Tử vi 15 ngày tới, thần tài mở kho vàng, 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, sự nghiệp lên hương, cát khí hội tụ, liên tiếp đón nhận tin vui, hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 23:30

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, cát khí hội tụ, cầu được ước thấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 15 ngày tới đón nhận nhiều cát lộc. Công việc của con giáp trở nên suôn sẻ hơn hẳn so với thời gian trước. Những thành quả mà con giáp này thu nhận được hoàn toàn xứng đáng với bao công sức mình đã bỏ ra. Cát thần chủ về tiền bạc báo hiệu một khoản thu nhập từ nghề tay trái không hề nhỏ sẽ lấp đầy túi con giáp này.

Bản mệnh có ngày tình duyên viên mãn. Các cặp đôi ngày càng cảm nhận rõ được tầm quan trọng của nửa kia trong cuộc đời mình, hai bạn còn tính đến chuyện trăm năm nữa cơ. Người độc thân cũng năng nổ tham gia các buổi tụ họp bạn bè để tăng cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương của mình.

Tử vi 15 ngày tới, thần tài mở kho vàng, 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, sự nghiệp lên hương, cát khí hội tụ, liên tiếp đón nhận tin vui, hỷ sự - Ảnh 1
Người tuổi Tý trong 15 ngày tới đón nhận nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài độ mệnh dự báo vận trình tài lộc của người tuổi Thần trong 15 ngày tới rất ổn định. Bản mệnh không cần phải chi tiêu tiết kiệm quá mức, tiền bạc trong tay đủ cho bạn chi tiêu thoải mái với nhu cầu sinh hoạt của mình. Đặc biệt, con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng dễ phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà. 

Con giáp này biết làm thế nào để luôn có được sức khỏe tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại. 

Tử vi 15 ngày tới, thần tài mở kho vàng, 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, sự nghiệp lên hương, cát khí hội tụ, liên tiếp đón nhận tin vui, hỷ sự - Ảnh 2
Chính Tài độ mệnh dự báo vận trình tài lộc của người tuổi Thần trong 15 ngày tới rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Công việc của con giáp có những bước tiến mới khá tích cực. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp này không ít cơ hội tốt đẹp.

Tài tinh ghé thăm, vận tài lộc của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Dù là người làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh, tiền bạc cũng cứ liên tục đổ về túi con giáp này. Bản mệnh hãy sử dụng số tiền mình kiếm được vào những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài hoang phí.

Tử vi 15 ngày tới, thần tài mở kho vàng, 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, sự nghiệp lên hương, cát khí hội tụ, liên tiếp đón nhận tin vui, hỷ sự - Ảnh 3
Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Sau ngày mai (22/8/2022), nhật nguyệt mang tới tin lành, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, ăn nên làm ra, có cơ may trúng số độc đắc

Sau ngày mai (22/8/2022), nhật nguyệt mang tới tin lành, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, ăn nên làm ra, có cơ may trúng số độc đắc

Sau ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp may mắn phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, cớ nhiều cơ hội thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 15 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi