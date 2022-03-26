Bánh củ mì nướng thơm giòn nức mũi - Món ăn vặt tuổi thơ mê ly!

Củ mì nướng thơm, làm bánh ăn vặt xế chiều bao ngon

BÁNH SẮN (CỦ MÌ) NƯỚNG

Nguyên liệu:

1kg củ sắn/củ mì

100gr đậu xanh cà vỏ

100gr dừa tươi nạo sợi

50-100gr đường

200ml nước cốt dừa

2 muỗng canh sữa đặc

Muối

Cách làm:



- Sắn bóc vỏ ngâm với nước muối loãng 1-2 tiếng cho bớt nhựa độc.

- Đậu xanh ngâm 1-2 tiếng

- Hấp sắn và đậu xanh, rồi bỏ xơ ở giữa sắn. Bóp nhuyễn vừa phải sắn và nghiền nhuyễn đậu xanh.

- Trộn tất cả sắn, đậu xanh, dừa nạo, đường và sữa đặc cho quyện đều với nhau

- Cho từ từ nước cốt dừa vào trộn đều đến khi thấy được thì dừng

- Vo tròn ấn dẹt bánh sắn và xếp vào khay nướng có lót lá chuối

- Nướng bánh với:

Lần 1: 175 độ trong 7 phút

175 độ trong 7 phút Lần 2: 170 độ trong 6-7 phút nữa

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-cu-mi-nuong-thom-gion-nuc-mui-mon-an-vat-tuoi-tho-me-ly-458258.html