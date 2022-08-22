Tử vi 4 ngày giữa tuần (23/8 - 26/8), nhận lộc trời nhà, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền chất đầy nhà, vận khí hưng thịnh, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 16:00

Tử vi 4 ngày giữa tuần (23/8 - 26/8), 3 con giáp may mắn vận khí hưng thịnh, muốn gì được nấy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 4 ngày giữa tuần cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Con giáp có thể sẽ phải bận rộn với công việc bởi những trọng trách dồn lên vai. Tuy nhiên, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chính Ấn xuất hiện, bạn đang được cấp trên trọng dụng và tin tưởng đặt nhiều kỳ vọng.

Ngày ngũ hành tương sinh cũng sẽ giúp cho những trái tim yêu xích lại gần bên nhau hơn. Con giáp này có thể đảm bảo được cuộc sống hiện tại của mình ổn định, không có nhiều chuyện phải lo lắng.

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Người tuổi Sửu trong 4 ngày giữa tuần cát lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong  4 ngày giữa tuần vận trình lên hương, muốn gì được nấy. Con giáp làm gì cũng dễ dàng, đường công danh sự nghiệp vững vàng. Công việc của con giáp thuận lợi. Hơn bao giờ hết bản mệnh rất tự tin vào khả năng của mình nhưng đừng bao giờ chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng nhé.

Vì được tam hội cục nâng đỡ nên người độc thân cứ thoải mái tìm hiểu đối phương. Vợ chồng đồng sức đồng lòng thì tát biển đông cũng cạn. Bản mệnh thấy được cái tốt của nửa kia, không còn suy nghĩ viển vông nữa.

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Người tuổi Tý trong  4 ngày giữa tuần vận trình lên hương, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi  không gặp khá nhiều trở ngại trong 4 ngày giữa tuần. Những người làm kinh doanh kịp thời đưa ra quyết định sáng suốt nên đem về doanh thu dồi dào. Một số ít người khác thì dễ mắc sai lầm trong các quyết định tài chính nên phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Tình hình sức khỏe của con giáp may mắn  tương đối ổn định, bản mệnh chỉ cần chú ý tới chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tránh làm việc quá sức là được. 

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Công việc của người tuổi Mùi  không gặp khá nhiều trở ngại trong 4 ngày giữa tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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