Tử vi 9 ngày tới (21/8 - 29/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp đột phá, tiền của dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới đại cát đại lợi, làm gì cũng dễ dàng. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp vô cùng thuận lợi mang lại nguồn tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay. Đường công danh sự nghiệp của con giáp đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng. Chuyện tình cảm của con giáp chuyển biến tích cực. Con giáp và nửa kia yêu nhau thắm thiết, cả hai sẵn sàng hy sinh vì đối phương. Chân tình khó kiếm, con giáp hãy trân trọng mối lương duyên này.

Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới đại cát đại lợi, làm gì cũng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả. Con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn được mọi người tin tưởng và yêu mến, kinh doanh đắt khách, hay được khách khen ngợi. Đường tài lộc vụt sáng, con giáp thu được nhiều lợi lộc từ công việc của mình. Đây đều là thành quả do bạn cố gắng mà có được nên hãy tự hào về điều đó. Thực Thần độ mệnh nên các mối quan hệ vẫn giữ được sự ôn hòa. Tuổi này lúc làm việc thì khó tính nhưng đi ra ngoài cực kỳ niềm nở, vui vẻ với mọi người. Tính bạn hay giúp người, được lòng người lớn tuổi, tốt bụng với bạn bè khi họ gặp khó khăn.

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Thời gian 9 ngày tới sẽ là lúc người tuổi Ngọ có những đột phá trong công việc. Con giáp gây dựng những bước đi vững vàng trên con đường đã chọn. Những việc ngoài ý muốn ít có khả năng xảy ra, nếu có cũng sẽ là những điều bất ngờ khiến bạn vui vẻ. Con giáp may mắn này ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé. Thời gian 9 ngày tới sẽ là lúc người tuổi Ngọ có những đột phá trong công việc - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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