Con trai đi khám vì đau tai, mẹ sốc nặng khi phát hiện cua con và màn giải cứu đầy kịch tính

Cậu bé Pedro, con trai của người có sức ảnh hưởng Kitzia Mitre, đang tận hưởng một ngày trên bãi biển ở Mexico thì cơn đau bắt đầu. Tại một trung tâm y tế địa phương, một bác sĩ đã khám tai cho Pedro. Pedro nắm tay mẹ trong khi các nhân viên y tế dùng nhíp gắp một con cua xanh nhỏ xíu ra khỏi tai cậu.
Video 2 giờ 5 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi