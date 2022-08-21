Tử vi 5 ngày tới (22/8 - 26/8), thần tài chấm sổ, mở lối vận may, 3 con giáp tiền bạc chồng chất, phú quý phát tài, khai thông số mệnh, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 19:16

Tử vi 5 ngày tới (22/8 - 26/8), 3 con giáp may mắn tiền bạc chồng chất, khai thông số mệnh, cầu được ước thấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 5 ngày tới vận trình lên hướng, cát lộc dư dả. Công việc của con giáp phát triển không ngừng, bản mệnh có được nhiều cơ hội chứng minh tài năng, thuận lợi thăng chức. Đường tài lộc có nhiều điểm sáng. Thu nhập từ công việc chính giúp cho bản mệnh thoải mái chi tiêu, không có nhiều chuyện cần phải lo lắng về tiền bạc.

Tử vi dự báo tin vui về chuyện tình cảm sắp tới. Dù là người độc thân hay người đã có đôi thì đều đón nhận hạnh phúc bên những người thân yêu. Bản mệnh có thể sẽ tìm gặp được 1 nửa của mình sau những buổi tụ tập bên bạn bè.

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Người tuổi Tý trong 5 ngày tới vận trình lên hướng, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Con giáp may mắn đầy lạc quan trong công việc, bạn nghĩ đến những điều mới mẻ và cho mình cơ hội để vượt ra khỏi những suy nghĩ bi quan, căng thẳng. Tài chính tương đối ổn định, con giáp có thể thoải mái ăn chơi xả hơi sau thời gian làm việc vất vả.

Vận trình chuyện tình cảm của bản mệnh thăng tiến thuận lợi. Bạn và nửa kia luôn dành sự tin tưởng cho nhau, chuyện tình cảm lâu bền, vững chắc.

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Người tuổi Tuất trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc dư dả, vận trình lên hương. Công danh sự nghiệp của con giáp trở nên suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao và một thái độ nghiêm túc giúp con giáp này làm việc luôn tới nơi tới chốn. Cấp trên khá yên tâm mỗi khi giao việc cho bản mệnh. Con đường thăng tiến của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, hanh thông hơn rất nhiều.

Sức khỏe là tiền vốn, không có nó thì con giáp này sẽ chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Hãy duy trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc dư dả, vận trình lên hương - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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