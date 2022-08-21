Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, Cát Thần chỉ đích danh 3 con giáp siêu may mắn, tiền bạc hanh thông, công danh phát đạt, có nhiều cơ hội phát tài, trúng số

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 06:50

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc trời, tiền tài dư dả, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Tý

 Người tuổi Tý trong thứ Hai làm vận trình lên hương, gặp nhiều may mắn. Trong công việc, dù có thể bản mệnh sẽ gặp phải một chút rắc rối nhưng hãy an tâm vì rất nhanh sẽ vượt qua. Sự chăm chỉ, hết lòng cống hiến của con giáp sẽ nhận được kết quả xứng đáng, tiền bạc danh lợi liên tục kéo về nhà. Ngoài ra, bạn còn có thể phát tài dựa vào những trò chơi may rủi, tuy nhiên chỉ nên “vui là chính” thôi nhé.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương, ủng hộ lẫn nhau. Sự thấu hiểu và cảm thông giúp cả hai duy trì mối quan hệ yêu đương lâu dài.

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 Người tuổi Tý trong thứ Hai làm vận trình lên hương, gặp nhiều may mắn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thứ Hai, người tuổi Mão được Cát Tinh ưu ái, vận trình lên hương. Công việc của con giáp may mắn này thuận lợi hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao mang đến cho bản mệnh nhiều cơ hội làm ăn thú vị. Phương diện tài lộc không có gì đáng ngại, con giáp thoải mái chi tiêu không cần lo nghĩ. Vận may tài chính đến nhà, Mão có cơ hội làm giàu trong nay mai.

Chuyện tình cảm của bản mệnh tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm thấy đối tượng hợp ý thông qua những cuộc gặp gỡ tình cờ.Hãy mở rộng trái tim và đón nhận niềm hạnh phúc đang gõ cửa.

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Trong thứ Hai, người tuổi Mão được Cát Tinh ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thứ Hai, người tuổi Mùi phúc khi hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. .Người làm công ăn lương sẽ được nhận lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng vì những thành công mà con giáp mang lại cho tập thể. Người làm ăn kinh doanh được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Ngoài ra, dù hoạt động ở lĩnh vực nào thì bản mệnh cũng chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai nên nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng.

Vận đào hoa nở rộ, các bạn độc thân dễ có mối làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau mà không cần phải cất lời.

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Trong thứ Hai, người tuổi Mùi phúc khi hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc hanh thông, dư dả, Thân gặp họa tiểu nhân, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc hanh thông, dư dả, Thân gặp họa tiểu nhân, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Mão vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Thân tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

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