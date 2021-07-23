Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này

Sao quốc tế 23/07/2021 10:02

Khán giả trầm trồ vẻ đẹp của các mỹ nữ khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, hóa thân thành bác sĩ trên màn ảnh nhỏ.

Dương Mịch

Câu chuyện dựa trên tiểu thuyết ICU 48 Giờ của tác giả Sheng Li. Diễn biến phim Cảm Ơn Bác Sĩ- Thank You, Doctor xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình cảm của họ. Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên, một nữ bác sĩ đa khoa xinh đẹp, thông minh và có tay nghề cao tại bệnh viện Toàn Vĩ. Cô có một tình yêu to lớn, tự nhiên dành cho y học. 

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 1
Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 2

Lý Thấm

Quân Trang Thân Yêu là câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của một nữ bác sĩ quân nhân ấm áp Hạ Sơ và anh chàng sĩ quan lạnh lùng Lương Mục Trạch. Hạ Sơ (Lý Thấm thủ vai) là một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm và điều này đã giúp cô giữ bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống sinh tử. Nữ diễn viên đã hút hồn bao nhiêu trái tim khán giả nhờ vẻ đẹp tinh khôi.

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 3
Lý Thấm trong vai bác sĩ Hạ Sơ. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 4
Một phân đoạn trong phim "Quân trang thân yêu". Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh

Năm 2021 này tiểu Hoa đán Triệu Lệ Dĩnh sẽ đem đến cho khán giả một vai phản diện, đây cũng được xem là vai diễn phản diện thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô hóa thân thành một bác sĩ nhưng có vấn đề về tâm lý, với ánh mắt sắc lạnh và tạo ra sự bí ẩn. Có lẽ đây là vai diễn khá nặng ký đối với cô nàng từ trước đến nay.

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh trong. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 6
Sắc thái, biểu cảm cô nàng họ Triệu biến hóa trong một đoạn phân cảnh. Ảnh: Internet

Dương Tử

"Nữ tâm lý sư" là bộ phim do Dương Tử đảm nhiệm vai nữ chính kể về cuộc đời, sự nghiệp đầy sóng gió của một bác sĩ tâm lý Hạ Đốn. Vô tình vướng phải một sự việc kỳ quặc mà bác sĩ tâm lý Hạ Đốn phải chịu một cú sốc lớn trong sự nghiệp của mình. Sau một thời gian dài cô có cơ hội trở thành MC của một chương trình tư vấn tâm lý tình cảm trên radio.

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 7
Dương Tử đảm nhiệm vai bác sĩ tâm lý. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 8

Mã Tư Thuần

"Em là thành trì doanh lũy của anh" là bộ phim tình cảm được cải biên từ tiểu thuyết “Mười Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Anh” của tác giả Mộc Thanh Vũ. Phim xoay quanh câu chuyện về Mễ Kha (do Mã Tư Thuần thủ vai)- một bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh có tính cách tốt bụng, ngọt ngào nhưng cũng rất thẳng thắn, quyết liệt và đặc vụ Hình Khắc Lũy (do Bạch Kính Đình thủ vai). Mễ Kha và Hình Khắc Lũy vì hiểu lầm nhau nên đã nảy sinh thù địch. Nhưng sau nhiều cuộc gặp gỡ qua các hoạt động chung, họ đã nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn mới của đối phương. Sau trận động đất nguy hiểm khiến nhiều người mất, Mễ Kha và Hình Khắc Lũy đều nhận được lệnh đến khu vực bị thiên tai để giúp đỡ các hoạt động cứu hộ. 

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 9
Mã Tư Thuần trong vai bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 10

Thích Vi

Thích vi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim "Cùng nhau hít thở thật sâu" đây là một bộ phim y khoa gây chú ý từ nửa đầu năm 2021. Thích Vi vào vai một bác sĩ sản khoa, một bác sĩ nghiêm túc và tận tâm trong công việc.

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 11
Thích Vi một bác sĩ khoa sản, nghiêm túc và tận tâm vì bệnh nhân. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 12

Trương Huệ Văn

"Xin chào ngọn lửa xanh" là bộ phim do Trương Huệ Văn đóng vai nữ chính, bộ phim vừa lên xong vào tháng 7. Cô nàng thủ vai một bác sĩ cấp cứu tên Diệp Lan, một cô nàng bác sĩ với hình ảnh dũng cảm, không ngại nguy hiểm hết lòng cứu chữa vì bệnh nhân.

Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 13
Trương Huệ Văn. Ảnh: Internet
Mỹ nhân Hoa ngữ hóa bác sĩ: Dương Mịch, Dương Tử visual xuất sắc, vị trí thứ nhất gọi tên mỹ nhân quen mặt này - Ảnh 14
Trương Huệ Văn trong vai bác sĩ cấp cứu Diệp Lan. Ảnh: Internet

 Trong năm 2021 này, chủ đề về các y, bác sĩ sẽ bùng nổ trong nền điện ảnh phim Hoa ngữ. Đặc biệt có sự góp mặt của những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Cbiz. Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những thước phim hấp dẫn và lôi cuốn nhất.

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Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử,… những cái tên không còn xa lạ với đông đảo khán giả. Những mỹ nhân Cbiz này luôn sở hữu những lượng fan lớn trong và ngoài nước. Nhưng bên cạnh đó, cũng thu về cho mình một lượng anti fan khổng lồ. Cùng điểm qua một số mỹ nhân có lượng anti fan đông đảo và nguyên nhân dẫn đến điều này là gì?

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