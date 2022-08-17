Cách làm lòng bò nướng Hàn Quốc chuẩn ngon như ở Hàn!

Lòng bò nướng Hàn Quốc là một trong những món nướng đường phố rất được yêu thích tại Hàn. Ở đất nước này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng lòng nướng (lòng bò và lòng heo nướng) từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn có cả một khu chuyên bán lòng nướng để “thỏa lòng” yêu thích của người dân! Vì đâu mà món ăn dân dã này lại được nhiều người yêu thích đến vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món lòng nướng nói chung và món lòng bò nướng Hàn Quốc nói riêng, vang danh gần xa này nhé!

Lòng nướng trong tiếng Hàn gọi là gopchang được chế biến từ lòng non và dạ dày heo hoặc bò - đây là một trong 3 món nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, đối với cả giới trẻ trong nước và các nước bạn. Đến phố lòng nướng, bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn cho món lòng nướng này, thông thường là lòng nướng trên bếp than sém vàng, giòn, dai sần sật hoặc phiên bản khác như nướng phô mai, nướng hành,…

vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc!

So với những món ăn khác ở Hàn Quốc khác thì lòng nướng nói chung và lòng bò nướng ít có đồ ăn kèm hơn, chỉ vài món đủ để bớt đi mùi đặc trưng của nội tạng như hẹ trộn mè, ớt xanh, hành tây ngâm chua cùng một ít xà lách cho người nào thích ăn theo dạng cuốn. Nước chấm của món lòng nướng Hàn Quốc thường là muối, dầu mè hoặc tương ớt…Vào mỗi buổi tối, đặc biệt là những ngày trời se lạnh hay đổ mưa, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những cửa hàng lòng nướng nhộn nhịp đông vui, với hương thơm nức mũi, khiến khách đi đường không thể không ghé vào mua một phần!

Không chỉ ở Hàn Quốc, nội tạng bò nói riêng, còn là món ăn quen thuộc của người phương Đông, châu Á, trong đó có Việt Nam ta. Từ nội tạng, các bà nội trợ chế biến rất nhiều món chiên, xào, luộc, nướng, cho bữa ăn hàng ngày và đặc biệt, trong các bàn nhậu các đệ tử lưu linh thường dùng nội tạng để làm “mồi”.

Đặc biệt, theo bảng thành phần dinh dưỡng, các nội tạng thường cho lượng calo năng lượng tương đương thịt nạc (100-150 calo/100 gam), hàm lượng protein khoảng 16-22% trọng lượng (trừ não và tủy) và hàm lượng chất béo trung bình từ 5-7%, trong đó chủ yếu là chất béo bão hòa và cholesterol. Ngoài ra trong gan, thận còn có vitamin A, vitamin D, sắt, kẽm; óc và tủy sống động vật chứa axit béo omega 3…

Tóm lại, có thể nói: nội tạng của động vật nói chung và lòng bò nói riêng không phải là phế phẩm, mà là thực phẩm thơm ngon, dinh dưỡng nếu được vệ sinh sạch sẽ và sử dụng có lượng hợp lý. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món lòng bò nướng Hàn Quốc, nhìn là mê, ăn là thích này ngay nhé!

Cách làm lòng bò nướng Hàn Quốc chuẩn ngon như vị Hàn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món lòng bò nướng Hàn Quốc thơm ngon nức mũi!

Lòng bò 2 kg

Muỗng ngũ vị hương 2 muỗng cà phê

Ớt bột 1 muỗng canh

Tiêu xay 1 muỗng cà phê

Bột điều đỏ 1 muỗng cà phê

Quế 2 nhánh

Gừng 2 củ

Hành lá 200 gr

Muối 3 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Bơ thực vật 1 muỗng canh

Mayonnaise 1 chén

Dụng cụ cần thực hiện: bếp nướng điện, dao, thau, kéo,...

Các bước tiến hành làm lòng nướng Hàn Quốc thơm ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế lòng bò

Công đoạn làm sạch chần sơ qua lòng bò!

- Đầu tiên, với phần lòng bò mua về, bạn cho vào thau lớn cùng 3 muỗng canh muối, rồi dùng tay bóp đều để các chất bẩn trong lòng được ra hết.

- Tiếp đó, bạn đem phần lòng mới được bóp muối đi rửa lại với nước thêm 2-3 lần cho sạch hẳn, rồi để ráo nước.

- Sau đó, bạn tiến hành bắc 1 lít nước lên bếp cùng 2 nhánh quế và 2 củ gừng đập dập, khi thấy nước sôi, bạn cho hết lòng bò vào và chần sơ qua trong 5 phút để lòng bò khi chế biến được thơm và ngon hơn nhé.

- Cuối cùng, sau 5 phút, bạn chỉ cần vớt lòng bò ra và để ráo nước là đã xong khâu làm sạch lòng bò rồi nhé.

Bước 2: Ướp lòng bò

Bạn nhớ để lòng ướp trong 15 phút để thấm gia vị nhé!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần trộn đều lòng bò đã được sơ chế với các nguyên liệu, bao gồm: 2 muỗng muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng canh ớt bột, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê bột điều đỏ và 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó tiến hành ướp trong 15 phút để lòng thấm đều gia vị là đạt.

Bước 3: Nướng lòng

Cách nướng lòng bò kiểu Hàn chuẩn ngon!

- Đến bước cuối cùng này, thì bạn chỉ việc làm nóng bếp điện, cho lòng bò lên và bắt đầu nướng.

- Trong quá trình nướng, bạn nhớ trở đều hai mặt lòng bò và cho thêm 1 muỗng canh bơ thực vật lên để lòng thơm và béo hơn nhé.

- Đồng thời, để lòng bò chín dễ dàng hơn, bạn cắt bò thành nhiều khoanh nhỏ vừa ăn và tiếp tục nướng cho đến khi chín vàng, dậy mùi thơm là đạt.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho 200gr hành lá đã cắt gốc, rửa sạch vào nướng cùng để ăn kèm với lòng nữa là chuẩn “combo đốn tim” các thực khách nhé!

Thành phẩm

Lòng bò nướng Hàn Quốc thơm ngon hấp dẫn, nhìn là thèm, ăn là mê!

Lòng bò nướng Hàn Quốc với màu vàng chín tới “óng ánh” bắt mắt cùng hương thơm “vang dội” nức mũi, khiến bạn chỉ cần ngửi thôi là đã muốn thưởng thức ngay rồi nhé. Món nướng này mà được chấm kèm với chút tương ớt hay mayonaise, hoặc ăn kèm với kimchi và rau sống, nhâm nhi cùng chén rượu cay nữa thì đúng chuẩn “mỹ vị nhân gian” nhé! Hương vị dai dai, đậm đà, đầy thơm ngon của lòng bò, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất!

Mẹo chọn mua lòng bò ngon

- Vì lòng bò là phần nội tạng dễ bị hư nếu không được bảo quản đúng cách hay để quá lâu ngày, chính vì vậy, bạn nên ưu tiên mua ngay ở lò mổ để đảm bảo độ tươi ngon nhé.

- Đồng thời, bạn nên chọn những đoạn lòng bò sờ thật chắc tay, dày, có màu trắng đều và không có các vết bầm dập thâm tím để đảm bảo an toàn thực phẩm nhé.

Trên đây là công thức làm món lòng bò nướng Hàn Quốc chuẩn ngon như nhà hàng tại nhà. Vào những ngày mưa hay chiều tối cuối tuần mà có đĩa lòng bò nướng Hàn Quốc đậm đà, thơm ngon như này, để gia đình quây quần và thưởng thức thì còn gì bằng nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!