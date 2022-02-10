Đường Yên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ dù sắp bước qua độ tuổi 'tứ tuần'

Sao quốc tế 10/02/2022 12:30

Không cần đến phần mềm chỉnh sửa nào, nét đẹp của Đường Yên xứng đáng nằm trong những mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đường Yên nổi tiếng là sao hạng A trong làng giải trí Hoa Ngữ. Đường Yên gia nhập làng giải trí năm 2001 sau khi đoạt giải ở một cuộc thi nhan sắc. Cô nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình, điện ảnh như "Bên nhau trọn đời", "Hạ gia tam thiên kim", "Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3", "Kim ngọc lương duyên", "Thợ săn tiền thưởng"...

Trong những hình ảnh mới nhất của Đường Yên, nhiều người khán giả không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp "không tuổi" của nữ chính "Bên nhau trọn đời". Không chỉ "gây sốt" với loạt ảnh được chụp tại sự kiện, bà xã La Tấn qua ống kính của "team qua đường" cũng khiến ai nấy "đứng ngồi không yên". Không cần đến phần mềm chỉnh sửa hay lớp filter nào, nét đẹp của Đường Yên xừng đáng nằm trong những mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. 

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Ở mọi góc chụp, Đường Yên đều khoe trọn được vẻ ngoài xinh đẹp khó cưỡng - Ảnh: Internet
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Để có được một vẻ đẹp "bất chấp thời gian" như thế này, bên cạnh việc ăn uống, ngủ đủ giấc thì các phương pháp tập luyện hàng ngày cũng giúp Đường Yên duy trì được vóc dáng thon gọn, săn chắc của mình. Cụ thể, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô dành 3 buổi để tập yoga và gym vào hằng tuần. Tập yoga không chỉ tốt cho sức khỏe của phái nữ mà còn giúp điều hòa nội tiết tố, tăng cường sự dẻo dai và phòng chống nguy cơ lão hóa. Còn gym lại giúp cơ thể tiết nhiều mồ hôi để đào thải độc tố, từ đó giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi sáng.

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Gương mặt trẻ trung ở độ tuổi gần 40 của cô nàng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa - Ảnh: Internet

Cô kết hôn với tài tử La Tấn năm 2018. Nữ diễn cũng là một trong số ít những tiểu hoa đán sinh năm 85 có đời sống hôn nhân hạnh phúc. Bén duyên với nhau từ bộ phim Người tình kim cương và Nữ đặc công X, Đường Yên cùng La Tấn không lâu sau đó đã chính thức kết hôn trước sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, khán giả. Sau 2 năm chung sống cùng nhau, cô nàng cuối cùng cũng hạ sinh một công chúa nhỏ, có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa khiến bao người ao ước.

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