Hết tháng 9/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, phú quý an nhàn, tài lộc rực rỡ, giàu càng giàu thêm

Tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng hôm nay có thể bạn cảm thấy bị lợi dụng hoặc bị giao việc quá sức mà không được ghi nhận. Dù vậy, sự tỉnh táo và nguyên tắc của bạn vẫn giúp mọi việc tiến triển đúng kế hoạch. Hãy cứ làm tốt phần việc của mình, thành quả sẽ không phụ người xứng đáng.

Tài chính ngày này không mấy khởi sắc. Có thể bạn đang phải chi tiêu cho một số khoản phát sinh bất ngờ hoặc bị hụt mất một cơ hội tài chính do chần chừ. Hãy thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tiền bạc, và tránh cho vay hoặc đầu tư mạo hiểm trong ngày này.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Con giáp tuổi Mão

Sau thời gian khá trầm lắng, thì đến nay những người tuổi Mão bắt đầu có những bước đột phá manhh mẽ. Tử vi dự báo tuổi Mão bước vào giai đoạn “trỗi dậy mạnh mẽ” về cả tài lộc và tinh thần. Từ nay, Thần Tài như gõ cửa nhà bạn liên tục mang đến thời cơ làm giàu và vận may hiếm có. Lúc này vận tiền bạc hanh thông, mưu sự thuận lợi. Người tuổi Mão có thể trúng thưởng nhỏ, nhận được món tiền bất ngờ, hoặc được người khác trả lại khoản vay đã quên từ lâu.

Ngoài ra, tuổi Mão còn được quý nhân phù trợ âm thầm nên gặp hung hóa cát. Những ý tưởng tưởng như nhỏ bé lại trở thành mỏ vàng nếu bạn biết nắm bắt đúng lúc. Chỉ cần Mão không ngừng nỗ lực, học hỏi thì nhất định sẽ ngày một tiến xa.

