Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này

Dương Mịch

Câu chuyện dựa trên tiểu thuyết ICU 48 Giờ của tác giả Sheng Li. Diễn biến phim Cảm Ơn Bác Sĩ- Thank You, Doctor xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình cảm của họ. Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên, một nữ bác sĩ đa khoa xinh đẹp, thông minh và có tay nghề cao tại bệnh viện Toàn Vĩ. Cô có một tình yêu to lớn, tự nhiên dành cho y học.