Cách làm gân bò ngâm mắm chuẩn giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà!

Gân bò vốn là món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách, đặc biệt là dân sành nhậu, nhờ vào độ giòn dai thơm ngon cùng hương vị rất đặc trưng của gân bò. Nhưng không chỉ là món nhậu được yêu thích, gân bò còn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cùng cách chế biến rất đơn giản. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm món gân bò ngâm mắm giòn ngon, đậm đà, ai ăn cũng thích này nhé!

Không chỉ có thế, gân bò còn là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao mà ít ai biết đến. Cụ thể, trong gân bò có chứa lượng collagen tự nhiên rất lớn lượng collagen này dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của cơ thể để giúp đỡ tóc, da, móng tay khỏe hơn.

Gân bò là phần gân nằm xen lẫn trong bắp thịt của con bò. Nó có đặc điểm là dai dai, khi ăn rất giòn và mềm. Tuy là gân, phần này hoàn toàn không cứng hay mang mùi khó chịu, chính vì vậy, nó được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực của nước ta.

Bên cạnh đó, tuy có cấu trúc khá khác biệt, nhưng tính chất của gân bò vẫn mang nhiều điểm tương đồng với thịt bò. Nó có lượng đạm lớn cùng chất béo hạn chế, nên khi sử dụng gân bò, cơ thể sẽ có đầy đủ đạm và chất béo cần thiết cho các hoạt động thường ngày của mình.

Ngoài ra, gân bò còn là nguồn cung cấp các hợp chất hữu ích cho cơ thể như: vitamin, kẽm magie, sắt, axit amin,....nhờ vậy mà việc bổ sung gân bò vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn nhưng công dụng hữu hiệu như: giúp xương chắc khỏe, làm giảm mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể,....

Cứ tưởng chỉ là một món đưa rượu của dân nhậu, không ngờ lại là một món ăn thơm ngon và dinh dưỡng đến vậy phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gân bò ngâm mắm chuẩn thơm ngon và đơn giản tại nhà nhé!

Cách làm gân bò ngâm mắm giòn ngon, đậm đà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, đơn giản cho món gân bò ngâm mắm!

Gân bò 1 kg

Ớt sừng 2 trái

Gừng 3 củ

Riềng 2 củ

Tỏi 2 củ

Ớt xanh 10 trái

Đường cát 350 gr

Giấm 250 ml

Nước mắm 50 ml

Tương ớt xí muội 5 muỗng canh

Tương ớt 5 muỗng canh

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, nồi, bếp, muỗng, tô,...

Các bước tiến hành làm gân bò nước mắm chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các gia vị ngâm cùng!

- Đầu tiên, với riềng và gừng, bạn đem cạo sạch vỏ và rửa sạch, sau đó bạn đem riềng và 2 củ gừng đi thái nhỏ ra, riêng củ gừng còn lại thì đập dập ra là được.

- Còn ớt sừng và ớt xanh thì bạn cũng đem rửa sạch rồi cắt nhỏ ra nhé.

Bước 2: Luộc gân bò

Công đoạn làm sạch và luộc gân bò!

- Ở công đoạn này, với gân bò mua về, bạn chỉ cần đem rửa sơ qua với nước sạch.

- Tiếp đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp và tiến hành đun, khi nước sôi thì bạn cho gừng cùng toàn bộ gân bò vào luộc sôi lên.

- Song song với đó, bạn chuẩn bị sẵn một tô nước đá, khi gân bò ra hết chất bẩn và mềm hơn, bạn vớt gân ra và cho vào tô nước lạnh. Đồng thời, để gân giữ được độ giòn, bạn ngâm trong nước đá 10 phút rồi vớt ra, sau đó rửa lại qua với nước sạch rồi để ráo là đã hoàn tất khâu làm sạch gân bò rồi nhé.

Bước 3: Xay nguyên liệu khô

Xay nhuyễn các nguyên liệu khô!

Bạn chỉ cần cho toàn bộ gia vị đã cắt nhỏ vào cối và xay cho đến khi các nguyên liệu nát nhuyễn ra là đạt nhé.

Bước 4: Làm nước ngâm gân bò

Nước ngâm gân bò đậm đà, thơm ngon!

- Trước tiên, bạn nấu sôi hỗn hợp gồm 350gr đường cát, 250ml nước, 250ml giấm đến khi đường tan.

- Sau đó, bạn đợi 10 phút cho nước đường nguội bớt rồi lại tiếp tục thêm vào 50ml nước mắm, 5 muỗng canh tương ớt, 5 muỗng canh tương xí muội, gia vị xay nhuyễn cùng 10 quả ớt xanh, rồi tiến hành khuấy đều tất cả cho các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 5: Ngâm gân bò

Quy trình các bước ngâm gân bò với nước mắm chuẩn ngon!

- Đến đây thì bạn chỉ việc cắt gân bò thành từng lát mỏng vừa ăn, sau đó, cho toàn bộ phần gân bò ra tô cùng nước ngâm bò.

- Để gân bò ngấm đều gia vị, bạn đảo đều tay rồi cho vào hũ thuỷ tinh và đậy kín nắp lại là được.

- Sau 2 ngày, là bạn đã có thể thưởng thức ngay món gân bò ngâm chua nhà làm, chuẩn ngon như ngoài tiệm rồi nhé.

Thành phẩm

Gân bò ngâm mắm thơm ngon nức mũi, nhìn là thèm!

Món gân bò ngâm mắm với hương thơm nức mũi cùng vị cay nồng nàn, từng miếng gân bò giòn rụm, thấm gia vị đậm đà, đủ vị chua, mặn, ngọt, ăn hoài cũng không chán. Món ăn này ăn cùng với rau sống và nhâm nhi cùng một cốc bia mát lạnh thì chuẩn khỏi bàn nha!

Cách chọn mua gân bò ngon

- Gân bò tươi ngon thường có màu trắng hồng, khi sờ vào vẫn còn cứng và dai, đồng thời có độ đàn hồi nhất định và không có mùi lạ.

- Tuyệt đối không nên mua và sử dụng những loại gân bị khô, chuyển màu bất thường như vàng, trắng nhợt hay ngả xanh, hay có mùi hôi lạ bất thường, chảy dịch vàng,... vì có thể những loại gân này đã cũ và đang trong giai đoạn phân hủy.

Trên đây là công thức làm món gân bò ngâm mắm giòn ngon, đậm đà và siêu đơn giản tại nhà. Dù bạn có phải thuộc dân sành nhậu hay không, thì việc có được đĩa món ăn giòn ngon, kích thích vị giác, và quan trọng là làm 1 lần ăn được nhiều lần như này thì đều tiện lợi hết nhé. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!