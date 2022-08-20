Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ vào nhà, sống trong giàu sang, sung sướng.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong tuần mới đón nhận nhiều tin tốt. Thần Tài mang tài lộc đến tận nhà cho con giáp. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh đời mình. Do đó, người tuổi Tý đừng bỏ qua cơ hội lần này, hãy tỉnh táo để khi cơ hội đến bên mình và nhanh tay đón lấy nhé. Thành công sẽ đến với bản mệnh sớm thôi. Trong chuyện tình cảm, con giáp độc thân vô tình gây thương nhớ cho ai đó, có thể là người mà bạn không ngờ tới. Với người đang yêu nên có buổi hẹn hò thật lãng mạn, dễ thương bên nhau trong ngày này. Đó là cơ hội để tình yêu của hai người được thăng hoa.

Người tuổi Mùi trong tuần mới đón nhận nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong tuần mới vận khí hanh thông, tài lộc vượng phát. Con giáp phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Đáng chú ý, con giáp may mắn có cơ hội gặp lại quý nhân. Đây có thể là người giúp con giáp tìm ra con đường phù hợp với bản thân, phát triển sự nghiệp riêng và trở nên giàu có. Tình hình tài chính của của con giáp trong thời gian này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều.

Người tuổi Sửu trong tuần mới vận khí hanh thông, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất trong tuần mới đón nhận nhiều cát lộc. Con giáp tiếp cận vấn đề trong công việc một cách chuyên nghiệp và thể hiện năng lực nổi trội. Đồng nghiệp tìm kiếm lời khuyên của bạn và coi những gì bạn nói là quan trọng, đáng giá. Con giáp khẳng định được chỗ đứng của mình, từng bước thăng quan tiến chức. Đường tài lộc có nhiều điểm sáng, con giáp thu nhập ổn định và ngày càng gia tăng nhờ thành công trong cả công việc chính và phụ. Đây là thời gian tốt nhất để ra ngoài và chi tiêu. Hãy đầu tư tiền của bạn một cách thông minh. Người tuổi Tuất trong tuần mới đón nhận nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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