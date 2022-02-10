Cặp đôi Cbiz nổi tiếng tuyên bố 'nên duyên vợ chồng' ngay đầu năm mới

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ và dành lời chúc mừng trước thông báo kết hôn của cặp đôi nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ này.

Vào sáng ngày 10/2, Trương Mông đã chia sẻ lại bài viết thông báo kết hôn cùng MC Kim Ân Thánh lên trang weibo cá nhân của mình. Cô nàng hạnh phúc chia sẻ: "Cuối cùng cũng gả cho anh rồi, chồng của em. Quãng đời còn lại chầm chậm đều là anh". Kèm theo bài viết là những bức ảnh cưới vô cùng lãng mạn và ngọt ngào của mỹ nhân "Ỷ thiên đồ long ký" cùng ông xã. Cả hai cùng mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, chụp hình trước phông nền đỏ, đây là phong cách chụp ảnh cưới mà các cặp đôi đều phải nghiệm qua khi đi đăng ký kết hôn ở xứ Trung.

Trương Mông hạnh phúc chia sẻ thông tin kết hôn cùng MC Kim Ân Thánh - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài viết được đăng tải, "Thần tiên tỷ tỷ" nhận được vô số lời chúc phúc của khán giả khi quyết định lên xe hoa ngay đầu năm mới. Trương Mông và nam MC Kim Ân Thánh công khai tình cảm vào ngày 19/3/2020. Cuối tháng 12 năm ngoái, nam MC đã quỳ gối cầu hôn Trương Mông và nhận được lời đồng ý từ cô. Hiện tại, thông tin về đám cưới vẫn chưa được tiết lộ.

Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên sau khi cô trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm - Ảnh: Weibo nhân vật Trương Mông sinh năm 1988, từng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi vừa ra trường, cô đã được đóng vai phụ trong những bộ phim tiếng tăm như Tân Hồng Lâu Mộng, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mỹ Nhân Tâm Kế. Đến năm 2013, nhờ vai diễn Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ, Trương Mông nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả. Cô được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" sau Lưu Diệc Phi nhờ vẻ đẹp mong manh, nữ tính. Những năm trở lại đây, nữ diễn viên "ở ẩn", không còn xuất hiện trên truyền hình, thay vào đó là gặp gỡ người hâm mộ thông qua Weibo cá nhân.

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