Phim cổ trang 'Phù sinh' của Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên chính thức khai máy

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên chính, dự án đã trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh. Trong lần hợp tác này, Trần Triết Viễn thoát khỏi hình tượng ngọt ngào thường thấy để hóa thân vào vai Ngao Si.

Dự án phim truyền hình chuyển thể Phù Sinh vừa chính thức tổ chức lễ khai máy, thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kết hợp giữa "nam thần thanh xuân" Trần Triết Viễn và "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" Vương Sở Nhiên được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên màn ảnh nhỏ nhờ kịch bản độc đáo và tạo hình đầy hứa hẹn.

Nhân vật này là một hậu duệ của Long tộc, đồng thời giữ chức Thiếu soái trong bối cảnh Dân quốc đầy biến động. Với tính cách được mô tả là một Ác Long – vừa có sự nóng nảy, kiêu ngạo, vừa mang một trái tim thâm tình sâu sắc, đây được xem là bước đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên họ Trần.

Sánh đôi cùng anh là Vương Sở Nhiên trong vai Sa La. Trái ngược với vẻ ngoài thoát tục, Sa La là một bà chủ tiệm đồ ngọt "đanh đá", sở hữu miệng lưỡi sắc sảo nhưng thực chất lại là Thần thụ sáng thế có lòng vị tha vô hạn. Cô điều hành tiệm "Bất Đình" tại phố Vong Xuyên, nơi giao thoa giữa các linh hồn và yêu quái. Việc Vương Sở Nhiên đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, đan xen giữa sự lạnh lùng và lòng trắc ẩn, đang khiến khán giả vô cùng mong đợi.

Dựa trên nguyên tác Phù Sinh Vật Ngữ của nhà văn Sa La Song Thụ, bộ phim dẫn dắt khán giả vào thế giới của "Trà Phù Sinh". Tại tiệm đồ ngọt của mình, Sa La dùng loại trà có vị đắng trước ngọt sau tượng trưng cho kiếp nhân sinh, để đổi lấy những câu chuyện ẩn chứa chấp niệm của khách hàng. Phim được xây dựng theo cấu trúc đơn nguyên, lồng ghép các phần truyện nhỏ như Ngư Ái, Hồ Thủ, Liệp Sư. Mỗi mẩu chuyện là một hành trình giải mã những bi kịch, yêu thương và sự cứu rỗi trong thế giới linh dị.

Bên cạnh dàn cast chất lượng, phim còn được bảo chứng bởi đạo diễn Dịch Quân, người nổi tiếng với tư duy thẩm mỹ khác biệt và cách dàn dựng cảnh quay đậm chất điện ảnh. Sự tỉ mỉ trong khâu sản xuất còn thể hiện ở việc đoàn phim khéo léo sắp xếp phiên vị dựa trên bảng chữ cái để tránh những tranh cãi không đáng có, tập trung hoàn toàn vào chất lượng tác phẩm. Những bí mật về ký ức bị phong ấn của Sa La và mối duyên nợ sinh tử giữa cô và Ngao Si sẽ là sợi dây xuyên suốt thắt chặt cảm xúc người xem.