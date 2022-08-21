Tử vi 6 ngày tới (22/8 - 27/8), đẩy lùi vận xui, cát lộc dư dả, 3 con giáp ăn nên làm ra, phú quý đầy nhà, may mắn ngập lối, vận trình phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 22:09

Tử vi 6 ngày tới (22/8 - 27/8), 3 con giáp may mắn phú quý đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 6 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi kế hoạch mà tuổi Thân thực hiện trong thời gian này đều thu được kết quả mỹ mãn. Quý nhân nâng đỡ mang đến cho bản mệnh vận may về cơ hội thăng tiến rất lớn, tuổi Thân hoàn toàn có thể mạnh dạn đề xuất các ý tưởng mới.

Chu tình cảm được như ý. Người độc thân có cơ hội thành đôi rất lớn với người mà bản mệnh thầm thương trộm nhớ. Cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn luôn là mơ ước của rất nhiều người.

con giap may man 1
Người tuổi Tý trong 6 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần của diễn ra theo đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết con giáp này cũng nên thay đổi theo hoàn cảnh cho phù hợp, đừng quá cố chấp với những nhận định ban đầu của mình.

Vận trình tình duyên tiến triển tốt đẹp, bạn có thể gặp được một nửa mà mình vẫn luôn mong ước khi tham gia một hoạt động tập thể. Khi tình yêu đã gõ cửa, con giáp này đừng ngần ngại hay do dự nữa, hãy dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình.

con giap may man 2
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần của diễn ra theo đúng như kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 6 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Tài lộc của con giáp may mắn cải thiện rõ rệt, bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Con giáp này làm ăn kinh doanh thuận lợi, lợi nhuận thu về khổng lồ. Tiền bạc đổ về túi đếm không xuể nên có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn.

Đường tình duyên của con giáp khởi sắc, khiến cho con giáp này vô cùng vui vẻ, dễ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Người độc thân được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng xứng đôi vừa lứa. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đón tình yêu đi thôi.

con giap may man 3
Người tuổi Ngọ trong 6 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 6 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi