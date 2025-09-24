Đúng ngày mai (4/8 âm lịch), 3 con giáp thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh, phước báu hội tụ, phú quý ngập lối

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 14:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán kinh doanh phát đạt, tỏa sáng huy hoàng.

Con giáp tuổi Dậu 

Theo tử vi, tuổi Dậu có vận trình không được tốt do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Quan. Nhiều khó khăn gây cản trở cho những kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Quá trình làm việc gặp nhiều khó khăn, bạn hãy kiên nhẫn và tìm cách giải quyết những vấn đề một cách hòa bình.

Về tài chính, do hung vận đang tăng mạnh trong hôm nay, đừng vội vàng đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn chưa có đủ thông tin hoặc kinh nghiệm. Cẩn trọng với các khoản chi tiêu không cần thiết, đặc biệt là những món đồ xa xỉ.

Đúng ngày mai (4/8 âm lịch), 3 con giáp thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh, phước báu hội tụ, phú quý ngập lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Đúng ngày mai (4/8 âm lịch), 3 con giáp thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh, phước báu hội tụ, phú quý ngập lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu sẽ có một giai đoạn ổn định và phát triển về tài chính. Công việc của bạn được cấp trên đánh giá cao, có thể dẫn đến cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập. Các khoản đầu tư dài hạn hoặc kế hoạch tiết kiệm sẽ mang lại kết quả khả quan.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu sẽ trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào bên người thương. Người độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp qua giới thiệu từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Các cặp đôi nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm, đặc biệt trong những ngày cuối giai đoạn này.

Đúng ngày mai (4/8 âm lịch), 3 con giáp thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh, phước báu hội tụ, phú quý ngập lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

