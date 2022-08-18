Cách làm món cá chạch kho sả nghệ đậm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà!

Cá chạch là một trong những loại cá nước ngọt, nổi bật với phần thịt cá dai, có vị ngọt và đặc biệt thích hợp chế biến cùng các nguyên liệu khác, để cho ra đời những món ăn dân dã, thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Chẳng vậy mà các món ăn từ cá chạch lại luôn được các chị em chọn làm món bồi bổ, tăng cường sức khỏe cho các thành viên trong gia đình đó sao. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món Cá chạch kho sả nghệ chuẩn ngon, bắt vị và siêu dinh dưỡng này tại nhà nhé!

Theo y học cổ truyền, cá chạch vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương, thanh nhiệt, trừ thấp. Nó thường được dùng như một vị thuốc để chữa các bệnh liệt dương, suy giảm tình dục, viêm gan vàng da, mụn nhọt, lở loét, cơ thể suy nhược, mắc bệnh gan, thận mạn tính,...

Cá chạch (Mastacembelidae) hay còn được gọi là cá thu ngư, là một loại cá nước ngọt phổ biến, với chiều dài khoảng gang tay, mình dẹp, lớn bằng ngón chân cái, đầu nhỏ hơi nhọn. Loại cá này được biết đến với hương vị mềm, thơm ngon, và là thực phẩm chứa lượng protein cao, ít chất béo, thích hợp cho bữa ăn gia đình tinh tế và bổ dưỡng.

Còn theo Tây y, cá chạch được xếp vào nhóm thực phẩm có màu đen, có nhiều công dụng chống oxy hóa, đồng thời có tới 17 acid amin thiết yếu nên dễ hấp thụ khi ăn. Đặc biệt, phần nhớt của cá chạch còn có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn mạnh hiệu quả.

Cụ thể hơn, trong 100g cá chạch có chứa lượng protein lên đến 18,4-22,6 g, cao hơn so với tỉ lệ trung bình của các món cá; cùng với 2,8-2,9 g chất béo, 100-117 kcal calo, 51-459 mg canxi, 154-243 mg phốt pho, 2,7-3,0 mg sắt, các vitamin B1, B2 và niacin phong phú.

Không chỉ có thế, cá chạch còn là thực phẩm chứa nhiều canxi, nếu so sánh cùng trọng lượng, tỉ lệ canxi trong chạch nhiều gấp 6 lần cá chép và nhiều gấp 10 lần mực/bạch tuộc.

Chính vì vậy, cá chạch chính là nguồn thực phẩm cung cấp các dưỡng chất cần thiết mà mang lại cho cơ thể người sử dụng những công dụng tuyệt vời như: hỗ trợ hấp thụ tối đa lượng vitamin D, bổ sung canxi, bổ thận sinh tinh, tăng sắt, bổ máu, bảo vệ mạch máu, chống viêm và phòng chống ung thư hiệu quả,...

Quả xứng danh “thần dược tự nhiên” phải không nào?! Các chị em nhất định phải thêm loại cá này vào list các thực phẩm bồi bổ cho gia đình nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cá chạch kho sả nghệ đẹp mắt, ngon miệng và siêu dinh dưỡng này tại nhà nhé!

Cách làm cá chạch kho sả nghệ chuẩn ngon, dinh dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu dân dã cho món cá chạch kho sả nghệ chuẩn ngon!

Cá chạch 400 gr

Sả 2 nhánh

Dứa 1/2 quả

Ớt 2 trái

Hành tím 2 củ

Tỏi 5 tép

Hành lá 5 nhánh

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm cá chạch kho sả nghệ siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế cá chạch

Công đoạn làm sạch nhớt và khử mùi tanh của cá chạch!

- Đầu tiên, cá chạch mua về, bạn cần làm sạch nhớt và sơ chế bằng cách dùng giấm tưới lên mình cá trong khoảng 5 phút.

- Tiếp đó, dùng dao cạo thật sạch phần nhớt cá, rồi đem rửa lại với nước muối loãng cho thật sạch để khử hết mùi tanh nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế các nguyên liệu và gia vị kho kèm!

- Với nửa quả dứa, bạn đem gọt vỏ, khía cạnh rồi thái thành từng miếng vừa ăn như hình.

- Còn với các gia vị là hành tím, tỏi, sả, thì bạn cũng đem rửa sạch, bỏ vỏ rồi tiến hành đập dập và băm nhỏ là được nhé.

- Ớt thì bạn rửa sạch rồi thái nhỏ.

- Cuối cùng là hành lá, bạn chỉ cần rửa sạch và cắt khúc ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp cá chạch

Bạn để cá ướp trong khoảng 15-20 phút cho cá thấm đều gia vị!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho các nguyên liệu gồm: 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột nghệ, sả và ớt vào phần cá chạch đã được sơ chế ở trên, và tiến hành ướp trong vòng 15 - 20 phút cho cá thấm đều gia vị nhé.

Bước 4: Kho cá chạch với sả nghệ

Quy trình các bước làm cá chạch kho sả nghệ chuẩn ngon, đậm vị!

- Trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi.

- Khi thấy dầu nóng lên, bạn cho hết số tỏi và hành tím băm vào phi thơm lên.

- Kế đó, bạn cho dứa vào xào sơ qua rồi cho ra chén.

- Cuối cùng, bạn cho phần cá đã ướp vào nồi, rồi tiến hành kho cá với lửa nhỏ trong khoảng 10 - 15 phút, cho đến khi cạn bớt nước thì tiếp tục cho các nguyên liệu gồm dứa, hành lá vào chung, sau đó đậy nắp lại và nấu thêm 2 - 5 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Món cá chạch kho sả gừng bắt vị, hao cơm!

Món cá chạch kho sả nghệ vàng ngon hút mắt với hương thơm nức mũi từ sả, khi thưởng thức, vị đậm đà, chắc thịt của cá chạch sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Món cá kho này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi thì siêu đưa cơm luôn nhé!

Mẹo chọn mua cá chạch tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những con cá có mắt trong, sáng, mang cá màu đỏ tươi, thịt cá có độ đàn hồi và săn chắc.

- Đồng thời, những con cá chạch tươi, ngon là những con cá có màu sắc sáng bóng, bóp nhẹ vào không bị vỡ và không có dịch ruột trào ra.

- Ngược lại, tránh mua những con cá chạch có mắt đục, mang cá màu đỏ sẫm, thịt cá khi đụng vào nhão, bở, và có mùi hôi thối khác thường, vì đây là những con cá đã bị chết ướt, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Trên đây là công thức làm món cá chạch kho sả nghệ chuẩn thơm ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang cần tìm một món ăn thơm ngon, bắt vị và giàu dinh dưỡng để bồi bổ cho gia đình, thì đây chính là lựa chọn tuyệt hảo nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!