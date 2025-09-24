Chồng tôi vứt bát chạy đi, hành động sau đó của anh khiến tôi sững sờ khi nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc

Sau hôm đó, dù trong lòng lấn cấn nhưng tôi không thể hiện nghi ngờ gì với chồng. Tôi chỉ nói anh lần sau đừng can thiệp vào việc của gia đình người khác. Chồng tôi vẫn khăng khăng rằng anh không thể đứng yên nhìn phụ nữ bị đánh.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Chúng tôi ở khu trọ bình dân, cố gắng kiếm tiền để mua một căn hộ. Dù vật chất còn khó khăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc. Cho đến khi tôi chứng kiến một chuyện.

Tối hôm đó, cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe bên nhà hàng xóm có tiếng chén bát vỡ, còn có tiếng la mắng cùng tiếng khóc của phụ nữ. Tôi định nói với chồng gia đình hàng xóm lại đang cãi nhau thì bỗng thấy anh vứt bát ăn, lao thẳng ra ngoài. Tôi sững sờ đuổi theo chồng.

Chồng tôi chạy sang nhà hàng xóm, tôi nghĩ chắc anh muốn can ngăn. Nhưng khi tới nơi tôi bàng hoàng khi thấy hành động của chồng.

Trong nhà hàng xóm đồ đạc vỡ nát dưới đất, ông chồng mặt đỏ bừng giận dữ, cô vợ ôm mặt khóc nức nổ. Điều bất ngờ là chồng tôi đang đứng chắn cho cô vợ, còn chỉ mặt ông chồng nói: “Đàn ông đánh vợ thì còn gì là đàn ông”. Chồng tôi còn hỏi han cô vợ, tỏ vẻ xót thương lắm. Tôi chết sững vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ thế này của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thì người chồng kia quát giọng mắng chửi chồng tôi. Anh ta nói chồng tôi sao lại thích bảo vệ vợ của người khác, không chỉ là một lần. Anh ta nói chồng tôi có ý đồ với vợ mình.

Sau hôm đó, dù trong lòng lấn cấn nhưng tôi không thể hiện nghi ngờ gì với chồng. Tôi chỉ nói anh lần sau đừng can thiệp vào việc của gia đình người khác. Chồng tôi vẫn khăng khăng rằng anh không thể đứng yên nhìn phụ nữ bị đánh. Tôi biết chồng mình là kiểu đàn ông không bao giờ dùng bạo lực. Nhưng cứ nhớ tới cảnh anh nhẹ nhàng hỏi han, sốt sắng khi người vợ kia bị đánh thì tôi lại càng thấy trong lòng khó chịu.

Tôi nghi ngờ chồng mình đang có gì với người phụ nữ kia, liệu có quá đáng không? Tôi có nên để ý chồng hơn để phòng tránh chuyện ngoại tình không?

Sau một câu hỏi, tôi và chồng của bạn thân cùng lúc phát hiện sự thật kinh hoàng Tôi định bốn mặt một lời, làm lớn chuyện nhưng anh Dương nói tôi ráng nhịn để sau khi xong chuyến đi chơi này. Tôi quá sốc và thất vọng về chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-toi-vut-bat-chay-di-hanh-dong-sau-do-cua-anh-khien-toi-sung-so-khi-nghe-nha-hang-xom-co-tieng-khoc-742607.html