Tử vi 5 ngày tới (21/8 - 25/8), cung tài lộc mở rộng, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, liên tiếp gặp may, khai thông vận mệnh, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 19:02

Tử vi 5 ngày tới (21/8 - 25/8), 3 con giáp may mắn liên tiếp gặp may, khai thông vận mệnh, công danh sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp của con giáp đang có cơ hội tốt để thể hiện mình. Chính Ấn không những cho bạn thêm dũng khí, thêm động lực mà còn tạo ra thời cơ thích hợp để bạn chứ không phải ai khác trở thành người nổi bật.

Có điều chuyện tình cảm của con giáp trở nên thuận lợi như thế. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Người đã thành gia lập thất có được hạnh phúc viên mãn, tận hưởng thời gian đầm ấm bên những người thân yêu.

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Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Nhiều cơ hội được mở ra cho bạn. Đây là thời cơ tốt để bạn có những bước tiến mới tích cực trong đời sống, trong sự nghiệp, vì thế đừng bỏ lỡ chúng nhé. Bản mệnh có thể cải thiện tình hình tài chính. Thay vì chấp nhận số phận và chịu thiệt thòi bạn nên tìm cách chuyển hướng sớm vì có thể năm nay là một năm khó khăn với mọi người đấy.

Về phương diện sức khỏe, con giáp cảm thấy mình khỏe mạnh nên không lo lắng gì. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên quan tâm tới chế độ dinh dưỡngluyện tập của bản thân nhiều hơn nhé.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận tiền bạc của người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Quý nhân xuất hiện, bản mệnh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá cho mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Con giáp có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao

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Vận tiền bạc của người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới vô cùng may mắn, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ manh tính tham khảo.

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