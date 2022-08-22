Sau ngày mai (23/8/2022), Bồ Tát phù hộ, ban phát điềm lành, 3 con giáp giàu lên thấy rõ, sự nghiệp lên hương, vận trình thịnh vượng, cát lộc, may mắn liên tục đổ về nhà

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 11:33

Sau ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, vận trình thịnh vượng, tiền bạc tiêu mãi không hết.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sau ngày mai vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tài lộc ùn ùn kéo về nhà, con giáp chẳng còn nỗi lo thiếu tiền thiếu bạc nữa nhé. Nghề tay trái sẽ giúp bạn có thêm thu nhập ngoài luồng, thoải mái chi tiêu hơn trước. Sự may mắn sẽ bao trùm lên vận mện, bạn dễ dàng tìm được cơ hội kiếm tiền, mở rộng con đường thăng tiến.

Con giáp đón nhận tin vui về đường tình cảm. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón đào hoa rực rỡ, tình duyên thăng cấp nhanh chóng.

con giap may man 1
Người tuổi Tý sau ngày mai vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sau ngày mai có hỷ sự liên tục tìm đến nhà. Đường tài lộc của con giáp khá lý tưởng. Người làm công ăn lương bỗng dưng được giới thiệu cho mối làm ăn ngon nghẻ. Tuy bản mệnh có phần bận rộn hơn nhưng tiền bạc thu được là hoàn toàn xứng đáng. Người kinh doanh buôn bán tiến hành nhiều kế hoạch tầm cỡ. Tam hợp nên con giáp này nếu có vấn đề cũng sẽ hóa nguy thành an.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không có gì bất ổn. Tuy nhiên, con giáp nên quan tâm đến người thân nhiều hơn, không hên để công việc lấn át cuộc sống.

con giap may man 2
Người tuổi Mùi sau ngày mai có hỷ sự liên tục tìm đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sau ngày mai làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra thuận lợi và hanh thông, con giáp may mắn được dịp khám phá không ít bài học kinh nghiệm nên tinh thần cũng hứng khởi và say mê hơn. Nguồn thu nhập rủng rỉnh đem lại cho Kim Ngưu cuộc sống thoải mái và thư thả.

Tình trạng sức khoẻ không có vấn đề cần lo lắng. Tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị trang phục phù hợp trước khi ra đường trong những ngày thời tiết thay đổi thất thường.

con giap may man 3
Người tuổi Thìn sau ngày mai làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính than khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi ngày nay tử vi ngày 23/8/2022 tử vi thứ Ba 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 9 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi