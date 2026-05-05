Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

Sao quốc tế 05/05/2026 11:36

Sau thành công rực rỡ của siêu phẩm cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung bộ ảnh mới đầy cuốn hút.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh với vai diễn Hạ Tư Mộ trong Bạch Nhật Đề Đăng, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục chiêu đãi người hâm mộ bằng những khoảnh khắc đời thường cực phẩm.

Trong loạt ảnh vừa đăng tải, cô nàng diện trang phục nhẹ nhàng, thả dáng tự nhiên giữa không gian ngập tràn ánh nắng. Làn da trắng sứ cùng góc nghiêng "thần thánh" của nàng tiểu hoa lứa 90 một lần nữa khẳng định vị thế "tường thành nhan sắc" khó ai có thể thay thế tại Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm - Ảnh 3

Việc vắng bóng một thời gian để trau dồi kỹ năng dường như đã giúp Địch Lệ Nhiệt Ba có bước tiến dài về cả thần thái lẫn khí chất. Bộ ảnh lần này không cầu kỳ về bối cảnh nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ biểu cảm tự nhiên và nụ cười rạng rỡ.

Nhiều khán giả nhận xét, so với hình ảnh có phần lạnh lùng trước đây, phong cách "nàng thơ đón nắng" lần này mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp hơn. Từng khung hình đều toát lên sự tự tin của một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm - Ảnh 5

Không thể phủ nhận, sức nóng từ bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng (Mộ Tư Từ) đã cộng hưởng rất lớn vào danh tiếng của cô hiện tại. Tác phẩm đánh dấu sự kết hợp giữa cô và đàn em Trần Phi Vũ không chỉ phá kỷ lục về độ hot trên nền tảng trực tuyến mà còn giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi về sự tiến bộ trong diễn xuất. 

Giữa lúc làng giải trí Hoa ngữ đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều gương mặt mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chứng minh sức hút "độc bản" của mình.  Visual của nữ diễn viên được đánh giá là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét hiện đại và sự dịu dàng cổ điển. Mỗi dự án hay hình ảnh cô tung ra đều được đầu tư chỉn chu, cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của nữ minh tinh đối với việc duy trì hình ảnh trước công chúng.

Loạt ảnh hôn lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây sốt mạng xã hội

Loạt ảnh hôn lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây sốt mạng xã hội

Bộ ảnh hôn lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vừa được ê-kíp phim Bạch Nhật Đề Đăng tung ra đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

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