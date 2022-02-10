Cặp đôi Cbiz nổi tiếng tuyên bố 'nên duyên vợ chồng' ngay đầu năm mới

Sao quốc tế 10/02/2022 14:19

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ và dành lời chúc mừng trước thông báo kết hôn của cặp đôi nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ này.

Vào sáng ngày 10/2, Trương Mông đã chia sẻ lại bài viết thông báo kết hôn cùng MC Kim Ân Thánh lên trang weibo cá nhân của mình. Cô nàng hạnh phúc chia sẻ: "Cuối cùng cũng gả cho anh rồi, chồng của em. Quãng đời còn lại chầm chậm đều là anh"

Kèm theo bài viết là những bức ảnh cưới vô cùng lãng mạn và ngọt ngào của mỹ nhân "Ỷ thiên đồ long ký" cùng ông xã. Cả hai cùng mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, chụp hình trước phông nền đỏ, đây là phong cách chụp ảnh cưới mà các cặp đôi đều phải nghiệm qua khi đi đăng ký kết hôn ở xứ Trung.

truong mong
Trương Mông hạnh phúc chia sẻ thông tin kết hôn cùng MC Kim Ân Thánh - Ảnh: Chụp màn hình
truong mong 1

Sau khi bài viết được đăng tải, "Thần tiên tỷ tỷ" nhận được vô số lời chúc phúc của khán giả khi quyết định lên xe hoa ngay đầu năm mới. 

Trương Mông và nam MC Kim Ân Thánh công khai tình cảm vào ngày 19/3/2020. Cuối tháng 12 năm ngoái, nam MC đã quỳ gối cầu hôn Trương Mông và nhận được lời đồng ý từ cô. Hiện tại, thông tin về đám cưới vẫn chưa được tiết lộ. 

truong mong 2
truong mong 3
truong mong 4
Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên sau khi cô trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm - Ảnh: Weibo nhân vật

Trương Mông sinh năm 1988, từng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi vừa ra trường, cô đã được đóng vai phụ trong những bộ phim tiếng tăm như Tân Hồng Lâu Mộng, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mỹ Nhân Tâm Kế. Đến năm 2013, nhờ vai diễn Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ, Trương Mông nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả. Cô được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" sau Lưu Diệc Phi nhờ vẻ đẹp mong manh, nữ tính. 

Những năm trở lại đây, nữ diễn viên "ở ẩn", không còn xuất hiện trên truyền hình, thay vào đó là gặp gỡ người hâm mộ thông qua Weibo cá nhân.

Đường Yên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ dù sắp bước qua độ tuổi 'tứ tuần'

Đường Yên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ dù sắp bước qua độ tuổi 'tứ tuần'

Không cần đến phần mềm chỉnh sửa nào, nét đẹp của Đường Yên xứng đáng nằm trong những mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Mông Trương Mông kết hôn sao Hoa ngữ làng sao Kim Ân Thánh

TIN LIÊN QUAN

Đường Yên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ dù sắp bước qua độ tuổi 'tứ tuần'

Đường Yên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ dù sắp bước qua độ tuổi 'tứ tuần'

Phản hồi về tin đồn 'đường ai nấy đi', Thang Duy lên tiếng phủ nhận?

Phản hồi về tin đồn 'đường ai nấy đi', Thang Duy lên tiếng phủ nhận?

Bị che bai thua kém Dương Mịch trong Cbiz, Lưu Khải Uy vẫn được ngưỡng mộ khi làm được điều này

Bị che bai thua kém Dương Mịch trong Cbiz, Lưu Khải Uy vẫn được ngưỡng mộ khi làm được điều này

Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này "đè bẹp"

Những nàng công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử bị mỹ nhân này "đè bẹp"

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 11 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào