3 con giáp thu hút khách hàng ngày 11/12/2022, khai trương thắng lợi, khách hàng tới ào ào, tài lộc sung túc

Tử vi hàng ngày 10/12/2022 20:29

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp Tỵ Dậu Sửu đứng cùng nhau, cho nên khai trương thuận lợi trong ngày mai (11/12) gặp nhiều thắng lợi, tài lộc trời ban phát cho, quý nhân đem tài vận đến.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ ngày mai 11/12 sẽ được quý nhân giúp đỡ, cả đời chăm chỉ, bận rộn. Họ luôn có thể tự tay mình tạo ra một vận may. 

Với sự trợ lực của thiên thời và địa lợi, tuổi Tỵ như được gặp thời. Chỉ còn yếu tố nhân hòa nữa là vạn sự thành, một năm với nhiều sự gặt hái. 

Thời điểm này cực kỳ thuận lợi cho bản mệnh mở rộng ngoại giao với những người quyền thế. Thời đến họ sẽ là những quý nhân có thể giúp bạn trên con đường thăng tiến vượt bậc. 

Người tuổi Tỵ cần quyết đoán hơn khi đứng trước những cơ hội tốt, quyết liệt sẽ dành được vận may, đừng để sự do dự của mình làm vuột mất những điều tốt đẹp. 

Với sự hỗ trợ đắc lực từ các cát tinh, tuổi Tỵ như hổ mọc thêm cánh với ý chí khát khao cháy bỏng, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ rất thích hợp cho những ý định khởi nghiệp, tỷ lệ thành công rất cao. 

3 con giáp thu hút khách hàng ngày 11/12/2022, khai trương thắng lợi, khách hàng tới ào ào, tài lộc sung túc - Ảnh 1

Tuổi Tỵ khai trương đạt tài vận vào ngày mai (11/12). Ảnh minh họa: Vietnamnet

Tuổi Dậu

Người xưa nói là Tỵ-Dậu-Sửu là ba con giáp bài trùng, may mắn, hưng thịnh. Tuổi Dậu ngày mai 11/12 khai trương đạt nhiều thắng lợi, 

Người ta cho rằng, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu thường thành công hơn nhờ tính cách mạnh mẽ, đặc biệt có tính dám nghĩ và sáng tạo, không chịu cố chấp giống như phượng hoàng, luôn xuất sắc và nổi bật.

Trong ngày mai 11/12, sự nghiệp của họ vững vàng như núi, tài lộc cũng nở rộ, đôi cánh phượng hoàng này một bay cao, không có giới hạn.

3 con giáp thu hút khách hàng ngày 11/12/2022, khai trương thắng lợi, khách hàng tới ào ào, tài lộc sung túc - Ảnh 2

Tuổi Dậu khai trương vào ngày mai 11/12 sẽ đạt vận may, sung túc đủ đầy. Ảnh minh họa: Internet 

Con giáp tuổi Dậu không còn là người thử việc, kẻ mới vào nghề nữa mà có khởi nghiệp thuận lợi, đạt được chỗ đứng vững chắc trong công ty. Mỗi bước đi của họ tương đối suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn, cuộc sống tràn đầy tự tin.

Tuổi Sửu

Với tính chất nhẫn nại và chịu khổ, tuổi Sửu cũng gặt hái thành công vào ngày mai (11/12).

Thiên thời địa lợi tốt tươi cho một năm nỗ lực của người tuổi Sửu. Những điều hạnh phúc hơn sẽ đến với tuổi này trong năm này cùng với sự giúp đỡ của người thân và tương trợ của bạn bè sẽ đưa tuổi Sửu đến với những thành công thịnh vượng.

Người tuổi Sửu làm công việc gì cũng gặp may mắn trong nghề nghiệp của mình: kinh doanh thì hoạch phát, dịch vụ thì chuyên nghiệp, tiếp thị quảng cáo thì bùng nổ mang lại lợi nhuận kinh doanh cho người tuổi này.

Dù va vấp phải bất kỳ khó khăn nào trong năm nay, nhờ bản lĩnh kiên trì vững vàng, nhanh dẻo dai, tuổi Sửu cũng sẽ nhanh chóng vượt qua không ngại gian khổ.

3 con giáp thu hút khách hàng ngày 11/12/2022, khai trương thắng lợi, khách hàng tới ào ào, tài lộc sung túc - Ảnh 3

Tuổi Sửu gặp vận may vào ngày mai 11/12, khách hàng vào tấp nập, tài lộc ào ào như nước. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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