Thực phẩm nào giảm mỡ bụng hiệu quả sau tuổi 50?

Chọn thực phẩm 21/07/2022 12:28

Bạn đang mong muốn giảm mỡ bụng sau 50 tuổi thì nhanh chóng tham khảo các loại thực phẩm có sẵn tại nhà giúp đánh tan mọi lo âu của bạn.

Bột chuối xanh

Bột chuối xanh giàu prebiotic là tinh bột đề kháng có lợi cho đường ruột. Dinh dưỡng của bột chuối xanh được chứng minh là giúp ngăn ngừa tích trữ chất béo là nguyên nhân gây nên mỡ quanh eo. Hãy thử kết hợp một ít bột chuối xanh thay cho bột mì trắng trong công thức nấu ăn của bạn để giảm mỡ nội tạng. Có thể thêm bột chuối xanh vào các loại sinh tố bổ dưỡng, thêm vào bát bột yến mạch, hoặc thậm chí cũng có thể trộn một ít với cà phê.

Chuối

Có rất nhiều người tranh cãi rằng chuối có thể giảm cân hay không? Câu trả lời là có và không có. Cụ thể là tùy vào chế độ ăn và thực đơn mà bạn có thể xác định đâu là cách đề tăng và giảm cân.

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Ảnh minh họa: Internet

Chuối giàu chất xơ, vitamin A, kali,… giúp ổn định hệ thống tiêu hóa, tăng cường cơ bắp và có tính năng lợi tiểu. Đối với những người bị táo bón, da khô, chuối là loại trái cây lý tưởng. Theo một số nghiên cứu, chất xơ trong chuối còn làm cho bạn no lâu hơn nên bạn sẽ không rơi vào tình trạng đói bụng. Ăn chuối xanh luộc cũng là phương pháp giảm cân được nhiều chị em áp dụng.

Cá béo

Thêm một số loại cá giàu omega-3 vào chế độ ăn uống của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ cho sức khỏe tim mạch của bạn — nó cũng có thể giúp bạn loại bỏ chất béo nội tạng nguy hiểm đó.

Cá béo, chẳng hạn như cá hồi và cá mòi, rất giàu vitamin D và omega-3. Mức độ thấp của cả hai điều này có liên quan đến chất béo nội tạng cao hơn.

Sữa chua Hy lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không đường là một lựa chọn tuyệt vời để tiêu mỡ bụng. Nó chứa đầy protein thỏa mãn giúp giảm cảm giác đói và ăn quá nhiều. Bổ sung đủ protein cũng rất quan trọng để làm tan nhiều chất béo, bao gồm cả mỡ bụng, vì protein cần thiết để xây dựng mô cơ nạc quay vòng trao đổi chất.

Theo BS. Hà Duy Cường (Bệnh viện Xanh Pôn), ăn sữa chua có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể, giảm mỡ trong cơ thể và có vòng eo nhỏ hơn. Ngoài ra, sữa chua là nguồn cung cấp men vi sinh tốt cho đường ruột và có một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến việc giảm béo cơ thể, trong đó bao gồm cả béo bụng.

Uống trà xanh

Trà xanh chứa đầy những lợi ích về sức khỏe, bao gồm một số chất chống oxy hóa quan trọng có thể giúp hỗ trợ giảm cân và quản lý cân nặng.

CGDD Goodson nói: “Một trong những thức uống có tác dụng giảm cân hiệu quả nhất là trà xanh.

Các catechin được tìm thấy trong trà xanh là chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có khả năng làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, caffeine có trong trà xanh có thể giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục bằng cách cung cấp năng lượng. Để tăng lợi ích, hãy thử tiêu thụ matcha, một loại trà xanh có nồng độ catechin cao".

CGDD D'Angelo nói: "Caffeine trong trà xanh cũng có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Để đạt được những lợi ích này với trà xanh, bạn có thể uống đến 3 tách mỗi ngày".

Điểm tên các loại thức uống 'thần dược' được dùng vào buổi sáng sẽ đạt hiệu quả cao về mặt sức khoẻ

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Dưới đây là danh sách các loại thức uống buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất.

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