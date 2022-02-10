Báo Trung 'khen lấy khen để' phòng vé Việt dịp Tết, thái độ trái ngược khó tin với thị trường quê nhà

Dù doanh thu phòng vé của những bộ phim xứ Trung đã đạt mốc vài nghìn tỷ nhưng lại bị báo chí địa phương chê bai thậm tệ và so sánh với thị trường phim ảnh Việt Nam vào dịp Tết vừa qua.

Báo chí xứ Trung vốn trước nay luôn o bế nước nhà và đưa ra những lời nhận xét trái chiều về thị trường quốc tế nên đây là lần hiếm hoi mà truyền thông nước này lại dùng những lời có cánh khi nói về nền phim ảnh Việt Nam.

Báo Trung khen ngợi thành công của phòng vé Việt trong dịp Tết cùng doanh thu khả quan của Chìa Khóa Trăm Tỷ

Theo một bài viết mới đây trên Sohu, tình hình phòng vé từ Đông sang Tây đã được nhận xét tổng thể, đặc biệt trong bài này có nhắc đến Việt Nam. Cụ thể, trang tin tức hàng đầu Trung Quốc này đã dành những lời khen cho phòng vé Việt dịp Tết dù cho các cụm rạp tại khu vực phía Bắc vẫn chưa mở cửa trở lại.

"Ở Việt Nam, dù rạp tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn chưa mở, sức chứa rạp cũng chỉ đến mức 50% thông thường, họ vẫn thu về con số ấn tượng là xấp xỉ 104,4 tỷ đồng trong tuần qua." - Trang Sohu viết. Ngoài ra, Sohu còn nhắc đến một bộ phim đã khá thành công trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đó chính là Chìa Khóa Trăm Tỷ với doanh thu 6 ngày đầu công chiếu là 43,1 tỷ đồng.

Trường Tân Hồ Chi Thủy Môn Kiều của Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ đạt doanh thu 5 tỷ NDT

Ngược lại thái độ với thị trường Việt Nam, Sohu lại nhận định doanh thu năm nay của điện ảnh Trung Hoa tuy đạt được những kỷ lục đáng nể nhưng nếu so với năm 2021 với hai "bom tấn" quốc tế là Thám Tử Phố Tàu 3 và Xin Chào, Lý Hoán Anh. Giải thích cho việc này, Sohu chỉ bình 1 câu đơn giản là do "vấn đề khách quan".

Tuy vậy, phòng vé đất nước tỷ dân vẫn có những dấu hiệu tích cực, đơn cử là tác phẩm Trường Tân Hồ Chi Thủy Môn Kiều của Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đã vượt mốc 5 tỷ NDT (tức gần 18 nghìn tỷ VNĐ).

Ảnh: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-trung-khen-lay-khen-de-phong-ve-viet-dip-tet-thai-do-trai-nguoc-kho-tin-voi-thi-truong-que-nha-449416.html