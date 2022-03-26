Bánh củ mì nướng thơm giòn nức mũi - Món ăn vặt tuổi thơ mê ly!

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BÁNH SẮN (CỦ MÌ) NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 1kg củ sắn/củ mì
- 100gr đậu xanh cà vỏ
- 100gr dừa tươi nạo sợi
- 50-100gr đường
- 200ml nước cốt dừa
- 2 muỗng canh sữa đặc
- Muối
Cách làm:
- Sắn bóc vỏ ngâm với nước muối loãng 1-2 tiếng cho bớt nhựa độc.
- Đậu xanh ngâm 1-2 tiếng
- Hấp sắn và đậu xanh, rồi bỏ xơ ở giữa sắn. Bóp nhuyễn vừa phải sắn và nghiền nhuyễn đậu xanh.
- Trộn tất cả sắn, đậu xanh, dừa nạo, đường và sữa đặc cho quyện đều với nhau
- Cho từ từ nước cốt dừa vào trộn đều đến khi thấy được thì dừng
- Vo tròn ấn dẹt bánh sắn và xếp vào khay nướng có lót lá chuối
- Nướng bánh với:
- Lần 1: 175 độ trong 7 phút
- Lần 2: 170 độ trong 6-7 phút nữa
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi