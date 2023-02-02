Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 2/2/2023 của 12 cung hoàng đạo

Các khoản đầu tư trước đây của bạn có thể gặt hái những phần thưởng phong phú ngày hôm nay. Đây sẽ là một ngày tốt đẹp ở phương diện công việc, cho phép bạn hoàn thành các công việc đang chờ giải quyết. Tuy vậy, hãy cố gắng dành thời gian cho những thành viên lớn tuổi trong gia đình, vì họ cũng có thể có nhiều điều muốn chia sẻ cùng bạn.

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Phương tiện giao thông công cộng có thể không phù hợp với mục đích của bạn, vì vậy hãy thử sử dụng phương tiện của riêng bạn.

Bên cạnh đó, việc thiền cũng có thể làm nên điều kỳ diệu và làm cho tâm trí và cơ thể bạn được thư thái.

Ngoài ra, việc chủ động tiếp cận ai đó có thể giúp bạn có nhiều triển vọng hơn.

Tình yêu: Người yêu của bạn có thể đem đến cho bạn ngạc nhiên bằng một cử chỉ lãng mạn đáng yêu đấy.

Con số may mắn: 8

Màu sắc may mắn: Tím

Kim ngưu (21/4-20/5)

Không khí vui vẻ ở nhà sẽ giúp bạn luôn vui vẻ và thoải mái. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng gia đình và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Bạn cũng có thể bắt gặp một số thương vụ bất động sản tốt.

Với tình trạng sức khỏe ngày càng tốt lên, bạn có thể lên kế hoạch cho một thói quen tập thể dục mới trong năm mới này.

Còn những người muốn chuyển sang một công ty hoặc tổ chức khác có thể không nhận được phản hồi như mong đợi. Tuy vậy, các khoản đầu tư và tiết kiệm trước đó của bạn có thể giúp bạn ổn định về mặt tài chính.

Tình yêu: Dành thời gian với người bạn đời của bạn có thể là một quyết định đúng đắn.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Màu hạt dẻ

Song Tử (21/05 - 21/06)

Những Song tử là học sinh có thể thấy khó tập trung vào việc học và nghĩ đến việc thử tham gia các hoạt động thư giãn để tập trung hơn. Còn với những Song tử đã đi làm thì đây là một ngày tốt lành và bạn có thể dành thời gian để giải quyết tất cả các nhiệm vụ đang chờ xử lý tại nơi làm việc. Một số cũng có thể tổ chức lại văn phòng của họ.

Bên cạnh đó, những người nội trợ có thể đang có tâm trạng tốt và nghĩ đến việc phá vỡ sự đơn điệu hàng ngày.

Tình yêu: Đây sẽ là một ngày thuận lợi cho các vấn đề về tình yêu và mối quan hệ của bạn.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Hồng baby

Cự giải (22/6 - 22/7)

Đây là một ngày thuận lợi cho bất kỳ hình thức đầu tư nào và bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao mà ít tốn công sức hơn. Một số giao dịch kinh doanh hoặc dự án có thể diễn ra theo mong đợi của bạn và nó có thể khiến bạn hài lòng trong công việc.

Hãy nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều để giữ dáng và khỏe mạnh.

Một chuyến công tác hoặc giải trí có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi vào cuối ngày.

Bên cạnh đó, người bạn đời của bạn có thể đang ở chế độ phàn nàn, nhưng bạn sẽ có thể xử lý tình huống tốt.

Tình yêu: Cố gắng nói chuyện trực tiếp với người bạn yêu và giải tỏa không khí.

Con số may mắn: 6

Màu sắc may mắn: Xanh lục

Sư tử (23/07 - 23/08)

Tiền có thể chảy vào từ nhiều nguồn khác nhau và bạn hoàn toàn có khả năng xử lý mọi khoản chi bất ngờ trong ngày hôm nay. Một chuyến đi với những người thân yêu hoặc đối tác thân thiết có thể cho bạn cơ hội để thư giãn tâm trí và cơ thể.

Bạn có thể bắt đầu ăn thức ăn nấu ở nhà và nghỉ ngơi nhiều để duy trì thể trạng tốt.

Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư bất động sản. Còn các chuyên gia làm việc có thể nhận được sự đánh giá cao cho sự quyết tâm và làm việc chăm chỉ của họ.

Tình yêu: Bạn có thể tận hưởng một buổi tối tuyệt vời với người bạn đời của mình và thảo luận về những chủ đề mang tính trí tuệ cùng người ấy.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Tím

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Ai đó trong vòng quan hệ công việc của bạn có thể mang đến cho bạn những cơ hội tốt và giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp nhanh chóng. Đây là một ngày may mắn khi có liên quan đến điều kiện tài chính của bạn. Còn những người nội trợ có thể cảm thấy quá kiệt sức, và những xử nữ đi làm có thể sẽ cần gặp bác sĩ để được chẩn đoán hoặc điều trị một vấn đề sức khỏe.

Tình yêu: Người thương của bạn có thể sẽ đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn từ bạn.

Con số may mắn: 6

Màu sắc may mắn: Xanh lục

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Xu hướng tài chính hôm nay có vẻ viên mãn và bạn cũng có thể tìm được một số nguồn thu nhập thụ động. Bạn có thể chia sẻ kế hoạch tương lai của mình với anh chị em của mình và hỏi ý kiến của họ. Một số có thể mua nhà mới và chi tiêu cho việc trang trí. Bạn cũng có thể nhận được lợi nhuận tiền tệ đáng kể từ kinh doanh hoặc công việc.

Tuy vậy, một dự án mới có thể khiến bạn đau đầu và cần thêm thời gian để nghiên cứu. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái, thì hãy cân nhắc đến việc để bản thân được thư giãn nhiều hơn nhé.

Tình yêu: Các cặp đôi đã kết hôn có thể nghĩ đến việc thêm thành viên mới cho gia đình nhỏ.

Con số may mắn: 2

Màu sắc may mắn: Xanh dương

Bọ cạp (24/10 - 22/11)

Thiền định có thể là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn và bạn có thể tập trung vào việc tăng cường khả năng miễn dịch của mình. Bên cạnh đó, tránh lập kế hoạch cho một điều gì đó đặc biệt ở nhà vì vấn đề gia đình có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn.

Đồng thời, tránh ký bất kỳ tài liệu liên quan đến tài sản ngày hôm nay mà không đọc nó kỹ lưỡng.

Ngoài ra, bạn có thể đầu tư vốn vào một công việc kinh doanh mới và chi tiêu cho các hoạt động tiếp thị.

Tình yêu: Mọi thứ cũng có thể diễn ra tốt đẹp trên phương diện tình yêu, vì vậy, hãy tận hưởng khoảng thời gian đam mê và thú vị này và tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Con số may mắn: 1

Màu sắc may mắn: Cam

Nhân mã (23/11-21/12)

Về mặt sức khỏe, bạn có thể cảm thấy tốt và tràn đầy năng lượng. Đã đến lúc sử dụng năng lượng của bạn để tìm hiểu các cơ hội việc làm đang đến với bạn.

Việc đi du lịch với những người thân yêu và gần gũi đã được cũng sẽ rất vui.

Về công việc, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng nghiệp của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiếm được một khoản đáng kể từ nhiều nguồn và đầu tư tiền một cách khôn ngoan.

Ngoài ra, một số vấn đề gia đình có thể nảy sinh và bạn cần chú tâm để giải quyết.

Tình yêu: Những cặp đôi đang yêu có thể có một ngày tuyệt vời và người yêu của bạn sẽ có thể mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và đặc biệt.

Con số may mắn: 8

Màu sắc may mắn: Đỏ tươi

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Bạn có thể nhận được một số lợi nhuận tốt từ các khoản đầu tư trước đây của mình. Những người đang chờ tăng lương có thể được nghe được tin tốt ngay hôm nay.

Đồng thời, bạn có thể nhận được một số dấu hiệu để bắt đầu một thói quen tập luyện thường xuyên.

Các thành viên trong gia đình sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

Với những người đang tìm kiếm một khu dân cư hoặc bất động sản thương mại có thể nhận được một số lựa chọn tốt ngày hôm nay.

Ngoài ra, một buổi hẹn đi chơi với bạn bè và người thân có thể khiến cho ngày hôm nay của bạn trở nên thú vị hơn đấy.

Tình yêu: Những người độc thân có thể cần phải cố gắng nhiều hơn một chút để tìm được một nửa phù hợp.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Đỏ

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn có thể quản lý dòng tiền đi đúng hướng với việc lập kế hoạch phù hợp. Một thỏa thuận tài sản có thể mang lại cho bạn những lợi ích tiền tệ khổng lồ.

Về mặt sức khỏe, bạn có thể cảm thấy hơi mệt, nhưng sức khỏe của bạn có thể được cải thiện vào cuối ngày.

Cần tránh thử nghiệm những điều mới mẻ tại nơi làm việc và tập trung vào việc giải quyết các công việc tồn đọng của bạn.

Bạn có thể đạt được mục tiêu học tập của mình hoặc vượt qua kỳ thi cạnh tranh và khiến cha mẹ bạn tự hào.

Tình yêu: Một buổi đi chơi hoặc ăn tối thân mật có thể giúp nối lại mối tình cũ.

Con số may mắn: 18

Màu sắc may mắn: Kem

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn có thể nhận được một số khối lượng công việc bổ sung tại nơi làm việc hoặc có thể cần phải đáp ứng một số thời hạn nghiêm ngặt. Hãy bình tĩnh và cố gắng hết sức nhé.

Ngoài ra, một người họ hàng có thể ở lại và làm cho ngôi nhà trở nên vui vẻ và tươi vui hơn.

Công việc kinh doanh mới của bạn có thể mất một thời gian để phát triển, nhưng công việc kinh doanh hiện tại của bạn có thể tiếp tục phát triển.

Nhờ có lối sống lành mạnh và thói quen ăn uống có kỷ luật, bạn có thể có được sức khỏe tốt và có tất cả các đặc quyền để có được vóc dáng cân đối.

Tình yêu: Một trong những đồng nghiệp của bạn có thể tỏ ra quan tâm đến việc bắt đầu mối quan hệ với bạn.

Con số may mắn: 2

Màu sắc may mắn: màu đào

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times