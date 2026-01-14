Tiêu Chiến bị chỉ trích vì hồ sơ đề cử Ảnh Đế Kim Tượng cho vai Quách Tĩnh

Trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, Tiêu Chiến được xem là một trong những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, lợi thế này lại không đủ để giúp phiên bản điện ảnh của 'Anh hùng xạ điêu' tránh khỏi thất bại ngoài phòng vé.

Chỉ sau 4 ngày công chiếu dịp Tết Nguyên đán 2025, bộ phim "Anh hùng xạ điêu" do Tiêu Chiến đóng chính ghi nhận tỷ lệ hoàn vé cao và nằm trong nhóm có mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất so với các tác phẩm ra rạp cùng thời điểm.

Trong bối cảnh đó, những ngày gần đây, mạng xã hội Hoa ngữ tiếp tục dậy sóng trước thông tin đoàn phim "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" đã nộp hồ sơ đề cử giải Ảnh Đế Kim Tượng cho vai Quách Tĩnh do Tiêu Chiến đảm nhận.

Động thái này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi bộ phim vừa trải qua một giai đoạn trượt dài về mặt doanh thu.

Ngay từ khi ra rạp, bộ phim "Anh hùng xạ điêu" do Tiêu Chiến đóng chính đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng đánh giá và mạng xã hội như Douyin hay Weibo. Không ít khán giả cho rằng tác phẩm mang màu sắc pha trộn, trong đó yếu tố võ hiệp - vốn là linh hồn của nguyên tác - lại được khai thác khá hạn chế.

Dù sở hữu những trường đoạn chiến tranh được dàn dựng quy mô, hoành tráng, phần lời thoại của phim vẫn bị chê là thiếu chiều sâu, thậm chí nhảm nhí, kèm theo nhiều tình tiết bị đánh giá là phi lý.

Nhìn tổng thể, "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" không nhận được phản hồi tích cực như kỳ vọng. Bên cạnh những lời chê về kịch bản và cách triển khai nội dung, bộ phim vẫn được ghi nhận ở phần bối cảnh đẹp, mức độ đầu tư chỉn chu và các cảnh võ thuật tương đối ổn định.

Diễn xuất của Tiêu Chiến trong "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" là điểm khiến nhiều khán giả thất vọng. Nhân vật Quách Tĩnh vốn được xây dựng với nét tính cách khờ khạo nhưng lương thiện, trọng nghĩa khí, song Tiêu Chiến lại chưa thể truyền tải trọn vẹn tinh thần này lên màn ảnh.

Cách thể hiện nhân vật bị nhận xét là thiếu chiều sâu, đặc biệt ở việc kiểm soát biểu cảm gương mặt, khiến nhiều phân đoạn trở nên gượng gạo, thậm chí bị cho là lố. Điều này khiến hình tượng Quách Tĩnh do nam diễn viên đảm nhận chưa đủ sức thuyết phục và khó tạo được sự đồng cảm nơi người xem.

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Từ cổ trang đến hiện đại, Tiêu Chiến liên tục để lại dấu ấn với nhiều “người tình” màn ảnh, nhưng nếu xét về mức độ gắn bó và cảm giác hòa hợp kéo dài qua nhiều tác phẩm, Lý Thấm vẫn là cái tên được công chúng nhắc đến nhiều nhất.

