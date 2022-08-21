Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng hoa, tiền chất đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất trong 2 ngày đầu tuần được cục diện Tam Hội nâng đỡ, vận trình lên hương. Con giáp chăm chỉ làm việc, chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ hanh thông thuận lợi. Lợi nhuận trong ngày thu về là niềm mong ước của biết bao người. Con giáp này không hề bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến với mình. Buôn bán phát tài là chuyện ai cũng mong muốn, tuổi Mão cũng không phải là ngoại lệ. Chuyện tình cảm của bạn suôn sẻ. Tình cảm vợ chồng đã leo thang rõ rệt, có thể sẽ khiến cho không khí gia đình trở nên vui vẻ, đấm ấm.

Người tuổi Tuất trong 2 ngày đầu tuần được cục diện Tam Hội nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong 2 ngày đầu tuần vận trình suôn sẻ. Con giáp may mắn có thêm mục tiêu để phấn đấu trong công việc. Lại thêm quý nhân chỉ dẫn nên con giáp nhanh chóng đạt được những điều đó. Thiên tài trợ mệnh giúp bản mệnh gặp vận may tài lộc. Bạn có thể được ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái, Tình cảm của bản mệnh thời điểm này cũng đang bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Bản mệnh có được sự chú ý của người ấy, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là bạn đã có được tình yêu của cuộc đời mình rồi.

Người tuổi Sửu trong 2 ngày đầu tuần vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Vận trình công việc của người tuổi Hợi vô cùng thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần. Bản mệnh có đủ năng lực và sự ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống có thể xảy đến bất ngờ. Tài lộc tăng tiến. Chất lượng cuộc sống của con giáp này được cải thiện đáng kể, đây cũng xem như là thành quả xứng đáng cho những công sức và sự nỗ lực bấy lâu. Chuyện tình cảm tốt đẹp. Nhân duyên vượng giúp những người độc thân nhanh chóng tìm được một người tâm đầu ý hợp. Cuộc sống hôn nhân gia đình đã định sẽ luôn được hòa thuận, ấm êm. Vận trình công việc của người tuổi Hợi vô cùng thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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