Sang 10 ngày tới (25/9 - 5/10): 3 con giáp giàu số 2 không ai số 1, sống sung túc cả đời, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Tuổi Hợi có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Hợi nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp có chí hơn người. Họ vững vàng, bản lĩnh, luôn kháo khát làm giàu. Thìn sẽ chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim cả trong tình cảm lẫn tài chính trong thời gian sắp tới. Từ nay là lúc vượng tài, vượng lộc, các mối quan hệ cá nhân thăng hoa rõ rệt: người đang yêu thì tính chuyện trăm năm, người độc thân thì được nhiều người để ý, có cơ hội yêu lại và yêu đúng. Người có gia đình thì hạnh phúc, thuận hòa, trong ấm ngoài êm.

Về tài vận cũng vô cùng khởi sắc, tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ, chỉ đường, sự nghiệp thăng hoa, công danh rộng mở. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời đều đặn. Tiền bạc không chỉ về túi như nước lũ mà còn được quản lý khéo léo, tích lũy ngày càng nhiều, đầu tư sinh lời bền vững. Với người làm ăn, đây là thời điểm vàng để ký kết hợp đồng lớn hoặc mở rộng thị trường. Vận đỏ chói chang, tuổi Thìn như bước chân vào một hành trình rực rỡ không điểm dừng.

