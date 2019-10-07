Điểm danh những tác dụng của gân bò đến sức khỏe không hẳn ai cũng biết

Gân bò có chứa phần lớn hàm lượng collagen - thần dược giúp làn da đàn hồi và căng mịn. Vì vậy, lựa chọn các sản phẩm như gân bò là lựa chọn hoàn hảo cho làn da và sắc đẹp. Collagen trong gân bò là một chất protein biến thể, có tác dụng phục hồi làn da sau hư tổn như: vết thương lõm, vết bỏng, thâm….

Gân bò giòn có chứa rất nhiều collagen, vitamin tốt cho cơ thể. Có thể kể đến những tác dụng của gân bò đối với sức khỏe con người như:

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, gân bò chứa nhiều axit amin, công dụng của gân bò là giúp tạo ra chất nhờn, giúp bôi trơn khớp xương, hỗ trợ xương, các cơ chắc khỏe, dẻo dai. Chính bởi lý do này mà hầu hết các vận động viên thường dùng gân bò như món ăn chính trong bữa ăn hàng ngày của mình. Ngoài ra, gân bò cũng phù hợp cho những người yêu thích thể thao, người già đang trong giai đoạn loãng xương, thoái hóa đốt sống…

Trong gân bò có chứa nhiều protein, rất tốt cho quá trình phục hồi sức khỏe sau bệnh. Đối với những người đang cần bổ sung dinh dưỡng để hoạt động, làm việc thì gân bò chính là nguyên liệu tuyệt vời giúp cơ thể khỏe mạnh, tươi tắn.

Gân bò giòn có chứa rất nhiều collagen, vitamin tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tăng sức đề kháng

Trong gân bò có chứa kẽm, maggie, vitamin B, đây đều là những chất dinh dưỡng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh hiểm nghèo, thúc đẩy trao đổi chất trở nên dễ dàng hơn.

Những lưu ý để có thể phát huy tác dụng chữa bệnh của gân bò

Vốn là món ăn bổ dưỡng, giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh, dẻo dai. Tuy nhiên để tác dụng của gân bò phát huy tốt tác dụng cho cơ thể, chúng ta cũng cần biết cách chế biến, dùng gân sao cho hợp lí. Một lưu ý nhỏ dành cho bạn là gân bò chỉ thực sự có tác dụng khi được nấu chín, nếu dùng chế biến gỏi sẽ không tốt cho sức khỏe, có thể dẫn đến đầy hơi, tiêu chảy, thậm chí tử vong.

Ngoài ra, trẻ dưới sáu tuổi, hệ tiêu hóa vẫn còn non yếu, không nên sử dụng cho trẻ vì thực phẩm này có thể gây chứng khó tiêu. Điều này cũng tương tự khi thường xuyên dùng gân bò để nấu cháo, nấu phở cho người lớn tuổi, dễ gây bệnh thừa đạm, đầy hơi, khó chịu.

Gân bò có chứa nhiều chất béo nên bạn chỉ nên sử dụng gân bò khoảng một tuần/ lần để cơ thể không bị tích mỡ, gây béo phì. Khi lượng mỡ trong máu quá cao là lúc các căn bệnh hiểm nghèo tiềm ẩn có nguy cơ phát triển như máu nhiễm mỡ, tiểu đường, gout… gấy nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe người sử dụng. Hơn thế nữa, trong gân bò có chất thô sơ có thể gây táo bón nếu bạn sử dụng quá nhiều. Việc táo bón nếu bị lặp lại và tiếp diễn lâu ngày sẽ gây biến chứng đến đường ruột gây các bệnh như trĩ ngoại, trĩ nội, ung thư đường ruột…

Gân bò có chứa nhiều chất béo nên bạn chỉ nên sử dụng gân bò khoảng một tuần/ lần - Ảnh minh họa: Internet

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Tác dụng của gân bò với bệnh trĩ

Liệu ăn gân bò chữa bệnh trĩ không

Theo Đông Y, gân bò có tính giòn dai, chứa nhiều vitamin thường được chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng: gân bò hầm hạt sen, gân bò xào, gân bò sốt rượu vang, gân bò cháy tỏi… Ngoài ra, gân bò còn có chứa collagen – là một dạng a protein có tác dụng cho làn da căng mịn, không chảy xệ. Collagen thường nằm trong mô ờ dưới da của động vật, xương xốp, gân sụn. Thế nhưng không phải thực phẩm nào chứa collagen nào cũng có tác dụng tốt như gân bò.

Gân bò chữa trĩ là bởi trong gân bò chứa nhiều chất xơ, vitamin tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Với những người đang mắc phải bệnh trĩ, đặc biệt những người bệnh trĩ nội, nên bổ sung nhiều chất xơ, sắt thì gân bò chính là thực phẩm rất cần thiết. Sở dĩ ăn gân bò chữa trĩ là bởi trong gân bò có chứa nhiều chất xơ, vitamin, sắt tốt cho cơ thể. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, dù gân bò tốt nhưng người bệnh trĩ cũng không nên ăn quá nhiều bởi nó sẽ dễ tăng cân, gây béo phì và những tổn thương vùng búi trĩ. Vì vậy, tác dụng của gân bò với bệnh trĩ dù rất tốt những cũng cần ăn đúng cách, đủ liều lượng thì mới có kết quả tốt.

Món ăn chữa trĩ với gân bò

Gân bò nấu đu đủ

Gân bò và đu đủ là 2 nguyên liệu tốt cho người bệnh trĩ. Đu đủ là loại trái cây giàu chất xơ, có tính nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa. Đu đủ nấu nhừ cùng với gân bò không chỉ là là món ngon, bổ dưỡng mà còn có tác dụng ngăn ngừa những triệu chứng bệnh trĩ.

Gân bò hầm đu đủ tác dụng ngăn ngừa những triệu chứng bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Gân bò hầm sả

Món gân bò hầm sả sẽ giúp hạn chế được chất béo, bổ sung và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng và có tác dụng giúp cơ thể khỏe mạnh. Nên ăn gân bò hầm sả chữa bệnh trĩ khoảng 1 – 2 lần/ tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Tác dụng của gân bò với bà bầu

Gân bò có tốt cho bà bầu?

Trong quá trình mang thai, mẹ bầu cần rất nhiều dưỡng chất hơn so với người bình thường. Để có thể đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả mẹ lẫn thai nhi, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo với mỗi khẩu phần ăn của thai phụ cần hội tụ dưỡng chất như: Protein, Axit folic, sắt, chất béo, can xi.. trong khi đó, những thành phần này đều có hầu hết trong gân bò. Chính vì thế, sử dụng gân bò chế biến thành những món ngon bổ sung cho khẩu phần ăn của bà bầu là cần thiết để bổ sung dinh dưỡng cho cả mẹ và bé.

Gân bò rất cần thiết cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn gân bò sao cho đúng

Với các giá trị dinh dưỡng mà thịt bò, đặc biệt là tác dụng của gân bò mang lại rất cần thiết cho phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên, mẹ bầu cần lưu ý, không nên ăn gân bò nhiều bởi trong gân bò cùng có chứa khá nhiều cholesterol, dễ dẫn đến dư thừa cholesterol trong máu. Thế nên, nguyên tắc ăn uống hợp lý với mẹ bầu cần có thực đơn đa dạng, cân bằng nhiều thực phẩm với nhau để có thể cung cấp được đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể cũng như sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ.

Không nên nấu tái, bởi bò khi không được làm chín có thể sẽ chứa nhiều ký sinh trùng có tên là Toxoplasma gondii dễ gây ra tình trạng nhiễm trùng. Loại ký sinh có thể đi qua nhau thai và tác động tàn phá thai nhi, gồm sinh non, sinh thiếu cân và các vấn đề về não. Vì thế, khi trong trình mang thai, dù thèm những món bò tái mẹ cũng tuyệt đối không dùng chúng.

Không nên nấu tái, bởi bò không được làm chín sẽ chứa nhiều ký sinh trùng - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình cất trữ trong tủ lạnh, bà bầu cũng lưu ý phải tuyệt đối chú ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm. Bởi không đảm bảo vệ sinh, có một loại vi khuẩn tên Listeriosis sẽ xâm nhập vào thực phẩm, gây hại sức khoẻ mẹ bầu.

Không nên dùng món gân bò với những trường hợp bị dạ con thấp, dễ sảy thai. Để bổ sung dinh dưỡng trong quá trình mang thai, có thể dùng gân bò để nấu súp, gân bò xào ngồng tỏi cùng đậu Hà Lan, những món ăn này giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa những bệnh cúm, giúp phụ nữ mang thai có thể giữ ấm chống thời tiết lạnh của mùa đông.