Trà gừng mật ong: Công dụng và cách pha chế đơn giản tại nhà

Cả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dân gian đều cho thấy rằng uống trà gừng có thể cho chúng ta làm dịu các triệu chứng say tàu xe như chóng mặt, nôn mửa và đổ mồ hôi lạnh. Vậy nên, nếu các bạn cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt khi đi tàu xe, hãy mang theo ít trà gừng để uống.

1. Tác dụng của trà gừng làm giảm say tàu xe

Tác dụng của trà gừng làm giảm buồn nôn

Ngoài việc giảm cơn buồn nôn do say tàu xe, một số chuyên gia còn đánh giá trà gừng có thể giúp giảm buồn nôn do các nguyên nhân khác. Các thành phần có bên trong gừng như tinh dầu và các hợp chất phenol được gọi là gingerol có thể giúp làm giảm buồn nôn trong quá trình mang thai, hóa trị hoặc phẫu thuật.

Vì thế, các bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để dùng loại thức uống này sau phẫu thuật nếu cảm thấy buồn nôn.

3. Công dụng của trà gừng tốt cho tim mạch

Uống trà gừng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, bao gồm:

Hạ huyết áp

Giảm cholesterol

Giảm chứng ợ nóng

Ngăn ngừa máu đông

Cải thiện lưu thông máu

Ngăn ngừa các cơn đau tim

4. Công dụng của trà gừng giúp kiểm soát cân nặng

Một nghiên cứu vào năm 2012 từ Đại học Columbia (New York, Hoa Kỳ) trên 10 người đàn ông thừa cân cho thấy việc uống trà gừng nóng làm giảm cơn đói, từ đó giúp kiểm soát căn bệnh béo phì.

Một số thí nghiệm trên chuột cho thấy, trà gừng có thể giúp ngăn ngừa bệnh béo phì và các biến chứng liên quan đến béo phì.

Gừng cũng được xem là thực phẩm giúp bạn kiểm soát hàm lượng đường trong máu, giảm A1C, insulin và triglyceride ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

5. Tác dụng của trà gừng giúp giảm đau

Gừng đã được sử dụng để điều trị viêm từ rất lâu và thực tế có rất nhiều bằng chứng khoa học chứng minh tác dụng này của gừng. Một số nghiên cứu đã chứng minh trà gừng còn giúp giảm đau do viêm xương khớp đầu gối.

Trà gừng có thể giúp giảm đau đầu, đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, đau cơ và các loại đau khác.

6. Tác dụng của trà gừng đối với hệ miễn dịch

Tác dụng của trà gừng đối với hệ miễn dịch

Các chất chống oxy hóa có trong gừng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm stress. Thậm chí, các bạn chỉ cần hít hơi nước từ trà nóng cũng có thể giảm nghẹt mũi hay các vấn đề hô hấp khác do cảm lạnh.

Một nghiên cứu thậm chí đã chỉ ra rằng gừng có thể giúp cho bạn ngăn ngừa các bệnh ung thư.

Trong một nghiên cứu phòng thí nghiệm, gừng đã được chứng minh là có thể chống lại một số loại tế bào ung thư khác nhau, bao gồm ung thư tuyến tụy và ung thư đại tràng.

Tác dụng phụ của trà gừng nếu uống quá nhiều

Ngoài tác dụng tốt của trà gừng đối với sức khỏe, bạn cũng nên biết lưu ý một số rủi ro ngoài ý muốn do tác dụng phụ của thức uống này:

1. Khó chịu trong bụng

Một số tác dụng phụ có thể nói đến là đầy hơi, ợ nóng và buồn nôn thường thấy sau khi ăn đồ nóng. Để tránh các tác dụng phụ này, bạn nên hạn chế hàm lượng gừng mình dùng xuống khoảng 4mg/ngày.

2. Tụt huyết áp

Gừng có thể làm giảm huyết áp và loãng máu. Vì thế, bạn có thể cảm thấy hơi choáng váng sau khi uống. Bên cạnh đó, những ai đang sử dụng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc huyết áp cần tham khảo kỹ ý kiến ​​bác sĩ để biết mình nên uống trà gừng khi nào và uống đúng cách.

Những tác dụng phụ như ợ nóng hay khó chịu trong bụng có thể khiến cho bạn lầm tưởng mình bị dị ứng gừng. Tuy nhiên, đây chỉ là các phản ứng bình thường của cơ thể khi bạn ăn thực phẩm có tính nóng như gừng.

Những dấu hiệu của chứng dị ứng gừng là nổi mẩn ở miệng hay khó chịu vùng miệng sau khi uống trà gừng.

Hướng dẫn công thức pha trà gừng mật ong

Để có được một tách trà gừng mật ong đảm bảo chuẩn chất lượng ngay tại nhà thì điều quan trọng nhất đó là chọn các nguyên liệu. Mật ong không được lẫn tạp chất, gừng phải tươi, không được thối hay mọc mầm…

1. Cách pha trà gừng mật ong

Trà gừng mật ong

Nguyên liệu để pha trà gừng mật ong:

Gừng tươi 1 củ

Nước lọc 1- 2 cốc

Nước chanh;

Mật ong 1-2 thìa.

Cách pha chế trà gừng mật ong

Bước 1: Gừng rửa sạch và gọt bỏ hết vỏ sau đó thái lát mỏng

Đun sôi 1-2 cốc nước lọc, sau đó cho vào khoảng 4-6 lát gừng (Tùy vào số lượng sử dụng theo tỉ lệ 1-2 cốc nước 4-6 lát gừng) rồi đun sôi âm ỉ trong 7 - 10 phút.

Bước 2: Rót nước ra ấm trà và loại bỏ hết các lát gừng.

Cho một ít nước chanh vào (tùy sở thích của mỗi người) và cho thêm từ 1 - 2 thìa mật ong nguyên chất, sau đó khuấy thật đều và để nguội rồi thưởng thức.

2. Trà gừng mật ong thơm ngon giúp tăng cường miễn dịch

Nguyên liệu

1 gói trà túi lọc

1 củ gừng nhỏ

30ml mật ong

½ quả chanh

Nước sôi ở 95 độ C

Dụng cụ: ly, cốc, ấm pha trà, thìa khuấy…

Cách pha trà gừng mật ong

Trà gừng mật ong thơm ngon giúp tăng cường miễn dịch

Bước 1: Pha trà túi lọc

Bạn có thể sử dụng các loại trà xanh, trà lài để giúp cho trà gừng mật ong có được hương vị thanh hơn. Còn nếu dùng trà gừng thì sẽ có vị hậu ngọt.

Bạn cho 1 gói trà túi lọc vào bình trà rồi rót thêm một ít nước sôi vào để trụng qua túi trà. Sau đó, các bạn đổ phần nước trụng kia đi và rót thêm vào khoảng 100ml nước sôi vào, ủ trà trong khoảng 10 phút. Khi trà đã ủ xong thì các bạn bỏ gói trà túi lọc ra và lấy nước cốt trà để pha trà gừng mật ong.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu

Gừng mang đi gọt vỏ, rửa sạch, để ráo khô rồi cắt thành 5 – 6 lát mỏng. Bạn lấy một ít ngâm cùng với 50ml nước sôi trong khoảng 15 phút để được hỗn hợp nước gừng. Nếu các bạn muốn nhanh hơn thì có thể cho lên bếp để nấu trực tiếp. Phần còn lại dùng để thêm vào cốc trà gừng mật ong.

Chanh rửa thật sạch, vắt lấy nước cốt để riêng.

Bước 3: Pha trà gừng mật ong

Bạn trộn nước gừng đã ngâm vào với nước cốt trà đã pha. Sau đó cho thêm mật ong vào với tỉ lệ: cứ lấy 80ml nước cốt trà gừng thì cho thêm 30ml mật ong và nước cốt chanh vào ly thủy tinh. Tiếp đó, sử dụng muỗng hoặc đũa để khuấy đều ly trà. Bạn có thể dùng dao bào sợi gừng và trang trí vào cốc trà gừng mật ong cho hấp dẫn

3. Trà gừng giảm cân với mật ong và nước ấm

Mật ong được biết đến là thành phần chống viêm hiệu quả. Ngoài ra còn giúp giảm cân bằng mật ong còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và thanh lọc cơ thể. Uống mật ong trước khi ngủ giảm cân với gừng là cách đang được nhiều chị em áp dụng hiện nay.

Trà gừng giảm cân với mật ong và nước ấm

Nguyên liệu

1 lát gừng (2cm)

200ml nước

1 thìa mật ong

Cách pha trà gừng giảm cân với mật ong và nước ấm

Bước 1: Gừng tươi cạo sạch vỏ, rửa lại với nước rồi băm nhuyễn. Nhiều người dùng gừng cắt thành lát mỏng cũng được nhưng cơ thể sẽ khó hấp thu được hết các dưỡng chất. Vì vậy, tốt nhất các bạn nên nhuyễn gừng ra.

Bước 2: Cho gừng đã xay vào nước ấm rồi khuấy đều. Tiếp tục cho mật ong vào khuấy tan. Vậy là các bạn có thể sử dụng được hỗn hợp giảm cân bằng mật ong và gừng rồi đấy.

4. Cách pha trà gừng mật ong cho bà bầu

Nguyên liệu

1 cốc nước lọc

2 muỗng cafe mật ong

¾ muỗng bột gừng

3 túi trà gói

¾ tách sữa

Cách thực hiện

Cách pha trà gừng mật ong cho bà bầu

Bước 1: Với cách pha chế này, đầu tiên các mẹ dùng một chảo nhỏ, đổ nước vào chảo.

Bước 2: Đun sôi nước, rồi cho phần mật ong và bột gừng đã chuẩn bị vào cùng. Sau đó, giảm lửa, đậy nắp chảo và để sôi trong khoảng 10 phút. Tắt bếp, bắc chảo ra ngoài, nhúng túi trà vào phần nước gừng đang nóng.

Bước 3: Tiếp tục đậy kín nắp chảo, ngâm trà gừng từ 5 -7 phút. Sau cùng, mẹ vứt bỏ hết các túi bã trà, rót trà ra cốc, cho thêm một ít sữa vào khuấy đều và thưởng thức.

Trên đây là 4 cách làm trà gừng mật ong gừng bổ dưỡng cho sức khỏe, tăng cường đề kháng cơ thể. Hy vọng qua bài viết bạn sẽ thực hiện thành công món mật ong gừng để tăng cường sức khỏe cho mình và gia đình nhé.