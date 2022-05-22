Biến tấu LÒNG BÒ theo 5 cách cực kì ĐƠN GIẢN này, bạn sẽ có những bữa ăn 'không chê vào đâu được'

Tuy chỉ là món ăn vô cùng bình dị và dân dã nhưng lòng bò xào dứa lại được nhiều người yêu thích. Ngoài lòng bò và dứa chắc chắn phải có thì bạn cho thêm chút cần tây, tỏi khô, cà chua sẽ gia tăng cả hương vị lẫn màu sắc. Món ăn có sự hòa quyện bởi màu vàng của dứa, màu xanh của cần tây, màu nâu nâu của lòng bò điểm cùng ít ớt đỏ cay cay nữa. Khi ăn bạn cũng cảm nhận rõ ràng vị chua chua thanh thanh, ngọt ngọt bùi bùi, dai dai nơi đầu lưỡi. Không chỉ vậy, dứa còn là trái cây cực tốt cho sức khỏe . Theo khuyến nghị của bác sĩ, bạn nên ăn dứa từ 3-4 lần/tuần sẽ nâng cao được hệ miễn dịch khi chứa rất nhiều vitamin C, chất xơ…Chúng vừa cải thiện được hệ tiêu hóa, vừa phòng chống ung thư, làm đẹp da…Một sự kết hợp tuyệt vời giữa dứa và lòng bò xào giúp cho bữa cơm gia đình bạn càng trở nên tuyệt vời và thi vị hơn. Nếu không có nhiều thời gian dành cho căn bếp thì thử ngay lòng bò xào dứa ngay nha.

Một món lẩu khác cũng không kém phần hấp dẫn giúp các bạn ghi điểm trong mắt mọi người chính là món lẩu lòng bò nấu mẻ.

Lòng bò dai dai, thơm béo quyện cùng vị chua chua của cơm mẻ kích thích vị giác. Đặt nồi lẩu sôi nghi ngút lên bếp, nhúng thêm rau ngò gai, rau om hoặc hẹ ăn cùng với sợi bánh phở sẽ vô cùng hấp dẫn đấy

Được quay quần bên người thân, cùng "xì xụp" nồi lẩu lòng bò nấu mẻ và trò chuyện rôm rả là điều mà ai trong chúng ta đều mong muốn vào những dịp cuối tuần đúng không nào! Vào bếp ngay nhé!

Lòng bò nướng sa tế

Đây cũng là một trong những món ngon từ lòng bò mà bạn không nên bỏ lỡ. Lòng bò được sơ chế sạch sẽ và nướng cùng sa tế thơm lừng và có màu vàng vô cùng bắt mắt. Lòng được ướp cùng sa tế sẽ có vị cay the nhẹ nhàng, vừa đậm đà, óng ánh. Khi ăn lòng khá mềm và thơm chứ không hề bị dai. Trong những ngày thời tiết mưa se lạnh mà có một mẻ lòng bò nướng sa tế cay thơm nồng. Vừa nhấm nháp ly rượu hay lon bia, thử thêm miếng lòng thì quả là tuyệt cú mèo.

Ảnh minh họa: Internet

Lòng bò xào nghệ

Với người dân miền Trung có lẽ không còn xa lạ với món lòng bò xào nghệ. Mới nghe tên chắc chắn bạn đã tưởng tượng ra được màu sắc của chúng. Thay vì một màu trắng muốt thì bao phủ là hương vàng tinh khiết quyến rũ. Theo chia sẻ thì món ăn này còn rất tốt cho những người bị đau dạ dày, đồng thời tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài 2 nguyên liệu chính, bạn cho thêm ít hành tím, tỏi, ớt, chanh, gừng…sẽ càng đậm đà hơn nhé. Nếu sợ cạo nghệ mà bị dính vào tay, bạn rửa ngay bằng nước ấm hoặc dùng bông gòn thấm sữa tươi lên vùng nghệ rồi rửa lại.

Lòng bò xào dưa chua

Đôi khi ăn quá nhiều thịt cá trong các bữa cơm hàng ngày cũng sẽ gây ra nhàm chán. Do đó, bạn có thể thay đổi khẩu vị của gia đình mình bằng món ngon không kém phần hấp dẫn đó là lòng bò xào dưa chua. Món ăn sẽ giúp bạn ngon miệng hơn rất nhiều bởi sự hòa quyện giữa lòng bò dai giòn và dưa cải chua ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Với người dân miền Trung có lẽ không còn xa lạ với món lòng bò xào nghệ. Mới nghe tên chắc chắn bạn đã tưởng tượng ra được màu sắc của chúng. Thay vì một màu trắng muốt thì bao phủ là hương vàng tinh khiết quyến rũ. Theo chia sẻ thì món ăn này còn rất tốt cho những người bị đau dạ dày, đồng thời tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài 2 nguyên liệu chính, bạn cho thêm ít hành tím, tỏi, ớt, chanh, gừng…sẽ càng đậm đà hơn nhé. Nếu sợ cạo nghệ mà bị dính vào tay, bạn rửa ngay bằng nước ấm hoặc dùng bông gòn thấm sữa tươi lên vùng nghệ rồi rửa lại.