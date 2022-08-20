Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), lời tiên tri nói rõ 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ vào nhà như thác lũ, liên tiếp đón nhận tin vui, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 07:06

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ vào nhà, sống trong giàu sang, sung sướng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần mới đón nhận nhiều tin tốt. Thần Tài mang tài lộc đến tận nhà cho con giáp. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh đời mình. Do đó, người tuổi Tý đừng bỏ qua cơ hội lần này, hãy tỉnh táo để khi cơ hội đến bên mình và nhanh tay đón lấy nhé. Thành công sẽ đến với bản mệnh sớm thôi.

Trong chuyện tình cảm, con giáp độc thân vô tình gây thương nhớ cho ai đó, có thể là người mà bạn không ngờ tới. Với người đang yêu nên có buổi hẹn hò thật lãng mạn, dễ thương bên nhau trong ngày này. Đó là cơ hội để tình yêu của hai người được thăng hoa.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong tuần mới đón nhận nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong tuần mới vận khí hanh thông, tài lộc vượng phát. Con giáp phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Đáng chú ý, con giáp may mắn có cơ hội gặp lại quý nhân. Đây có thể là người giúp con giáp tìm ra con đường phù hợp với bản thân, phát triển sự nghiệp riêng và trở nên giàu có.

Tình hình tài chính của của con giáp trong thời gian này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều. 

con giap may man 2
Người tuổi Sửu trong tuần mới vận khí hanh thông, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong tuần mới đón nhận nhiều cát lộc. Con giáp tiếp cận vấn đề trong công việc một cách chuyên nghiệp và thể hiện năng lực nổi trội. Đồng nghiệp tìm kiếm lời khuyên của bạn và coi những gì bạn nói là quan trọng, đáng giá. Con giáp khẳng định được chỗ đứng của mình, từng bước thăng quan tiến chức. 

Đường tài lộc có nhiều điểm sáng, con giáp thu nhập ổn định và ngày càng gia tăng nhờ thành công trong cả công việc chính và phụ. Đây là thời gian tốt nhất để ra ngoài và chi tiêu. Hãy đầu tư tiền của bạn một cách thông minh. 

con giap may man 3
Người tuổi Tuất trong tuần mới đón nhận nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 11 ngày tới (20/8 - 31/8), trúng số độc đắc, phất lên phát tài, 3 con giáp tiền chất đầy nhà, vận may vô hạn, phúc khí hanh thông, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi

Tử vi 11 ngày tới (20/8 - 31/8), trúng số độc đắc, phất lên phát tài, 3 con giáp tiền chất đầy nhà, vận may vô hạn, phúc khí hanh thông, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi

Tử vi 11 ngày tới (20/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn tiền chất đầy nhà, vận may vô hạn, phúc khí hanh thông, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi ngày nay tử vi tuần mới tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiên tri

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba