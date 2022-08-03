5 lợi ích tuyệt vời của đậu đỏ giúp cơ thể khỏe mạnh ngoài việc 'thoát ế' ngày Thất Tịch

Không chỉ được dùng để nấu chè 'thoát ế' vào ngày lễ Thất Tịch, đậu đỏ còn có những tác dụng tuyệt vời khác cho sức khỏe nữa đấy.

Đậu đỏ là một trong những loại hạt được dùng nhiều trong ẩm thực như xôi, cháo, hay đặc biệt là chè "thoát ế" vào lễ Thất Tịch hàng năm (7/7 Âm lịch). Tuy nhiên, bên cạnh việc là một loại thực phẩm dễ ăn, dễ nấu và thông thông dụng thì đậu đỏ cũng có rất nhiều tác dụng tốt đến sức khỏe của chúng ta. Đậu đỏ là loại hạt có rất nhiều tác dụng tốt đến sức khỏe - Ảnh: Internet 1. Nâng cao sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch Bột đậu đỏ sau khi pha thành nước uống sẽ vô cùng có lợi cho những người bệnh viêm thận, sỏi thận, phù thủng, ung nhọt, viêm gan, xơ gan,… Bên cạnh đó, những vitamin và khoáng chất có trong đậu đỏ như vitamin A, B1, B2, B12, kẽm, magie, photpho,… còn giúp tăng cường sức đề kháng, giữ tinh thần trong trạng thái tỉnh táo, chống mệt mỏi, căng thẳng.

2. Kiểm soát tình trạng đái tháo đường Nghiên cứu cho thấy, đậu đỏ là một loại hạt chứa hàm lượng protein cùng chất xơ cao đáng kinh ngạc. Đặc biệt, protein chứa trong đậu đỏ có khả năng ức chế các α-glucosidase (loại enzyme có nhiệm vụ phá vỡ các carbohydrate phức hợp như tinh bột và glycogen) trong đường ruột. Vì vậy, dễ hiểu khi mà đậu đỏ trở thành sự lựa chọn đáng cân nhắc để thêm vào thực đơn để điều trị, kiểm soát cũng như ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Đậu đỏ là một loại hạt chứa hàm lượng protein cùng chất xơ cao đáng kinh ngạc - Ảnh minh họa: Internet - Ảnh: Internet 3. Hỗ trợ giảm cân và tăng cường cơ bắp Đậu đỏ là một loại hạt tuyệt vời khi chứa nhiều hàm lượng chất xơ, nhiều protein nhưng lại cung cấp rất ít calo (một chén đậu đỏ chỉ cung cấp khoảng 300 calo và 17,3g protein) nên sẽ tạo cho cơ thể cảm giác no lâu, rất phù hợp cho những ai đang muốn giảm cân và muốn cải thiện cơ bắp. Đồng thời, đậu đỏ còn làm giảm cảm giác thèm đồ ngọt và còn đốt cháy bớt lượng mỡ thừa trong cơ thể.

4. Bí quyết cho một trái tim khỏe mạnh Vì chứa hàm lượng cao các loại chất xơ, folate, kali, magiê và vitamin B cao nên đậu đỏ từ lâu đã được xem là loại thực phẩm có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong loại hạt này sẽ giúp điều chỉnh hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Bên cạnh đó, kali trong đậu đỏ còn làm cho mạch máu giãn nở, từ đó tăng cường lưu thông máu – giúp mức huyết áp và áp lực tác động lên thành tim giảm bớt. 5. Cải thiện tình trạng da Đậu đỏ cũng có tác dụng cải thiện tình trạng da rất tốt - Ảnh: Internet Bên cạnh việc sử dụng đậu đỏ như một loại thực phẩm để bồi bổ cơ thể từ bên trong thì việc sử dụng nó như "bí quyết" làm đẹp từ bên ngoài cũng rất hữu dụng. Bột đậu đỏ nếu kết hợp với sữa tươi, sữa chua, mật ong hoặc dầu dừa làm mặt nạ có thể khiến làn da trắng sáng và mịn màng hơn sau mỗi lần dùng. Không những vậy, mặt nạ từ bột đậu đỏ còn có tác dụng tẩy sạch tế bào da chết, làm giảm tình trạng viêm nhiễm và hạn chế các vết sưng tấy trên da do mụn gây ra.

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