Lưu Hạo Tồn bị netizen xứ Trung ghét bỏ, cầu xin Diêu An Na ra mặt 'trừng trị'?

Đây được xem là những tài nguyên mà bất kỳ sao nữ nào cũng phải đỏ mắt ghen tị, cũng vì lý do này mà cô không hề được lòng công chúng vì theo họ thì còn rất nhiều nữ diễn viên thực lực ngoài kia không được hưởng đãi ngộ tương tự dù tài năng có hơn hẳn nữ minh tinh họ Lưu.

Vốn là một "Mưu nữ lang" chính hiệu, Lưu Hạo Tồn đã vinh dự được góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Tứ Hải cùng "ông vua phòng vé" Thẩm Đằng, cùng với đó thì bộ phim Long Mã Tinh Thần của Thành Long có sự góp mặt của cô cũng sẽ sớm ra rạp.

Một số bình luận đạt nhiều lượt đồng tình nhất dưới video của Diêu An Na:

Ở một diễn biến khác, nữ diễn viên tân binh Diêu An Na (ái nữ của tỷ phú Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập Huawei) đã được netizen xứ Trung nhờ cậy một chuyện khó tin. Theo đó, dưới clip trượt tuyết mà cô vừa đăng tải lên MXH có rất nhiều bình luận nhắc đến Lưu Hạo Tồn, đa phần đều tỏ ý mong muốn cô có thể ra tay "trừng trị" nữ diễn viên này.

- "Chị 'xử' Lưu Hạo Tồn đi, em sẽ làm người hâm mộ của chị. Hãy cho Lưu Hạo Tồn biết thế nào là tài nguyên thật sự".

- "Chống lưng Huawei và chống lưng Trương Nghệ Mưu, ai đỉnh hơn?"

- "Chị, chị có thể dùng tài nguyên của chị chèn ép Lưu Hạo Tồn không, em thề em là fan trung thành của chị cả đời"

- "Chị có thể cướp tài nguyên của Lưu Hạo Tồn không".

Diêu An Na là quý nữ của ông chủ tập đoàn Huawei, nhiều người cho rằng cha của cô đã 'dọn sẵn đường' cho cô tham gia vào con đường nghệ thuật

Được biết, Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, là thủ khoa đầu vào chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Ở năm 2 đại học, cô ký hợp đồng độc quyền với hãng phim của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu và sau đó được góp mặt trong loạt phim nổi tiếng như Một Giây của Trương Nghệ Mưu hay Tặng Bạn Một Đóa Hoa Màu Đỏ đóng cặp với Dịch Dương Thiên Tỉ - bộ phim này đã đạt doanh thu 1 tỷ NDT (hơn 3500 tỷ đồng).

Sau thành công của các tác phẩm trên, Lưu Hạo Tồn được ký hợp đồng với nhiều thương hiệu như L’Oréal Paris, Cartier, Louis Vuitton... và được chọn để biểu diễn trong chương trình Xuân Vãn của đài trung ương trong khi cơ hội này đối với các nghệ sĩ khác là nhiều năm nỗ lực không ngừng trong khi cả ngoại hình, tài năng lẫn kinh nghiệm diễn xuất của cô đều không lấy lòng được khán giả.

Tài nguyên mà Lưu Hạo Tồn đang nắm trong tay là niềm mơ ước của nhiều sao nữ khác

Ngoài ra, Lưu Hạo Tồn còn vướng vào liên hoàn phốt như khai gian tuổi (có thông tin cho rằng thực chất cô sinh năm 1998), hay gần đây nhất là trung tâm dạy khiêu vũ của mẹ cô do phương pháp dạy học sai đã khiến một học sinh nhỏ tuổi gặp tai nạn và bị liệt chi dưới suốt đời. Trước loạt tin đồn này, nữ diễn viên giữ im lặng và không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Ảnh: Internet