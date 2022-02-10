Đường Yên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ dù sắp bước qua độ tuổi 'tứ tuần'

Đường Yên nổi tiếng là sao hạng A trong làng giải trí Hoa Ngữ. Đường Yên gia nhập làng giải trí năm 2001 sau khi đoạt giải ở một cuộc thi nhan sắc. Cô nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình, điện ảnh như "Bên nhau trọn đời", "Hạ gia tam thiên kim", "Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3", "Kim ngọc lương duyên", "Thợ săn tiền thưởng"...

Trong những hình ảnh mới nhất của Đường Yên, nhiều người khán giả không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp "không tuổi" của nữ chính "Bên nhau trọn đời". Không chỉ "gây sốt" với loạt ảnh được chụp tại sự kiện, bà xã La Tấn qua ống kính của "team qua đường" cũng khiến ai nấy "đứng ngồi không yên". Không cần đến phần mềm chỉnh sửa hay lớp filter nào, nét đẹp của Đường Yên xừng đáng nằm trong những mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.