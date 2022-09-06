Cách làm gân bò dầm cóc giòn ngon, kích thích vị giác, ăn là ghiền tại nhà!

Gân bò là phần gân nằm xen lẫn trong bắp thịt của con bò. Nó có đặc điểm là dai dai, khi ăn rất giòn và mềm. Tuy là gân, phần này hoàn toàn không cứng hay mang mùi khó chịu, chính vì vậy, nó được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực của nước ta.

Gân bò là một trong những nguyên liệu vô cùng “nổi tiếng” với dân sành ăn, đặc biệt là dân nhậu. Nhờ vào hương vị dai giòn cùng hương vị hấp dẫn, gân bò đã được các đầu bếp tại gia chế biến thành những món ăn đặc sắc như: gân bò xào sa tế , gân bò ngâm mắm ,...mọi nào cũng đầy đủ hương vị, làm mê đắm vị giác của người thưởng thức. Nhưng nổi bật nhất, chắc phải kể đến món gân bò dầm cóc - một sự kết hợp thú vị, mang lại hương vị thơm ngon bất ngờ, khiến ai nếm thử thôi cũng ngỡ ngàng, không cách nào dứt ra được! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món gân bò dầm cóc đốn tim bao thực khách này nhé!

Bên cạnh đó, tuy có cấu trúc khá khác biệt, nhưng tính chất của gân bò vẫn mang nhiều điểm tương đồng với thịt bò. Nó có lượng đạm lớn cùng chất béo hạn chế, nên khi sử dụng gân bò, cơ thể sẽ có đầy đủ đạm và chất béo cần thiết cho các hoạt động thường ngày của mình.

Không chỉ có thế, gân bò còn là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao mà ít ai biết đến. Cụ thể, trong gân bò có chứa lượng collagen tự nhiên rất lớn lượng collagen này dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của cơ thể để giúp đỡ tóc, da, móng tay khỏe hơn.

Ngoài ra, gân bò còn là nguồn cung cấp các hợp chất hữu ích cho cơ thể như: vitamin, kẽm magie, sắt, axit amin,....nhờ vậy mà việc bổ sung gân bò vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn nhưng công dụng hữu hiệu như: giúp xương chắc khỏe, làm giảm mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể,....

Tóm lại, gân bò không phải là một nguyên liệu phế phẩm hay chỉ là món ăn “nhai cho vui”, nhưng là một nguyên liệu thơm ngon, dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon hết ý và bổ dưỡng cho người thưởng thức. Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món gân bò dầm cóc - ăn là ghiền này thôi nào!

Cách làm gân bò dầm cóc giòn ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyện liệu đa dạng hương vị cho món gân bò dầm cóc!

Gân bò 1 kg

Cóc non 1 kg

Gừng 1 củ

Tỏi 2 củ

Ớt hiểm 5 trái

Ớt bột 1 muỗng canh

Nước mắm 100 ml

Đường 70 gr

Các bước tiến hành làm gân bò dầm cóc chuẩn ngon, kích thích vị giác

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn luộc gân bò và chuẩn bị các nguyên liệu trộn kèm!

- Đầu tiên, gân bò mua về, bạn rửa sạch rồi đem hầm với 1 củ gừng cắt lát trong khoảng 30 - 45 phút để khử sạch mùi hôi, bạn cũng có thể dùng nồi áp suất để gân bò được mềm hơn nhé.

- Tiếp đó, sau khi gân bò được hầm xong, bạn tiến hành thái thành những miếng vừa ăn là được.

- Còn cóc non thì bạn tiến hành rửa sạch, bào vỏ rồi cắt múi cau

- Cuối cùng là gừng, tỏi và ớt, bạn đem làm sạch vỏ (nếu có), rồi đem rửa sạch và tiến hành băm nhuyễn ra, là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Làm nước mắm

Nước mắm thơm ngon, đậm đà hương vị!

Nước mắm chính là “chìa khóa” đẩy cao hương vị, mang lại sự kích thích vị giác cho người thưởng thức. Chính vì vậy, để có được chén nước mắm chuẩn đậm đà, thơm ngon, bạn hãy pha chế theo cách sau:

- Trước tiên, bạn nấu hỗn hợp 100 ml nước mắm và 70g đường cho sôi rồi để nguội.

- Sau đó, bạn tiến hành pha vào nước mắm lần lượt các nguyên liệu đã chuẩn bị là 2 củ tỏi băm, 1 củ gừng băm, ớt hiểm băm và 1 muỗng cà phê ớt bột.

- Cuối cùng, chỉ cần khuấy đều hỗn hợp lên là đã có ngay chén nước mắm chuẩn bị rồi đấy.

Bước 3: Ngâm gân bò với cóc

Trộn đều các nguyên liệu và để ướp trong khoàng 1-2 tiếng là đạt!

Đến công đoạn này, thì bạn chỉ việc cho chén nước mắm vừa pha chế vào tô gân bò cóc, sau đó tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 1 - 2 tiếng cho các nguyên liệu ngấm gia vị là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Gân bò dầm cóc non tươi ngon, kích thích vị giác, nhìn là thèm, ăn là ghiền!

Món gân bò dầm cóc đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức, từ vẻ ngoài tươi ngon hấp dẫn cùng hương thơm nức mũi! Khi thưởng thức, vị dai, giòn sần sật đặc trưng của gân bò, kết hợp cùng vị chua chua của cóc non, xen lẫn chút vị cay cay, ngọt ngọt của nước mắm đường ớt tỏi,... tất cả như một bản giao hưởng hương vị trong miệng người thưởng thức! Đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua gân bò ngon

- Gân bò tươi ngon thường có màu trắng hồng, khi sờ vào vẫn còn cứng và dai, đồng thời có độ đàn hồi nhất định và không có mùi lạ.

- Tuyệt đối không nên mua và sử dụng những loại gân bị khô, chuyển màu bất thường như vàng, trắng nhợt hay ngả xanh, hay có mùi hôi lạ bất thường, chảy dịch vàng,... vì có thể những loại gân này đã cũ và đang trong giai đoạn phân hủy.

Mẹo chọn mua cóc tươi ngon

- Bạn nên chọn những trái mà phần vỏ có màu xanh tươi tự nhiên, không bị trầy xước hay chai sần, khi ấn vào thấy hơi cứng, chắc tay không quá mềm.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên chọn những trái có phần cuống còn nguyên, dính vào thân, có thể có một lớp nhựa xung quanh, vì đây là những quả cóc non vừa mới hái.

- Bên cạnh đó, hạn chế chọn các trái có màu vàng, bởi đó là cóc chín.

Trên đây là công thức làm món gân bò dầm cóc giòn ngon, chua cay hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Món ngon đầy kích thích vị giác này mà làm món ăn vặt nhâm nhi cùng bạn bè, hay làm món nhắm cho những buổi trò chuyện thì đều chuẩn ngon miễn bàn, đảm bảo ăn mãi không không chán! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!