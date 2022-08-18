Cách làm gân bò xào sa tế hấp dẫn, đậm đà, chuẩn hao cơm tại nhà!

Gân bò với vị giòn dai, vui miệng khi nhai, là một trong những món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là dân sành ăn. Bên cạnh những món ăn quen thuộc với cách chế biến siêu hấp từ gân bò như: gân bò ngâm mắm , gân bò muối rau tiến vua ,....Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc món cách thức chế biến gân bò hấp dẫn, bắt vị không kém, đó chính là món gân bò xào sa tế đậm đà, thơm nức mũi tại nhà! Đảm bảo ai cũng đổ mê mệt trước hương vị hấp dẫn này nhé!

Không chỉ có thế, gân bò còn là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao mà ít ai biết đến. Cụ thể, trong gân bò có chứa lượng collagen tự nhiên rất lớn lượng collagen này dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của cơ thể để giúp đỡ tóc, da, móng tay khỏe hơn.

Gân bò là phần gân nằm xen lẫn trong bắp thịt của con bò. Nó có đặc điểm là dai dai, khi ăn rất giòn và mềm. Tuy là gân, phần này hoàn toàn không cứng hay mang mùi khó chịu, chính vì vậy, nó được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực của nước ta.

Bên cạnh đó, tuy có cấu trúc khá khác biệt, nhưng tính chất của gân bò vẫn mang nhiều điểm tương đồng với thịt bò. Nó có lượng đạm lớn cùng chất béo hạn chế, nên khi sử dụng gân bò, cơ thể sẽ có đầy đủ đạm và chất béo cần thiết cho các hoạt động thường ngày của mình.

Ngoài ra, gân bò còn là nguồn cung cấp các hợp chất hữu ích cho cơ thể như: vitamin, kẽm magie, sắt, axit amin,....nhờ vậy mà việc bổ sung gân bò vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn nhưng công dụng hữu hiệu như: giúp xương chắc khỏe, làm giảm mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể,....

Tóm lại, gân bò không phải là một nguyên liệu phế phẩm hay chỉ là món ăn “nhai cho vui”, nhưng là một nguyên liệu thơm ngon, dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon hết ý. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gân bò xào sa tế - ăn là mê ngay nhé!

Cách làm gân bò xào sa tế chuẩn ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món gân bò xào sa tế thơm ngon nức mũi!

Nạm gân bò (hoặc chỗ gân khác tùy sở thích) 700 gr

Dứa (thơm) 1/4 quả

Hoa hồi 2 cái

Sả 5 nhánh

Gừng (cỡ nhỏ) 1 củ

Hành tím/ tỏi (băm nhuyễn) 1/2 muỗng canh

Tiêu hạt 1/2 muỗng cà phê

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Bột năng 2 muỗng canh

Ớt sa tế 3 muỗng cà phê

Tương ớt 3 muỗng canh

Gia vị bò kho 2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm gân bò xào sa tế thơm ngon, đậm vị

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và sơ chế các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên là sả, bạn đem rửa sạch rồi đem đập dập 2 nhánh, phần còn lại thì băm nhuyễn ra là được.

- Gừng thì bạn cũng rửa sạch và đập dập.

- Còn dứa thì bạn đem cắt bỏ mắt, rửa sạch và để ráo là được nhé.

- Cuối cùng là gân bò sau khi mua về, bạn đem rửa với nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch lại với nước và để ráo là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy. Hoặc ở công đoạn này, thay vì muối, bạn cũng có thể thay bằng giấm với cách làm tương tự để làm sạch gân bò nhé.

Bước 2: Luộc gân bò

Khi hầm gân bò, bạn nhớ thường xuyên hớt bọt nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho các nguyên liệu gồm: 500ml nước, 2 nhánh sả đập dập, 1/4 quả dứa, 1 củ gừng đập dập, 1/2 muỗng canh muối ăn, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu hạt, 2 cái hoa hồi vào chảo, rồi tiến hành đun sôi.

- Đến khi thấy nước sôi lăn tăn thì bạn cho toàn bộ phần gân bò đã được sơ chế vào, đun ở lửa nhỏ và tiến hành hầm khoảng 30 - 40 phút, cho đến khi gân bò chín, thì vớt ra và đem xả ngay với nước lạnh rồi để ráo là được. Lưu ý, trong quá trình hầm, bạn nhớ thường xuyên hớt bọt để thành phẩm được ngon hơn nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cắt gân bò thành những miếng vừa ăn rồi cho vào trong tô là được.

Bước 3: Xào gân bò sa tế

Công đoạn xào gân bò sa tế chuẩn ngon, đậm vị!

- Trước tiên, bạn bắc một chiếc chảo khác lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun. Đợi dầu sôi lên thì cho hết phần sả, hành tím, tỏi băm đã được chuẩn bị cùng với 1 muỗng cà phê ớt bột vào đảo đều và phi thơm lên.

- Kế đến, khi các gia vị trên đã dậy mùi thơm, bạn tiếp tục cho thêm 3 muỗng cà phê ớt sa tế, 2 muỗng canh gia vị bò kho và 3 muỗng canh tương ớt vào chung, rồi tiến hành xào đều trong khoảng 2 phút cho các nguyên liệu hòa quyện.

- Cuối cùng, bạn cho toàn bộ gân bò đã cắt vào chảo và xào đều tay, sau đó nêm thêm 1/2 muỗng canh hạt nêm vào chảo, rồi xào thêm khoảng 5 phút cho gân bò ngấm vào gia vị nhé.

Bước 4: Hoàn thành

Công đoạn cuối cùng để nhấn hương vị cho món gân bò xào sa tế!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, đầu tiên, bạn múc khoảng 150ml nước hầm gân bò khi nãy cho vào chảo, sau đó thêm 1.5 muỗng canh đường vào và tiến hành nhấn nhẹ cho đường ngập nước và tan ra.

- Đến đây, bạn chuẩn bị 1 cái chén và tiến hành khuấy tan 2 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước, sau đó rưới từ từ nước bột năng đã pha vào chảo, rồi đun thêm khoảng 5 phút nữa, cho đến khi nước trong chảo sệt lại thì nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp và thưởng thức rồi nhé.

Thành phẩm

Gân bò xào sa tế ngon mắt ngon miệng, nhìn là thèm!

Gân bò xào sa tế dậy mùi thơm nức mũi cùng màu sắc bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được gân bò giòn ngọt, hòa quyện cùng nước dùng sa tế cay cay đậm đà vô cùng bắt vị, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi hay ổ bánh mì thôi thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua gân bò ngon

- Gân bò tươi ngon thường có màu trắng hồng, khi sờ vào vẫn còn cứng và dai, đồng thời có độ đàn hồi nhất định và không có mùi lạ.

- Tuyệt đối không nên mua và sử dụng những loại gân bị khô, chuyển màu bất thường như vàng, trắng nhợt hay ngả xanh, hay có mùi hôi lạ bất thường, chảy dịch vàng,... vì có thể những loại gân này đã cũ và đang trong giai đoạn phân hủy.

Trên đây là công thức làm món gân bò xào sa tế giòn ngon, chua cay đậm đà, chuẩn bắt vị tại nhà. Với món ăn đậm đà hương vị, siêu hao cơm mà cách làm lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Làm món ăn đổi gió cho gia đình thì còn gì bằng nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!