Cô gái bị trăn cắn vào mũi khi đang tạo dáng chụp ảnh và phản ứng gây bất ngờ

Con trăn lao vào mặt cô, cắn phập vào mũi. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được ghi lại khiến người xem sửng sốt. Bất chấp nỗi đau và cú sốc do vết cắn, cô vẫn nhẹ nhàng đặt con vật xuống đất thay vì ném nó từ trên cao, điều mà nhiều người dùng đã khen ngợi.
Video 2 giờ 25 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

