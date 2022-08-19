Tử vi 11 ngày tới (20/8 - 31/8), trúng số độc đắc, phất lên phát tài, 3 con giáp tiền chất đầy nhà, vận may vô hạn, phúc khí hanh thông, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 23:07

Tử vi 11 ngày tới (20/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn tiền chất đầy nhà, vận may vô hạn, phúc khí hanh thông, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tốt lành. Trong công việc, bạn sẽ bắt tay hợp tác với những đối tác đầy triển vọng. Thậm chí qua sự giới thiệu của bạn bè, con giáp có thể tham dự các cuộc hội thảo ở nước ngoài và có cơ hội mở rộng tầm mắt về những vấn đề mình đang theo đuổi.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn dễ gặp được người xứng đôi vừa lứa với mình. Khi duyên đến thì có muốn chối từ cũng không được, bản mệnh nên mở lòng mình đón nhận.

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Người tuổi Sửu trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới có quý nhân phù trợ. May mắn sẽ mỉm cười với con giáp. Trong công việc, bạn luôn biết tận dụng những lợi thế sẵn có để xử lý vấn đề trước mắt một cách hiệu quả. Cấp trên sẽ nhìn nhận chính xác về năng lực của bạn và đưa ra hình thức khen thưởng hợp lý. Thậm chí có người còn được đề bạt thăng tiến xứng đáng.

Mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bạn, chỉ cần bạn luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì bạn sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

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Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn. Con giáp hãy học cách chi tiêu hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm bởi chính bạn sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp con giáp thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Trong tình cảm, tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Thân cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

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Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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