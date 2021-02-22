Hướng dẫn cách làm lòng nướng đơn giản mà đậm đà và ngon lạ miệng tại nhà

Lòng nướng Hàn Quốc thơm ngon, có hương vị độc đáo. Cách chế biến cũng rất đơn giản và có nhiều điểm khác so với lòng nướng ở nước ta. Cách ướp và nướng có nhiều điểm đặc biệt.

Lòng nướng là món ăn thơm ngon, dân dã và rất được yêu thích. Tuy nhiên, nếu không biết cách làm lòng nướng đúng chuẩn, cách tẩm ướp hoặc làm không sạch sẽ khiến món lòng nướng có mùi hôi và không còn thơm ngon. Với các thao tác được hướng dẫn chi tiết sau đây, bạn có thể dễ dàng đặt lòng lên khay vỉ nướng và chế biến trên bếp nướng BBQ.

Tiếp theo, ướp lòng heo với gia vị. Cho sả, hành, ớt, tỏi cùng nước sốt vào chảo. Vặn lửa nhỏ và khuấy đều cho đến khi nước sốt hơi sôi thì tắt bếp. Để điều chỉnh hương vị của món lòng nướng, cho thêm muối hoặc bột ngọt vào.

Trước tiên, cần đem lòng lợn cọ xát tỉ mỉ với muối và bột ngọt. Sau đó đem rửa lại với nước nhiều. Ngâm lòng lợn với nước lạnh hòa với muối trong khoảng 30 phút. Để cho ráo nước và cắt thành miếng vừa ăn. Đây là cách loại bỏ tất cả mùi hôi và chất béo dư thừa từ lòng heo.

Chờ cho đến khi nước sốt nguội, cho lòng heo vào và trộn đều. Trước khi đặt lên bếp nướng Hàn Quốc, cần ướp ít nhất 1 tiếng.

Lòng nướng Hàn Quốc thơm ngon, có hương vị độc đáo và cách chế biến cũng rất đơn giản

+ Cách làm lòng nướng Hàn Quốc

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với món sườn nướng đậm đà mà còn có món lòng nướng thơm ngon hấp dẫn cùng vị cay của tương ớt rất đặc trưng.

Cách làm lòng nướng ngon đúng chuẩn Hàn Quốc như sau:

Bước 1: Đặt khay nướng thịt lên bếp nướng và cho thêm một ít sả, hành và tỏi ới để tạo mùi thơm cho món ăn.

Bước 2: Đặt lòng non đã ướp vào. Phết nước sốt lên 2 mặt của lòng để món lòng nướng đậm đà hơn.

Bước 3: Sau tầm 10 phút, món lòng đã được chín đều, tắt bếp và dùng nóng. Hoặc có thể dùng xiên que để chấm với nước chấm.

Lưu ý: Điều chỉnh nhiệt độ của bếp ở mức 150-180 độ C. Với nhiệt độ quá cao, sẽ khó để trở lòng đều tay.

Cách làm lòng nướng ngon đúng chuẩn Hàn Quốc

2. Cách làm lòng nướng nghệ ngon

Lòng heo nướng nghệ được biết đến là đặc sản miền Trung và có cách chế biến đơn giản. Đây là món ăn có hương vị và mùi thơm quyến rũ. Không những vậy, lòng nướng nghệ còn có tác dụng giữ ấm và trị ho.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 kg lòng heo non

6 - 7 củ nghệ vàng (hoặc bột nghệ)

Lá chanh/ lá mắc mật

Ớt mọi xanh

Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu, bột ngọt.

Các loại rau ăn kèm

+ Cách ướp lòng heo nướng nghệ

Khâu chuẩn bị và sơ chế lòng heo là bước quan trọng nhất trong cách làm món lòng nướng.

Chà muối và nước cốt chanh ở bên trong và bên ngoài miếng lòng với nước lạnh là cách loại bỏ mùi hăng của lòng heo hiệu quả. Cho lòng heo ngâm với nước muối trong nửa giờ và cắt thành miếng vừa ăn.

Gọt vỏ củ nghệ tươi và thái thành miếng nhỏ. Cho nghệ giã nhuyễn cùng với lá chanh/ lá mắc mật cùng những gia vị khác như muối, bột ngọt, tiêu.

Sau đó, đổ vào bát lòng heo. Đeo gang tay vào và xoa đều, xóc lên cho thấm vị. Ướp trong tối thiểu 1 tiếng trước khi đặt lên bếp nướng BBQ.

Ướp trong tối thiểu 1 tiếng trước khi đặt lên bếp nướng BBQ

+ Cách làm lòng nướng nghệ ngon

Bước 1: Khi tiến hành món lòng heo nướng nghệ, sẽ không cần phết dầu lên vỉ nướng thịt. Lý do bởi lòng thường rất ít khi bị bám dính lên vỉ. Để dễ dàng nướng và trở lòng heo, có thể dùng xiên que khi nướng.

Bước 2:

Với những ai thích ăn cay, để món ăn thêm đậm đà, chỉ cần phết thêm ít tương ớt hoặc nước sốt cay.

Bước 3:

Nướng cho đến khi lòng chuyển sang màu vàng nâu và có mùi thơm, gắp lòng ra đĩa và thưởng thức. Tránh nướng lòng quá lâu vì sẽ khiến lòng dễ bị cháy.

Lòng heo nướng nghệ được biết đến là đặc sản miền Trung và có cách chế biến đơn giản cùng hương vị, mùi thơm quyến rũ

Lưu ý: Có nhiều cách nướng lòng khác nhau. Nếu nướng trong nhà thì dùng bếp nướng điện không khói khoảng 180 độ C. Còn với tiệc nướng ngoài trời, nên dùng bếp nướng than hoa để món lòng có hương vị thơm ngon hơn.

3. Cách làm lòng nướng sa tế ngon

Trong những ngày se lạnh, lòng heo hay lòng lợn nướng sa tế là món ăn rất thích hợp. Tùy theo khẩu vị, bạn có thể chọn lòng già hay lòng non đều được. Chọn lòng già nướng nếu bạn thích ăn dai hoặc chọn lòng non với những ai thích ăn mềm. Vị cay đặc trưng của sa tế sẽ giúp khử mùi hôi và vị tanh của lòng.

Các bước tiến hành như sau:

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1kg lòng non/ già

1 chén sa tế nhỏ

1/4 chén giấm

1/2 chén nước tương

6 tép tỏi nghiền nhỏ

1/2 chén gừng cắt nhỏ

1 muỗng cà phê tiêu

2 muỗng canh sả

3 muỗng cà phê muối

4 lá nguyệt quế khô

1 muỗng cà phê đường

+ Cách ướp lòng lợn nướng sa tế

Đầu tiên, cần sơ chế lòng heo, có thể dùng thêm dạ dày heo để ướp với lòng. Chà xát bằng muối và chanh là cách hiệu quả để loại bỏ mùi hang của lòng và dạ dày. Tiếp theo, ngâm trong nước muối trong 30 phút, rồi cắt thành miếng vừa ăn. Nếu dùng lòng già, bạn chỉ cần ngâm trong 10-15 phút là được.

Tiếp đó, cho sả, gừng muối, lá nguyệt quế, đường, tỏi vào bát và giã nhuyễn. Cho lòng dạ dày, sa tế, giấm, nước tương, tiêu vào ướp. Bóp cho lòng ngấm gia vị đậm đà. Ướp với cách này sẽ giúp lòng dạ dày mất mùi hôi nhưng vẫn giữ được độ dai giòn.

Cho vào tủ lạnh ướp ít nhất 1 tiếng trước khi đặt lên vỉ nướng inox.

+ Cách làm lòng lợn nướng sa tế

Vị cay đặc trưng của sa tế sẽ giúp khử mùi hôi và vị tanh của lòng

Bước 1: Dùng xiên que và cho vào vỉ nướng rồi đặt lên bếp nướng thịt/ bếp nướng than hoa ngoài trời.

Với bếp điện, nên điều chỉnh ở mức nhiệt độ 185 độ C và phết thêm dầu lên khay nướng.

Bước 2: Với cách làm lòng heo nướng ngon, để lòng và dạ dày không bị khô, nên phết thêm sa tế khi nướng lòng (nếu muốn ăn cay hơn) hoặc dầu ăn.

Bước 3: Nướng cho đến khi lòng chín vàng cả hai mặt và có mùi thơm. Gắp để lấy lòng nướng ra và thưởng thức. Dùng kèm lòng nướng sa tế với nước chấm lòng nướng và ăn kèm với rau sống.

Nướng cho đến khi lòng chín vàng cả hai mặt và có mùi thơm

* Bí quyết chọn lòng ngon

Vì phần lòng non của lợn rất hay bị đắng, do đó bạn nên đi chợ thật sớm khi muốn ăn lòng lợn ngon. Cần cẩn thận chọn loại lòng bé ở phần đầu, ruột căng và tròn, màu trắng hồng, chất dịch bên trong có màu trắng sữa và không có mùi lạ.

Đồng thời, nếu sờ tay vào phần lòng không có sự đàn hồi, dẻo dính và có nổi nốt như hạt gạo thì có thể đó là lòng chất lượng kém của những con lợn bị bệnh.

Trên đây là tổng hợp một số cách làm lòng nướng thơm ngon, đậm vị mà không bị hôi. Món lòng nướng đặc biệt thích hợp trong những ngày thời tiết se lạnh. Đây là món ăn rất phù hợp để chiêu đãi bạn bè, người thân trong gia đình tại những bữa ăn tụ họp đông đúc. Hy vọng với những gợi ý này, bạn sẽ có thể tự tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời hoặc tại nhà trọn vẹn nhất.