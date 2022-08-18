Cách làm kem tươi phô mai thơm béo, siêu đơn giản với máy xay sinh tố tại nhà!

Kem tươi ngọt mát, thơm béo là một trong những món ăn vặt được yêu thích nhất mọi thời đại! Với nhiều người, dù ở độ tuổi nào thì chỉ một viên kem ngon thôi, cũng đủ khiến họ vui vẻ, kéo mood lên ngay lập tức rồi. Cùng với sự đa dạng về hương vị ở các loại kem mà chúng ta đã quá quen thuộc như: kem socola , kem sữa, kem dâu , kem bơ,..., hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc công thức làm món kem tươi phô mai chuẩn ngon, béo mịn và siêu đơn giản tại nhà với máy xay sinh tố nhé!

- Tiếp đó, bạn tiến hành đánh bông trứng đến khi lòng đỏ chuyển sang màu vàng nhạt, khi nhấc que đánh lên thấy trứng chảy xuống tạo thành hình ruy băng như hình là đạt nhé.

- Đầu tiên, bạn cho 3 lòng đỏ trứng và 50gr đường vào tô, rồi dùng phới lồng đánh tan lòng đỏ với đường.

Bước 2: Đun sôi sữa tươi

Bạn lưu ý chỉ đun sữa với lửa vừa, và không để sữa sôi mạnh lên, kẻo sữa sé tách nước!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho 150ml sữa tươi vào nồi và tiến hành đun ở lửa nhỏ, vừa nấu vừa khuấy đều để tránh cho sữa bị cháy nồi, đến khi thấy sữa sôi lăn tăn thì bạn tắt bếp nhé.

Bước 3: Nấu hỗn hợp sữa, trứng và bột bắp

Bạn nên để hỗn hợp sữa trứng thật nguội trước khi đổ vào phần kem đã đánh bông, cách này sẽ giúp phần làm kem tươi không bị lỏng nhé!

- Trước hết, bạn cho từ từ phần sữa tươi đã nấu ở bước 2 vào tô chứa lòng đỏ trứng, lưu ý vừa đổ từ từ vừa khuấy đều để trứng không bị chín nhé.

- Kế đến, bạn rây 1/2 muỗng canh bột bắp vào hỗn hợp, rồi dùng phới lồng khuấy đều cho đến khi bột tan hết là được.

- Sau đó, bạn chỉ cần bắc hỗn hợp lên bếp lại và đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sôi thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đổ hỗn hợp ra tô và để nguội là được nhé.

Bước 4: Làm kem tươi phô mai

Quy trình các bước hoàn thành và tạo hình cho kem tươi phô mai!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên, bạn cho 300gr kem tươi (whipping cream) vào máy xay sinh tố, rồi tiến hành xay cho tới khi kem bông mềm, khi nghiêng không còn lỏng nữa là đạt.

- Tiếp đến, bạn cho hỗn hợp sữa trứng đã được để nguội hoàn toàn ở trên, cùng với 4 miếng phô mai vào chung, rồi tiếp tục xay cho đến khi hỗn hợp hòa quyện.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho hỗn hợp kem ra khay hoặc hũ đựng, và đem kem bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 6 tiếng là kem đã đông hoàn toàn rồi nhé.

- Ở bước này, bạn lưu ý nên để kem tươi (whipping cream) thật lạnh trước khi xay, như vậy kem sẽ bông tốt hơn đấy!

Thành phẩm

Kem tươi phô mai chuẩn đẹp-ngon như tiêu chuẩn nhà hàng!

Kem tươi phô mai khi hoàn thành sẽ có màu trắng ngà, mịn màng đẹp mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ nếm được ngay vị beo béo của whipping cream cùng lòng đỏ trứng, xen lẫn chút vị mặn và thơm của phô mai, độ cân bằng của hương vị đạt đến độ khiến người ta “ngất ngây” nhé. Loại kem tươi này mà ăn kèm với các loại hạt, ngũ cốc hoặc bánh quế thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ!

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Trên đây là công thức làm món kem tươi phô mai thơm béo, ngọt mịn và siêu đơn giản với máy xay sinh tố tại nhà. Chỉ với vài công đoạn và một chiếc máy sinh tố trong nhà, là bạn đã có ngay cho mình món kem tươi ngon, béo mịn, chẳng thua kém gì nhà hàng rồi! Món này mà chọn làm món tráng miệng đãi khách, hay chỉ đơn giản là món quà chiều cho các thành viên trong gia đình thì đều chuẩn hết nhé! Đảm bảo thực khách nào cũng sẽ thích mê với hương vị dễ gây “nghiện” này đấy. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!