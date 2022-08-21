Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, gánh chịu cơn thịnh nộ của Hung Tinh, 3 con giáp vận trình lao đao, sự nghiệp lao dốc, tài lộc thất thoát, vướng nhiều thị phi, tai tiếng

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 18:30

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều rắc rối, sự nghiệp lâm nguy, tiền tài thiếu thốn, bị tiểu nhân đeo bám ám hại.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai gặp phải nhiều điều không như ý. Vì sự cố chấp trong lối suy nghĩ, con giáp dường như đang bị tập thể cô lập, kể cả những người tưởng chừng thân thiết. Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách ai thay vào đó, cần tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi nếu con giáp biết thay đổi bản thân mình. 

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra mâu thuẫn liên miên. Con giáp nên bao dung, hạ thấp cái tôi của mình, đừng để những tranh chấp vụn vặt ảnh hưởng đến mối lương duyên của cả hai.

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Người tuổi Sửu trong thứ Hai gặp phải nhiều điều không như ý = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai sẽ vướng không ít rắc rối. Cách cư xử của con giáp không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh. Bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để mọi chuyện đi quá xa.

Bản mệnh không nên bắt nửa kia luôn đặt 100% mối quan tâm đến mình bởi họ cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Tình cảm cặp đôi cần có sự hâm nóng sau thời gian dài bên nhau.

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Người tuổi Dần trong thứ Hai sẽ vướng không ít rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ Hai của người tuổi Tỵ trải qua với nhiều sóng gió. Hung vận lấn át điềm lành, chỉ một phút sơ suất, con giáp thể làm hỏng hết những thành công mà mình xây dựng bấy lâu nay. Con giáp này rất bị ảnh hưởng xấu mà hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ. Con giáp xui xẻo cần cẩn thận trong từng bước đi để giải quyết vấn đề.

Tình yêu đôi lứa lâu ngày mà chẳng có được sự đồng điệu về tâm hồn, những giây phút nồng nàn cũng dần mất đi, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ.

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Thứ Hai của người tuổi Tỵ trải qua với nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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