Tử vi 2 tháng tới (tháng 10 và tháng 11), 3 con giáp tay trái thu tiền, tay phải hốt bạc, giàu sang bất ngờ, thành công hơn người

Tuổi Ngọ sẽ trải qua một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc nhờ cục diện Lục Hợp. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự ấm áp từ gia đình và những người xung quanh. Những mối quan hệ này không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo động lực cho bạn trong cuộc sống. Trong công việc, bạn được dịp phát huy năng lực cá nhân.

Thực Thần xuất hiện mang đến khá nhiều cơ hội để kiếm tiền cho con giáp này. Nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn của bản mệnh sẽ có thu nhập khả quan hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không lãng phí.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén, linh hoạt và rất giỏi xoay chuyển tình huống. Những tháng đầu năm là giai đoạn thử thách của họ, họ dễ gặp chút thất bại. Tuy nhiên, sao Thiên Tài và cát tinh cùng lúc chiếu rọi nên vận trình của họ bừng sáng thực sự, giúp họ đảo ngược vận mệnh.

Dòng tiền ùn ùn đổ về từ nhiều hướng khác nhau, mang lại cho họ nguồn thu dồi dào: từ công việc chính, nghề phụ, thậm chí là may mắn bất ngờ như trúng số, quà tặng giá trị cao hoặc lộc bất ngờ từ người thân. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, tháo gỡ khó khăn và mang lại cho họ những cơ may hiếm có khó tìm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!