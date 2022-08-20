Tử vi 7 ngày tới (21/8 - 27/8), có phúc trúng số độc đắc, 3 con giáp tài lộc nở rộ, tiền chất đầy nhà, ăn nên làm ra, liên tiếp đón nhận hỷ sự, may mắn

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 14:45

Tử vi 7 ngày tới (21/8 - 27/8), 3 con giáp may mắn tiền chất đầy nhà, ăn nên làm ra, liên tiếp đón nhận hỷ sự.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Thần Tài mang đến cho con giáp này nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp may mắn không cần phải cố gắng quá mức về việc tìm kiếm tài lộc, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ, mang đến cho bạn cơ hội để kiếm tiền. Con giáp này có định hướng của riêng mình và không mất thời gian cho những việc vô bổ.

Chuyện tình cảm đôi lứa đang trên đà tăng tiến, người ấy đã dần đón nhận bạn. Hãy kiên trì và thể hiện sự chân thành của mình nhiều hơn nữa, chắc hẳn bạn cũng sẽ có được kết quả mình mong muốn mà thôi.

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Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới đón nhận nhiều điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới vận trình lên hương, nhận nhiều cát lộc. Con giáp có cơ hội phát triển công việc cũng như kiếm tiền. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được quý nhân giới thiệu cho việc làm thêm giúp nâng cao thu nhập, mở rộng con đường công danh sự nghiệp. Nhìn chung bạn sẽ có một khoảng thời gian thoải mái, "vừa làm vừa chơi" nhưng vẫn thu được thành quả tốt đẹp.

Chuyện tình cảm có điềm báo hỷ sự. Thời gian này nếu bạn và người ấy xảy ra giận dỗi thì sẽ sớm làm lành. Với người độc thân sẽ gặp đối tượng như ý, hạnh phúc mỉm cười sau thời gian dài cọ đơn.

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Người tuổi Mão trong 7 ngày tới vận trình lên hương, nhận nhiều cát l - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngưởi tuổi Tuất trong 7 ngày tới tài lộc dư dả. Mọi việc của con giáp tiến triển thuận lợi, người theo đuổi sự nghiệp cũng có những bước tiến mới. Bản mệnh nhận thêm trọng trách, nếu hoàn tất được thì sẽ có khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh có điềm báo tài lộc tăng tiến, nhất là những người làm ăn kinh doanh buôn bán.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mỗi người, thói quen uống nước có ga, sử dụng café thường xuyên chỉ khiến sức khỏe. Vì vậy, con giáp thay dần bằng nước lọc, nước hoa quả sẽ có lợi cho mình hơn.

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Ngưởi tuổi Tuất trong 7 ngày tới tài lộc dư dả. Mọi việc của con giáp tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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