Cách nấu chè đậu đỏ hạt sen ngọt thơm, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà !!!

Chè đậu đỏ hạt sen từ lâu đã được xem là một loại chè bổ dưỡng mang công dụng giải nhiệt, an thần,....Với thành phần nguyên liệu hữu cơ, tươi ngon và nhiều dưỡng chất bổ ích, cùng với vị thơm ngọt, ăn lạnh hay nóng đều ngon hết. Nhờ vậy mà chẳng lạ gì khi món chè này được nhiều gia đình Việt chọn làm món tráng miệng hay món ăn chiều đơn giản mà ngon lành trong ngày. Tuy nhiên, để đạt được thành phẩm "ngon-ngọt-thơm" 100%, các chị em cũng cần lưu ý ở vài công đoạn, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bí quyết nấu chè đậu đỏ hạt sen ngọt thơm, thanh mát tại nhà nhé !!!

Cụ thể, đậu đỏ là một loại hạt chứa hàm lượng lớn protein, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người. Bên cạnh đó, loại đậu này còn mang trong mình rất nhiều công dụng “thần kỳ” khác như : giúp giảm cân an toàn, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư trực tràng, điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp đẹp da,....

Hạt sen được là bài thuốc dân gian với nhiều công dụng tuyệt vời !

Bên cạnh đậu đỏ, hạt sen cũng là một nguyên liệu dinh dưỡng với các công dụng tuyệt vời không kém. Ngoài việc được xem như một loại thuốc dân gian với công dụng an thần, chữa chứng mất ngủ, hạt sen còn rất nhiều công dụng hữu ích khác mà ít người ngờ tới. Đặc biệt là công dụng với phụ nữ mang thai hay phụ nữ sau sinh, nhờ vào thành phần nhiều dưỡng chất bổ ích, hạt sen rất có ích cho sự phát triển của thai nhi, đồng thời với các phụ nữ sau khi sinh, vòng 1 thường bị chảy xệ, đừng lo lắng, hạt sen sẽ giúp lấy lại vòng 1 săn chắc cho chị em. Ngoài ra, hạt sen còn có công dụng chống lão hóa, làm đẹp da, điều hòa cholesterol và đường huyết, cải thiện tiêu hóa, bảo vệ đường tiết niệu,....

Quả là rất nhiều công dụng hữu ích phải không nào?!!!! Chẳng phải bỗng dưng mà loại Chè đậu đỏ hạt sen này lại được mệnh danh là loại chè bổ dưỡng và dưỡng nhan. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào khám phá ngay bí quyết làm món chè Đậu đỏ hạt sen siêu đơn giản tại nhà nhé !

Công thức làm Chè đậu đỏ hạt sen ngọt thơm, thanh mát tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm cho món Chè đậu đỏ hạt sen

Đậu đỏ 150 gr

Hạt sen tươi (hoặc khô) 80 gr

Baking soda 1/2 muỗng cà phê

Đường nâu (hoặc đường trắng) 100 gr

Muối 1/2 muỗng cà phê

Dừa nạo 20 gr

Nước cốt dừa 50 ml

Các bước tiến hành nấu Chè đậu đỏ hạt sen ngọt thơm

Bước 1 : Sơ chế đậu đỏ và hạt sen

Công đoạn sơ chế và ngâm đậu đỏ

- Trước tiên, đậu đỏ mua về bạn đem rửa sạch và ngâm với nước ấm trong khoảng 6-8 tiếng cho đậu đỏ mềm, nở ra và sau đó vớt ra để ráo nước. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể ngâm đậu đỏ vào đêm hôm trước nhé.

Các bước chuẩn bị hạt sen tươi tròn, thơm ngon

- Còn với hạt sen, nếu bạn dùng hạt sen khô thì cũng ngâm tương tự như đậu đỏ trong khoảng 6-8 tiếng. Trường hợp bạn dùng hạt sen tươi thì chỉ việc bỏ tâm sen đi là có thể dùng để nấu chè ngay rồi.

Bước 2 : Ninh đậu đỏ và hạt sen

- Ở công đoạn này, bạn cho tất cả phần hạt sen và đậu đỏ đã được ngâm xong vào nồi, kế đó cho thêm ½ muỗng baking soda vào, đảo cho thật đều.

- Kế tiếp, bạn đổ nước sao cho ngập hết đậu đỏ, hạt sen và đun ở lửa vừa trong khoảng 1 tiếng (nếu dùng nồi áp suất thì bạn chỉ cần nấu trong 30 phút thôi nhé), khi thấy nước sôi và bắt đầu dần cạn nước thì tắt bếp.

- Cuối cùng bạn lọc hỗn hợp trên qua rây và để phần xác và phần nước ra riêng.

Bước 3 : Nấu chè đậu đỏ hạt sen

Đun ở lửa nhỏ cho đường tan hết, sau đó mới cho nước chè vào!

- Đầu tiên, bạn cho phần đậu đỏ và hạt sen đã được vớt ra vào nồi, bắc lên bếp ở lửa nhỏ và cho thêm 100gr đường, ½ muỗng cà phê muối, sau đó đảo thật đều cho đến khi đường tan hết.

- Kế đó, bạn cho phần nước đậu đỏ đã lọc ở bước trên vào chung, cho thêm 100ml nước lọc vào nữa. Sau đó đậy nắp và nấu ở lửa vừa trong khoảng 10 - 15 phút là đã hoàn thành món Chè đậu đỏ hạt sen ngon ngọt, tươi mát.

- Sau cùng bạn chỉ cần chè nguội bớt, múc ra một chiếc bát nhỏ xinh, cho thêm muỗng nước cốt dừa và rắc 1 ít dừa nạo sợi lên để trang trí là đã "chuẩn vị - chuẩn đẹp tinh tế" rồi nhé !

Thành phẩm

Chè đậu đỏ hạt sen ngọt thanh, ăn chung với nước cốt dừa beo béo thì chuẩn bài !

Chỉ với vài công đoạn là bạn đã có ngay cho mình một nồi Chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, giải nhiệt cho ngày hè nóng bức này rồi. Thưởng thức khi còn ấm nóng hay thêm đá lạnh vào thì đều tuyệt vời hết. Vị ngọt mềm của đậu đỏ, vị ngọt bùi với hương thơm dịu nhẹ của hạt sen cùng nước dùng ngọt thanh,xen chút ngọt béo từ nước cốt dừa, đây chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người già nạp lại năng lượng. Vừa ngon ngọt bổ dưỡng, lại còn siêu dễ làm, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé.

Mẹo chọn nguyên liệu chất lượng cho món Chè đậu đỏ hạt sen

Mẹo chọn mua hạt sen tươi ngon

- Để đảm bảo độ tươi ngon, bạn nên mua hạt sen mới được hái và còn đang ở trên đài sen và chưa tách vỏ.Hạt sen tươi sau khi mua về bạn mang đi phơi nắng, tránh làm ướt hạt sen. Khi khô bỏ vào lọ để bảo quản được lâu hơn.

- Bạn nên ưu tiên chọn những hạt sen có vẻ ngoài căng tròn, màu trắng ngà hoặc vàng đậm. Đây là những hạt sen già, khi ăn sẽ rất thơm ngon và không bị sượng, khi nấu lên thì sẽ có mùi thơm đặc trưng.

- Khi mua hạt sen vẫn còn tâm sen, phần hạt sen để ăn hoặc chế biến các món ngon còn tâm sen sẽ dùng để pha trà rất tốt cho sức khỏe. Trà tâm sen có tác dụng thanh nhiệt, an thần, hạ huyết áp.

Mẹo chọn mua hạt sen khô

- Bạn nên mua hạt sen khô có màu trắng đục, hạt nhỏ và đều. Thường thì hạt sen khô sẽ không có tim sen.

- Đối với hạt sen khô đã làm thành phẩm, nên chọn mua loại được chế biến thủ công và có thể dùng tay bóc được. Loại này không chứa chất bảo quản nên hương vị vẫn còn nguyên vẹn, khi nấu ăn sẽ giữ được hương sen trong các món ăn.

- Hạt sen khô dùng để nấu chè đậu đỏ hạt sen ngon cần đảm bảo thường có xuất xứ rõ ràng, thường là từ các tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam,... miền Tây như Đồng Tháp và miền Trung là Huế.

Cách chọn mua đậu đỏ ngon

- Bạn nên chọn những hạt đậu đỏ có màu đỏ sẫm, có kích thước nhỏ vừa, tròn đều nhau, không có vết đốt do mọt gây ra. Tốt nhất nên chọn những hạt có kích thước to hơn một ít so với hạt đậu xanh, hạt đậu như vậy sẽ bùi, mềm và ngon hơn.

- Ngoài ra, bạn không nên chọn những hạt quá to, chúng thường ít chất dinh dưỡng hơn những hạt nhỏ và đặc biệt khi nấu những hạt to, chúng thường tạo ra vị chát nhẹ khi ăn.

Trên đây là các mẹo chọn nguyên liệu cùng bí quyết nấu món Chè đậu đỏ hạt sen ngọt thanh, tươi mát và siêu đơn giản ngay tại nhà. Đảm bảo với công thức dễ làm cùng hương vị được ưa chuộng ở mọi lứa tuổi như này, các thành viên trong gia đình sẽ thích mê món chè ngọt này đấy. Thất tịch sắp tới rồi, chị em hãy lưu ngay bí quyết này lại để dùng nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công !!!