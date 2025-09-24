Sáng 24/9, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 6h50 ngày 24/9, một nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy thì xảy ra va chạm với một ô tô tải.

Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, sự việc khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 17/9, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe đạp khiến nam sinh lớp 6 tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, nam sinh đang trên đường đi học về nhà.

Theo Công an xã Chấn Hưng, trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn M. (SN 1977, trú tại thôn Kỳ Vân, xã Chấn Hưng, Hải Phòng) điều khiển ô tô BKS 88C - 189.xx lưu thông từ phía cầu KC2 hướng ra ngã 3 Quán Cháy.

Khi đi đến khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Chấn Hưng, phương tiện do anh M. điều khiển bất ngờ va chạm với cháu H.Q.V (SN 2014, trú tại thôn Hùng Hưng, xã Chấn Hưng) đang đi xe đạp về nhà sau giờ tan học. Vụ va chạm giữa 2 phương tiện khiến cháu V. tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Chấn Hưng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức công tác khám nghiệm và xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể nam sinh xấu số cho gia dình lo hậu sự.

