Phim cổ trang 'Phù sinh' của Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên chính thức khai máy

Sao quốc tế 05/05/2026 12:22

Mới đây, dự án phim cổ trang thần tượng Phù Sinh đã tổ chức lễ khai máy và công bố đội hình chính thức. Bộ phim thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ hai diễn viên nổi bật là Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên.

Dự án phim truyền hình chuyển thể Phù Sinh vừa chính thức tổ chức lễ khai máy, thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kết hợp giữa "nam thần thanh xuân" Trần Triết Viễn và "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" Vương Sở Nhiên được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên màn ảnh nhỏ nhờ kịch bản độc đáo và tạo hình đầy hứa hẹn.

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên chính, dự án đã trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh. Trong lần hợp tác này, Trần Triết Viễn thoát khỏi hình tượng ngọt ngào thường thấy để hóa thân vào vai Ngao Si. 

Phim cổ trang 'Phù sinh' của Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên chính thức khai máy - Ảnh 1Phim cổ trang 'Phù sinh' của Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên chính thức khai máy - Ảnh 2

Nhân vật này là một hậu duệ của Long tộc, đồng thời giữ chức Thiếu soái trong bối cảnh Dân quốc đầy biến động. Với tính cách được mô tả là một Ác Long – vừa có sự nóng nảy, kiêu ngạo, vừa mang một trái tim thâm tình sâu sắc, đây được xem là bước đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên họ Trần.

Sánh đôi cùng anh là Vương Sở Nhiên trong vai Sa La. Trái ngược với vẻ ngoài thoát tục, Sa La là một bà chủ tiệm đồ ngọt "đanh đá", sở hữu miệng lưỡi sắc sảo nhưng thực chất lại là Thần thụ sáng thế có lòng vị tha vô hạn. Cô điều hành tiệm "Bất Đình" tại phố Vong Xuyên, nơi giao thoa giữa các linh hồn và yêu quái. Việc Vương Sở Nhiên đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, đan xen giữa sự lạnh lùng và lòng trắc ẩn, đang khiến khán giả vô cùng mong đợi.

Phim cổ trang 'Phù sinh' của Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên chính thức khai máy - Ảnh 3Phim cổ trang 'Phù sinh' của Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên chính thức khai máy - Ảnh 4

Dựa trên nguyên tác Phù Sinh Vật Ngữ của nhà văn Sa La Song Thụ, bộ phim dẫn dắt khán giả vào thế giới của "Trà Phù Sinh". Tại tiệm đồ ngọt của mình, Sa La dùng loại trà có vị đắng trước ngọt sau tượng trưng cho kiếp nhân sinh, để đổi lấy những câu chuyện ẩn chứa chấp niệm của khách hàng. Phim được xây dựng theo cấu trúc đơn nguyên, lồng ghép các phần truyện nhỏ như Ngư Ái, Hồ Thủ, Liệp Sư. Mỗi mẩu chuyện là một hành trình giải mã những bi kịch, yêu thương và sự cứu rỗi trong thế giới linh dị.

Bên cạnh dàn cast chất lượng, phim còn được bảo chứng bởi đạo diễn Dịch Quân, người nổi tiếng với tư duy thẩm mỹ khác biệt và cách dàn dựng cảnh quay đậm chất điện ảnh. Sự tỉ mỉ trong khâu sản xuất còn thể hiện ở việc đoàn phim khéo léo sắp xếp phiên vị dựa trên bảng chữ cái để tránh những tranh cãi không đáng có, tập trung hoàn toàn vào chất lượng tác phẩm. Những bí mật về ký ức bị phong ấn của Sa La và mối duyên nợ sinh tử giữa cô và Ngao Si sẽ là sợi dây xuyên suốt thắt chặt cảm xúc người xem.

Từ khóa:   Trần Triết Viễn con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN LIÊN QUAN

Tống Uy Long, Vương Tinh Việt và Trần Triết Viễn được ưu ái nhất đóng các dự án phim cổ trang thần tượng

Tống Uy Long, Vương Tinh Việt và Trần Triết Viễn được ưu ái nhất đóng các dự án phim cổ trang thần tượng

Vương Sở Nhiên, Trần Triết Viễn cùng nhiều ngôi sao lên tiếng về việc bán hình ảnh cho AI

Vương Sở Nhiên, Trần Triết Viễn cùng nhiều ngôi sao lên tiếng về việc bán hình ảnh cho AI

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Trần Triết Viễn học hỏi được kinh nghiệm của Lý Thấm trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca'

Trần Triết Viễn học hỏi được kinh nghiệm của Lý Thấm trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Lý Thấm và 'bạn trai kém tuổi' Trần Triết Viễn tình tứ trong phim 'Nhất tiếu tùy ca'

Lý Thấm và 'bạn trai kém tuổi' Trần Triết Viễn tình tứ trong phim 'Nhất tiếu tùy ca'

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5 đến 15/5, 3 con giáp may mắn ở đỉnh ngọn núi tiền, vàng bạc Lộc Tài vây xung quanh nhảy múa, tiền đầy túi, tình đầy tim

Từ ngày 5 đến 15/5, 3 con giáp may mắn ở đỉnh ngọn núi tiền, vàng bạc Lộc Tài vây xung quanh nhảy múa, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
NÓNG: Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 80 người thương vong

NÓNG: Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 80 người thương vong

Thế giới 1 giờ 9 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/5-7/5/2026), 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/5-7/5/2026), 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bật điều hòa cả đêm chỉ tốn 4.000 đồng: Bí mật nằm ở nút bấm "thần thánh" mà ít ai để ý

Bật điều hòa cả đêm chỉ tốn 4.000 đồng: Bí mật nằm ở nút bấm "thần thánh" mà ít ai để ý

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày 5/5 dương lịch, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Sau ngày 5/5 dương lịch, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài rước lộc về nhà đúng ngày 5/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Thần Tài rước lộc về nhà đúng ngày 5/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két' sau ngày 5/5/2026

3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két' sau ngày 5/5/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Đời sống 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thủ môn đang đá bóng, bất ngờ gục xuống sân tử vong

Danh tính thủ môn đang đá bóng, bất ngờ gục xuống sân tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi bị Mạnh Tử Nghĩa nhận xét thẳng ở Keep Running

Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi bị Mạnh Tử Nghĩa nhận xét thẳng ở Keep Running

Chung Hán Lương công khai ủng hộ Đường Yên bất ngờ 'gây bão' cõi mạng

Chung Hán Lương công khai ủng hộ Đường Yên bất ngờ 'gây bão' cõi mạng

Đường Yên gây bất ngờ khi 'lột xác' cực ngầu trong phim mới

Đường Yên gây bất ngờ khi 'lột xác' cực ngầu trong phim mới

Tống Uy Long, Vương Tinh Việt và Trần Triết Viễn được ưu ái nhất đóng các dự án phim cổ trang thần tượng

Tống Uy Long, Vương Tinh Việt và Trần Triết Viễn được ưu ái nhất đóng các dự án phim cổ trang thần tượng

Tiết lộ quan hệ 'phim giải tình thật' của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa sau Cửu trọng tử

Tiết lộ quan hệ 'phim giải tình thật' của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa sau Cửu trọng tử