Con trai đi khám vì đau tai, mẹ sốc nặng khi phát hiện cua con và màn giải cứu đầy kịch tính

Cậu bé Pedro, con trai của người có sức ảnh hưởng Kitzia Mitre, đang tận hưởng một ngày trên bãi biển ở Mexico thì cơn đau bắt đầu. Tại một trung tâm y tế địa phương, một bác sĩ đã khám tai cho Pedro. Pedro nắm tay mẹ trong khi các nhân viên y tế dùng nhíp gắp một con cua xanh nhỏ xíu ra khỏi tai cậu.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

