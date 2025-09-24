Trên đường đi học, nam sinh lớp 6 tử vong trước đầu xe tải

Đời sống 24/09/2025 10:51

Sáng 24/9, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 6h50 ngày 24/9, một nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy thì xảy ra va chạm với một ô tô tải.

Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, sự việc khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trên đường đi học, nam sinh lớp 6 tử vong trước đầu xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 17/9, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe đạp khiến nam sinh lớp 6 tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, nam sinh đang trên đường đi học về nhà.

Theo Công an xã Chấn Hưng, trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn M. (SN 1977, trú tại thôn Kỳ Vân, xã Chấn Hưng, Hải Phòng) điều khiển ô tô BKS 88C - 189.xx lưu thông từ phía cầu KC2 hướng ra ngã 3 Quán Cháy.

Khi đi đến khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Chấn Hưng, phương tiện do anh M. điều khiển bất ngờ va chạm với cháu H.Q.V (SN 2014, trú tại thôn Hùng Hưng, xã Chấn Hưng) đang đi xe đạp về nhà sau giờ tan học. Vụ va chạm giữa 2 phương tiện khiến cháu V. tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Chấn Hưng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức công tác khám nghiệm và xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể nam sinh xấu số cho gia dình lo hậu sự.

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày hôm qua, đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ đi xe máy cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong tháng 10/2025: 3 con giáp giàu có rực rỡ, của cải đầy nhà, vàng bạc ngập két, càng làm càng thắng lớn

Trong tháng 10/2025: 3 con giáp giàu có rực rỡ, của cải đầy nhà, vàng bạc ngập két, càng làm càng thắng lớn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai, 25/9/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai, 25/9/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi 2 tháng tới (tháng 10 và tháng 11), 3 con giáp tay trái thu tiền, tay phải hốt bạc, giàu sang bất ngờ, thành công hơn người

Tử vi 2 tháng tới (tháng 10 và tháng 11), 3 con giáp tay trái thu tiền, tay phải hốt bạc, giàu sang bất ngờ, thành công hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà, thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh

Sau ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà, thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Kết hôn với người có con riêng, tôi hãi hùng phát hiện bí ẩn phía sau cánh cửa nhà mình

Kết hôn với người có con riêng, tôi hãi hùng phát hiện bí ẩn phía sau cánh cửa nhà mình

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tôi bị đuổi khỏi nhà sau khi lén đi xét nghiệm ADN của đứa bé chị dâu mới nhận nuôi

Tôi bị đuổi khỏi nhà sau khi lén đi xét nghiệm ADN của đứa bé chị dâu mới nhận nuôi

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật

Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Sống khỏe 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Cảnh báo 'bão chồng bão': Bão Ragasa đi vào đất liền, Biển Đông tiếp tục đón bão Bualoi

Cảnh báo 'bão chồng bão': Bão Ragasa đi vào đất liền, Biển Đông tiếp tục đón bão Bualoi

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó