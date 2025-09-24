Nước lũ cuồn cuộn kéo theo đất đá quét xuống hạ lưu, làm sập và cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An, gây ngập lụt ở các thị trấn Vạn Dung, Quang Phục và Phượng Lâm, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cuốn trôi xe cộ.

Theo thông tin từ VnExpress, do ảnh hưởng của bão Ragasa, mực nước trong hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An ở thị trấn Vạn Dung, huyện Hoa Liên, miền đông đảo Đài Loan, đã dâng cao từ ngày 22/9, trước khi nước tràn bờ và gây vỡ hồ chứa vào chiều 23/9.

Giới chức Đài Loan cho biết hồ chứa được hình thành sau những trận lở đất do mưa lớn từ nhiều năm trước, có sức chứa khoảng 91 triệu m3 nước. Vụ vỡ hồ hôm 23/9 đã giải phóng lượng nước ước tính 60 triệu m3 xuống hạ lưu.

"Tính đến sáng 24/9, ít nhất 14 người đã thiệt mạng, 18 người bị thương và 124 người mất tích. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm nạn nhân", Lee Kuan-ting, quan chức huyện Hoa Liên, cho hay.

Số liệu do giới chức Đài Loan công bố cho thấy các khu vực phía đông hòn đảo đã ghi nhận lượng mưa lên tới 700 mm do bão Ragasa, trong khi những vùng đông dân cư ở phía tây gần như không chịu ảnh hưởng.

Nhà cửa, xe cộ ở thị trấn Quang Phục bị nhấn chìm do vỡ đập hồ chứa nước Mã Thái An ngày 23/9 - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đài Thiên văn Hong Kong, siêu bão Ragasa đang di chuyển theo hướng tây đến tây tây bắc với vận tốc khoảng 22km/h, tiến gần hơn tới đồng bằng Châu Giang và vùng duyên hải phía tây tỉnh Quảng Đông. Theo dự báo, trong “2-3 giờ tới”, tâm bão sẽ ở vị trí gần nhất với Hong Kong, cách thành phố khoảng 100km về phía nam.

Cơ quan này cho hay, mực nước biển đã bắt đầu dâng cao do ảnh hưởng của triều cường mạnh và dự báo đạt mức tối đa khoảng 4m so với mốc hải đồ vào trưa nay.

Tại cảng Tolo, mực nước có thể chạm ngưỡng 5m, gần mức kỷ lục từng ghi nhận. Theo số liệu, trạm thủy triều tại Tai Po Kau (cảng Tolo) ghi nhận mực nước biển 4,71m khi bão Mangkhut đổ bộ năm 2018, chỉ sau kỷ lục lịch sử 5,03m do bão Wanda thiết lập năm 1962.

Nước lũ và bùn đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan - Ảnh: Focus Taiwan

Đài Thiên văn Hong Kong đã đưa ra thông báo đặc biệt về tình trạng ngập lụt ở một số khu vực, khuyến cáo người dân có các biện pháp để hạn chế thiệt hại do lũ.

Mưa lớn và gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối gẫy đổ ở Hong Kong. Các đường phố ở Hong Kong đã trở nên vắng tanh từ chiều qua do khi người dân trú ẩn trong nhà hoặc tại các trung tâm trú ẩn tạm thời để đề phòng bão.

Nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ không thể ngủ được do gió rít mạnh hoặc mưa to khiến nước tràn vào căn hộ, trong khi số khác cho biết họ cảm giác gió mạnh đến mức cả tòa nhà rung lên.

Trong khi đó, các thành phố ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã tạm dừng các dịch vụ vận tải công cộng, cho học sinh và người lao động nghỉ từ hôm 23/9 để đề phòng bão.