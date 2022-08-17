Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà!

Vào bếp 17/08/2022 15:04

Miền Tây có loại Bánh gan - "nghe thì ghê nhưng ăn thử thì mê quên lối về"!

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Bánh gan là một loại bánh ngọt phổ biến ở miền Tây nước ta. Bánh gây ấn tượng mạnh mẽ từ tên gọi, hình thức mộc mạc cho tới hương vị mềm thơm cuốn hút, thử một lần là thích mê. Đừng thấy tên bánh có vẻ “nội tạng” mà lo sợ, đây chỉ là một loại bánh ngọt với một cái tên rất chi là độc lạ thôi nhé! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sự độc đáo của món bánh ngọt mang hương vị miền Tây - bánh gan này nhé!

Bánh gan - món bánh ngọt độc đáo của người miền Tây

Trở ngược thời gian về quá khứ, bánh Gan có nguồn gốc từ miền Nam và Tây Nam Bộ thời kỳ Pháp thuộc, bánh được “cập nhật” cách chế biến theo phương Tây thời bấy giờ và kết hợp với các nguyên liệu của nước ta, để cho ra đời loại bánh ngọt độc đáo toàn vẹn.

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 1
 Bánh gan - món bánh ngọt độc đáo từ tên gọi cho tới hương vị!

Sở dĩ có tên là bánh Gan vì bánh có hình dạng giống như lá gan. Bánh là sự kết hợp của bột gạo, nước cốt dừa, trứng vịt, đường và bột cacao. Bí quyết để tạo ra vị ngọt thanh của bánh là ở công đoạn chọn đường thốt nốt nguyên chất. Bên cạnh đó, chẳng thể tạo ra hương vị đặc trưng của bánh gan nếu thiếu đi hoa hồi, một mùi thơm rất lạ tạo "nét duyên" thơm nức mũi cho món bánh này.

Sự tinh tế hương vị còn ở sự gia giảm nguyên liệu hợp lý để hoa hồi và cacao át đi mùi tanh đáng lo ngại của trứng vịt mà không quá nồng, chỉ thoang thoảng rồi đọng lại nơi đầu lưỡi hương thơm dịu cùng cái đăng đắng bắt vị, hớp hồn người thưởng thức.

Đọc đến đây hẳn nhiều chị em cũng tò mò về loại bánh ngọt hấp dẫn, độc đáo này rồi đúng không? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bánh gan mềm ngon, độc lạ này thôi nhé!

Cách làm bánh gan mềm thơm, bắt vị và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 2
 Một vài nguyên liệu cho món bánh gan thơm ngon hấp dẫn!
  •  Nước cốt dừa 300 ml
  •  Sữa đặc 100 ml
  •  Đường thốt nốt 100 gr
  •  Bột gạo tẻ 10 gr
  •  Bột cacao 10 gr
  •  Muối nở (Baking soda) 3 gr
  •  Trứng vịt 5 quả
  •  Hoa hồi 5 gr
  •  Nước ấm 50 ml
  •  Nước 100 ml
  •  Muối 1/2 muỗng cà phê
  •  Dầu ăn 2 muỗng cà phê
  •  Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, tô, phới trộn, chảo chống dính,...

Các bước tiến hành làm bánh gan chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Trộn hỗn hợp cacao nước cốt dừa

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 3
 Công đoạn pha hỗn hợp cacao nước cốt dừa và hoa hồi!

- Đầu tiên, với 5gr hoa hồi mua về, bạn đem rang với lửa nhỏ trong khoảng 3 - 5 phút, cho đến khi hoa dậy mùi thơm là được. 

- Tiếp đó, bạn tiến hành pha 10gr bột cacao với 50ml nước ấm, khuấy đều cho bột tan hết.

- Sau đó, bạn chuẩn bị chiếc tô lớn, sạch, rồi cho hết tất cả các nguyên liệu gồm: bột cacao đã khuấy tan, hoa hồi, 300ml nước cốt dừa và 100ml sữa đặc vào, rồi tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện lại là được nhé.

Bước 2: Nấu hỗn hợp cacao nước cốt dừa

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 4
 Nấu hỗn hợp cacao nước cốt dừa với lửa nhỏ liu riu!

- Trước tiên, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và cho 100gr đường thốt nốt cùng 50ml nước thường vào, tiến hành đun với lửa nhỏ cho đến khi thấy đường tan hoàn toàn.

- Sau đó, bạn cho hết hỗn hợp cacao cốt dừa tạo được ở bước trên vào chảo đường thốt nốt, tiến hành đun với lửa liu riu trong khoảng 5 phút, rồi tắt bếp và để nguội là được nhé.

Bước 3: Trộn hỗn hợp bột bánh

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 5
 Bạn nhớ lọc hỗn hợp qua rây để thành phẩm bánh được mịn ngon nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đập 5 quả trứng vịt cùng 1/2 muỗng cà phê muối vào tô lớn,rồi dùng phới khuấy nhẹ tay theo 1 chiều để đánh tan trứng mà không làm trứng nổi bọt.

- Kế đến, bạn cho phần hỗn hợp cacao tạo thành ở bước trên rây lọc vào chung với tô trứng như hình, rồi khuấy đều.

- Song song với đó, bạn hòa tan 10gr bột gạo với 50ml nước thường, sau đó, bạn cho nước bột gạo vừa tạo cùng 3gr bột nở vào hỗn hợp bột bánh trên và tiến hành khuấy đều tay.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần lọc lại hỗn hợp bột lần nữa qua rây để loại bỏ bớt cặn, giúp thành phẩm bánh được mịn hơn là đạt nhé.

Bước 4: Nướng bánh

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 6
 Nướng bánh với nhiệt độ 175 độ C trong khoảng 30 phút!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, đầu tiên, bạn phết 2 muỗng cà phê dầu đều hết phần bên trong của khuôn bánh để chống dính. 

- Tiếp đến, trước khi nướng bánh, bạn cho khuôn bánh vào lò nướng ở nhiệt độ 175 độ C trong khoảng 10 để làm ổn định nhiệt độ.

- Sau đó, bạn cho hỗn hợp bột bánh vào khuôn và tiến hành nướng trong khoảng 30 phút với nhiệt độ 175 độ C.

- Cuối cùng, sau 30 phút, bạn dùng tăm xăm vào bánh để kiểm tra, nếu đầu tăm không dính bột hay bị ướt, thì chính là bánh đã chín rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc để cho bánh gan nguội bớt rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 4 tiếng, rồi cho bánh ra khỏi khuôn là có thể thưởng thức ngay rồi nhé! Bánh gan nếu được bảo quản ở túi kín, hay hộp có nắp ở ngăn mát tủ lạnh thì có thể dùng được trong 1-2 ngày nhé.

Thành phẩm

Cách làm bánh gan mềm ngon hấp dẫn, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà! - Ảnh 7
 Bánh gan mộc mạc, độc đáo với hương vị ăn là mê!

Món bánh gan mềm xốp thơm thơm với visual có vẻ hơi đơn điệu và mộc mạc, nhưng khi cắt ra, mùi thơm đặc trưng của hoa hồi lan tỏa khắp khứu giác khiến người ta phải tò mò. Miếng bánh mỏng vừa, mềm mại và đan xen những hạt nhỏ li ti tạo độ ẩm rất cân đối, lại còn thoang thoảng hương thơm và vị đắng nhẹ hấp dẫn của cacao, đảm bảo cắn một miếng là thỏa mãn mọi giác quan luôn nhé!

Trên đây là công thức làm món bánh gan mềm mịn, thơm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Với món bánh mang hương vị ăn là mê như này, các chị em chọn làm món tráng miệng hay món bánh quà vặt trong ngày thì đều chuẩn ngon hết nhé! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!

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