Cách làm rau dớn xào tỏi - món ăn dân dã, thơm ngon lạ miệng, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Rau dớn là một loại rau sạch, rất được “săn đón” vào những năm gần đây, nhờ thành phần tự nhiên, không chứa chất bảo quản cùng hương vị giòn ngon, hấp dẫn. Bên cạnh những món ăn thơm ngon hấp dẫn được chế biến từ rau dớn như: rau dớn luộc, nộm rau dớn, rau dớn trộn tôm thịt,...hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý bạn đọc món Rau dớn xào tỏi - một món ăn dân dã với hương vị lôi cuốn, đảm bảo thử là mê ngay cái sự mới lạ này nhé!

Đây cũng là một loại rau hoang dã có sức sống mãnh liệt mà người dân quê thường gọi là “rau nhà nghèo”, vì chính nó đã giúp cư dân “no cái bụng” trong những năm hạn hán, mùa màng thất bát. Và ngày nay, “lâm thổ sản” này lại giúp dân có thêm nguồn thức ăn phong phú và tăng thêm thu nhập.

Rau dớn hay còn gọi là ráng song quần rau, dớn rừng, rau dớn rừng, thái quyết (tên khoa học: Diplazium esculentum) là một loài thực vật hoang dại thuộc họ Rau dớn (Athyriaceae) có hình dáng gần giống cây dương xỉ, nổi bật là hình dáng có cành dài và lá nhỏ xòe ra xung quanh như tán ô, đầu cong như móc câu còn những lá non vươn thẳng lên, thân hình bụ bẫm, phần trên uốn lại như vòi voi. Đồng thời, loại rau này thường chỉ xuất hiện ở nơi bờ suối, bờ khe, dưới các tán rừng thấp có độ ẩm ướt cao nơi tự nhiên, rất khó để nuôi trồng số lượng lớn.

Kể từ khi rau dớn được mang về xuôi, nó đã trở thành món ăn đặc sản trong các nhà hàng sang trọng nơi phố thị. Qua bàn tay chế biến khéo léo của đầu bếp, rau dớn trở thành nguồn thực phẩm sạch được săn đón và chế biến ra những món tươi ngon, dinh dưỡng, trong đó, nổi bật nhất phải kể đến món rau dớn xào tỏi - tuy chỉ giản dị là vậy, nhưng ai đã một lần thưởng thức sẽ không thể quên được cảm giác lạ, ngon miệng của món xào này đâu nhé!

Không chỉ tươi ngon, lạ miệng, trong y học, rau dớn là một loại thảo mộc dùng để chữa các bệnh phổ biến như cảm, ho, viêm họng... Theo đông y, rau dớn có tính mát, lợi tiểu, chống táo bón, rau có thể phơi khô để dành nấu nước uống giải nhiệt. Nhờ vào vậy, mà việc ăn rau dớn sẽ làm máu lưu thông, giải độc và giải nhiệt trong mùa nắng nóng, đặc biệt, chất nhầy trong lá còn có tác dụng nhuận trường và làm dịu đau lưng nữa đấy.

Quả là một loại rau sạch vô cùng thơm ngon và dinh dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món rau dớn xào tỏi - chuẩn ngon, độc lạ và bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm rau dớn xào tỏi thơm ngon lạ miệng, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Nguyên liệu đơn giản cho món rau dớn xào tỏi dân dã!

Rau dớn 400 gr

Tỏi 3 tép

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm rau dớn xào tỏi chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và chuẩn bị rau dớn, tỏi!

- Đầu tiên, với rau dớn mua về, bạn nhặt bỏ các phần héo úa, dập úng đi rồi dùng dao cắt thành từng khúc vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn tiến hành ngâm rau dớn đã được sơ chế cùng nước muối pha loãng trong khoảng từ 3 - 5 phút cho đảm bảo sạch hoàn toàn.

- Sau đó, bạn vớt rau ra, rồi rửa lại vài lần với nước sạch và để ráo là được nhé.

- Cuối cùng là tỏi, bạn đem lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Làm rau dớn xào tỏi

Các bước xào rau dớn với tỏi chuẩn tươi ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun với lửa vừa.

- Khi thấy dầu lăn tăn sôi thì bạn cho 3 tép tỏi băm nhuyễn vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn thêm toàn bộ phần rau dớn đã ráo vào, đồng thời tăng lên lửa lớn, rồi dùng đũa nhanh tay xào đều trong khoảng 3 phút.

- Cuối cùng, tiến hành nêm nếm rau với các gia vị, bao gồm: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1/2 muỗng cà phê đường, tiếp tục đảo đều trong vòng 3 phút cho rau dớn thấm đều gia vị.

- Đến đây, khi thấy rau dớn vừa chín tới thì bạn nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn, là có thể tắt bếp và mang ra thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Đĩa rau dớn xào tỏi xanh mướt hút mắt, với hương vị hấp dẫn!

Rau dớn xào tỏi thơm ngon nức mũi với màu xanh mướt bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn ngọt đặc trưng của rau dớn, cùng hương vị đầy hòa quyện và kích thích vị giác từ tỏi phi và các gia vị, chấm kèm với chén nước mắm tỏi ớt và chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon khỏi bàn nhé! Dân dã là thế thôi, nhưng lại khiến bao người “say đắm” với hương vị thơm ngon, độc đáo này đấy!

Mẹo chọn mua rau dớn tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những có rau có màu tươi xanh, không bị chuyển vàng và có phần ngọn hơi cuộn tròn như hình vòi voi, có độ giòn, không quá mềm nhũn hoặc có nhiều vết sâu đục lạ thường.

- Ngược lại, bạn nên hạn chế mua rau dớn đã quá dập úng, héo úa, đồng thời còn tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc, bởi đó thường là rau dớn bị hư hỏng hoặc không được hái từ tự nhiên.

- Bên cạnh đó, tuy rau dớn là loại rau sạch, không sử dụng hóa chất, nhưng để đảm bảo an toàn vệ sinh, bạn vẫn nên rửa thật sạch với nước và nên ngâm với nước muối pha loãng trước khi chế biến nhé.

Trên đây là công thức làm món rau dớn xào tỏi tươi ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Chỉ với vài nguyên liệu cùng các bước chế biến vô cùng nhanh gọn, là bạn đã có ngay một đĩa rau xào dinh dưỡng, hấp dẫn và chuẩn hao cơm như này, các chị em nhất định phải thử nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!