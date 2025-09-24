Tử vi giữa tuần này (24/9 - 28/9): 3 con giáp cả đời giàu sang, cuộc sống lên hương, xuất sắc thoát nghèo, dễ phát tài phát lộc

Ngày này, Tuổi Thân không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tài lộc của tuổi Thân trong ngày cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Thân phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự đoán sẽ đón nhận nhiều tin vui về tài lộc trong giai đoạn này. Một số người có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ các nguồn như thưởng, quà tặng hoặc lợi nhuận từ đầu tư trước đó. Công việc cũng thuận lợi, đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc kinh doanh tự do. Ngày này là thời điểm vàng để ký kết hợp đồng hoặc đàm phán.

Về tình duyên, tuổi Tuất độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp qua các sự kiện xã hội. Những người đã có đôi sẽ tìm thấy sự hài hòa và thấu hiểu trong mối quan hệ. Đây là thời điểm lý tưởng để bày tỏ tình cảm hoặc giải quyết những hiểu lầm trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!