Cách làm chè đậu đỏ bột lọc thơm ngon, ngọt mát, ai ăn cũng mê tại nhà!

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng “giàu có” như vậy, mà việc bổ sung đậu đỏ và những chế phẩm từ đậu đỏ vào thực đơn mỗi ngày, sẽ giúp cơ thể chúng ta có được những hiệu quả “thần kỳ” sau: kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường, tăng hàm lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể, tăng cường cơ bắp, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ máu, chống loãng xương, hỗ trợ giảm cân và đẹp da,...

Đặc biệt, theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, đậu chứa các thành phần quan trọng có thể làm giảm nguy cơ ung thư, bao gồm:

Saponin và lignans – hóa chất thực vật có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Tinh bột kháng – một loại carbohydrate có thể bảo vệ tế bào ruột kết và ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Chất chống oxy hóa – trong đậu đỏ có tối thiểu là 29 loại chất chống oxy hóa, các hợp chất này có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có khả năng gây ung thư.

Quả xứng tên “siêu thực phẩm” phải không nào!? Với những công dụng vượt trội như này, các chị em nhất định phải bổ sung đậu đỏ vào thực đơn của gia đình nhé. Giờ thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình bắt tay ngay vào làm món chè đậu đỏ bột lọc ngọt thơm và bổ dưỡng thôi nào!

Cách làm chè đậu đỏ bột lọc thơm ngon, ngọt mát và siêu dinh dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu hấp dẫn cho món chè đậu đỏ bột lọc!

Đậu đỏ (ngâm qua đêm) 200 gr

Đường phèn 200 gr

Lá dứa 3 lá

Cùi dừa 200 gr

Nước củ dền 20 ml

Nước lá dứa 20 ml

Bột năng 200 gr

Sữa tươi không đường 220 ml

Nước cốt dừa 100 ml

Sữa đặc 50 gr

Dụng cụ cần thực hiện: nồi, dao cắt, dụng cụ cán bột, rây lọc thực phẩm,...

Các bước tiến hành làm chè đậu đỏ bột lọc chuẩn đẹp - ngon

Bước 1: Nấu chè đậu đỏ

Các bước nấu chè đậu đỏ với đường phèn và lá dứa!

- Đầu tiên, bạn cho 200gr đậu đỏ đã ngâm qua đêm, tiến hành nấu với 2 lít nước trong vòng 1 tiếng.

- Tiếp đến, bạn cho thêm 200gr đường phèn vào nấu chung, và tiến hành khuấy đến cho đến khi đường tan.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục cho thêm 3 lá dứa đã buộc thành bó vào và nấu thêm 30 phút nữa là được nhé.

Bước 2: Làm trân châu cùi dừa

Cách làm trân châu dừa giòn ngon, đẹp mắt từ màu tự nhiên!

- Trước tiên, bạt thái cùi dừa thành những hạt lựu như hình rồi chia làm 2 phần bằng nhau.

- Kế đến, một phần cùi dừa thái lựu bạn đem ướp với 20ml nước củ dền, phần còn lại thì bạn đem ướp với 20ml nước cốt lá dứa. Bạn nhớ trộn đều cho nước màu thấm vào cùi dừa nhé.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho 25gr bột năng vào mỗi phần cùi dừa đã ướp màu và trộn đều để bột áo dính quanh cùi dừa.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho 2 phần cùi dừa này vào nồi nước sôi và nấu đến khi trân châu nổi lên thì dùng rây lọc vớt ra và cho ngay vào tô nước đá là đã hoàn thành phần trân châu dừa giòn giòn, đầy màu sắc rồi nhé.

Bước 3: Làm trân châu sợi

Khi luộc trân châu sợi xong, bạn nhớ cho ngay vào tô nước đá nhé!

- Với cách chế biến trân châu sợi, trước hết, bạn trộn 150gr bột năng với 60ml nước sôi, tiến hành nhào kỹ tay cho đến khi bột mịn và được trộn đều nhé.

- Sau đó, bạn rải một ít bột năng khô lên thớt để chống dính., rồi tiến hành trải khối bột năng đã trộn lên thớt và cán thành miếng mỏng khoảng 5cm.

- Đến đây thì bạn chỉ cần dùng dao cắt bột thành các sợi bằng nhau, và tiến hành nấu sợi bột với nước, cho đến khi sợi trân châu nổi lên thì vớt ra ngay và cho vào tô nước đá là được, cách này sẽ giúp trân châu có được độ dai ngon hơn nhé.

Bước 4: Nấu sữa dừa

Sữa dừa thơm béo hấp dẫn!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho các nguyên liệu gồm: 220ml sữa tươi không đường, 100ml nước cốt dừa và 50gr sữa đặc vào nồi, khuấy đều, rồi đun hỗn hợp cho đến khi vừa sôi nhẹ thì có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 5: Hoàn thành

Công đoạn tạo hình chuẩn visual cho chén chè đậu đỏ bột lọc!

Đến đây thì bạn chỉ việc cho đá nhuyễn vào chén, xếp lần lượt đậu đỏ, trân châu dừa, trân châu sợi vừa đủ lên trên, bạn cũng có thể thêm một ít sợi dừa non lên trên để vừa thêm đẹp mắt, vừa thêm ngon. Sau đó tiến hành rưới sữa dừa vào chén là có thể thưởng thức ngay rồi!

Thành phẩm

Chè đậu đỏ bột lọc, đẹp-ngon chuẩn nhà hàng!

Chè đậu đỏ bột lọc đẹp mắt với phần topping đầy màu sắc, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần đậu đỏ mềm mềm, ngọt ngọt, bùi bùi, cùng trân châu dừa giòn ngon, trân châu sợi dẻo dai, sợi dừa non beo béo, hòa quyện cùng với sữa dừa thơm ngọt, beo béo, chắc chắn sẽ các tín đồ yêu ngọt thích mê đấy!

Mẹo chọn mua đậu đỏ chất lượng

- Bạn nên chọn những hạt đậu đỏ có màu đỏ sẫm, có kích thước nhỏ vừa, tròn đều nhau, không có vết đốt do mọt gây ra. Tốt nhất nên chọn những hạt có kích thước to hơn một ít so với hạt đậu xanh, hạt đậu như vậy sẽ bùi, mềm và ngon hơn.

- Ngoài ra, bạn không nên chọn những hạt quá to, chúng thường ít chất dinh dưỡng hơn những hạt nhỏ và đặc biệt khi nấu những hạt to, chúng thường tạo ra vị chát nhẹ khi ăn.

Trên đây là công thức làm món chè đậu đỏ bột lọc thơm ngọt, tươi mát hấp dẫn cho những chiều hè tại nhà. Với món chè chất lượng, đầy ú ụ topping như này, các chị em chọn làm món tráng miệng hay món chè chiều đãi khách đều chuẩn hết nhé! Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình trổ tài thành công nhé!